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我国专任教师总数达1844.4万人（新数据 新看点）

支撑世界上最大规模教育体系

2022年09月08日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：教育部
　　制图：张芳曼

　　本报北京9月7日电  （记者赵婀娜、吴月）记者日前从教育部获悉：我国专任教师总数从2012年的1462.9万人增长到2021年的1844.4万人，增幅达26%。教育部教师工作司负责人表示，这支规模宏大的高素质专业化教师队伍，支撑起世界上最大规模教育体系。

　　据介绍，党的十八大以来，各地区、各部门大力推进高素质专业化创新型教师队伍建设，教师工作取得了历史性成就，教师队伍整体面貌发生了格局性变化，优秀人才争相从教、教师人人尽展其才、好教师不断涌现的良好局面基本形成。

　　教师队伍实现量质齐升。十年来，各级各类教师素质不断提升、结构不断优化。小学教师本科以上学历从2012年的32.6%增长到2021年的70.3%，高校硕士研究生导师从22.9万人增长到42.4万人，博士研究生导师从6.9万人增长到13.2万人。

　　中国特色高水平教师教育体系建立建强。我国建立了以215所师范院校为主体、510所非师范院校共同参与的中国特色教师教育体系。实施部属师大师范生公费教育，十年招生8.5万人，90%的毕业生到中西部任教。“国培计划”持续实施，截至目前，中央财政累计投入200亿元，培训校长教师1800多万人次。此外，启动新时代基础教育强师计划，实施中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划。

　　教师队伍短板加速补齐。乡村教师支持计划持续推进，乡村教师“下得去、留得住、教得好”局面基本形成。“特岗计划”持续实施，截至2021年，已为中西部乡村学校补充103万名教师。

　　“十年来，各部门各地区各学校通力协作，推动教师工作由注重规模走向量质齐升阶段。广大教师以昂扬的精神、专业的工作、无私的奉献，浇灌教育田地，为亿万学子带来美好希望，撑起一片蓝天。”发布会上，教育部教师工作司负责人还介绍，今年教师节将围绕“迎接党的二十大，培根铸魂育新人”开展系列活动。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月08日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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