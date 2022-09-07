金黄九月，飒爽秋风，新的人生即将启程。即将步入大学生活的2022届新生，陆续从五湖四海赶往大学校园。每一张青春洋溢的笑脸，每一个轻松欢快的步履，都在遇见大学的那一刻油然忖量：“在大学，想遇见什么样子的自己？”上下求索之前，不妨听听来自大学校长的“开学第一课”，让这一份份“爱的启迪”伴随你乘风破浪、勇往直前。

人民网北京9月7日电 5日，北京科技大学举行2022级本科新生开学典礼，3519名2022级本科生齐聚北科，开启大学新征程。典礼上，北京科技大学校长杨仁树发表了题为《爱国奉献 锤炼钢筋铁骨》的讲话，对学子们送上真挚祝福与殷殷嘱托。

杨仁树表示，大学者，有大师之谓也！奋进的北科大致力于为全社会做贡献，为建设祖国而拼搏，从百业待兴的1952到气象恢弘的2022，70载艰苦奋斗赓续“为中华之崛起”的北科华章。“希望同学们从为国而生的矿冶星火中涵养情怀、坚定钢铁信念，从科教兴邦的实践征程中汲取力量、锻造钢筋铁骨，从求实鼎新的精神谱系中塑造人格、挺起钢铁脊梁，成就知行合一的青春作为，练就过硬本领，奉献祖国壮美事业。”

北京科技大学校长杨仁树发表讲话。校方供图

以下为杨仁树校长题为《爱国奉献 锤炼钢筋铁骨》的讲话节选——

2022级全体同学们，各位老师、各位家长：

红日初升，其道大光。非常高兴，70载风华正茂的北京科技大学遇见了3519名18岁意气风发的贝壳骄子。首先，我代表党委书记武贵龙同志、代表全校教职员工，向学院路30号院的新主人、新建设者们表示热烈的欢迎！向哺育培养你们的家长们、老师们致以崇高的敬意！

大学者,有大师之谓也。从百业待兴的1952到气象恢弘的2022，一代代北科人熔铸“钢铁摇篮”“求实鼎新”的红色基因，践行“学风严谨，崇尚实践”的优良传统，弘扬“追求卓越，勇于争先”的精神品质，奏响了“为中华之崛起”的北科华章！

70年来，奋进的北科大以“科技”造福社会。世界上第一台弧形连铸机在这里问世，我国第一颗人造地球卫星和第一枚洲际运载导弹壳体材料在这里研制成功，第一台国产工业机器人在这里诞生，四羊方尊、马踏飞燕等青铜器在这里成功复制。新时期，学校攻克了“天宫”系列空间站重大腐蚀难题，研制了北斗导航卫星核心热管理元件，助力复兴号在严寒环境下高速稳定运行，等等。北科人始终与国同行，不负重托！

70年来，奋进的北科大以“脊梁”报效国家。从“一参三改三结合”到本科生全程导师制，从全国首批正式设立研究生院到首批“三全育人”综合改革试点，从三次获评北京市党建和思想政治工作先进校到全国“五一劳动奖状”，70年来北科大培养出7位党和国家领导人、41位两院院士及一大批前沿科技领军人才、国有大中型企业负责人和全国劳动模范，还有很多默默奉献在国家经济社会建设各个领域、令人尊敬的广大校友。北科人始终弘德育人，不忘初心！

江山留胜迹，我辈复登临。感谢同学们选择在北科大启航梦想。你们当中有来自青海和重庆的两对双胞胎，年龄最小的出生于2007年；还有7名同学在今天迎来了自己的生日，祝你们生日快乐！此外，你们当中的很多同学已经为接好历史接力棒，绽放青春新光彩做了很多准备。我们感慨于“莫忘少年凌云志”，冶金与生态工程学院的桑吉扎西同学誓将青春理想融入到民族复兴中国梦，立志经风雨、见世面、长才干，以青春之名担当奉献、用奋斗之路书写无悔人生。

我们感慰于“少年辛苦终身事”，自动化学院任宇航同学求知若渴、提前自学程序设计语言等专业基础课程；外国语学院张传顺同学强健体魄、坚持以每晚4公里的长跑奔赴大学生活。我们感动于“自古英雄出少年”，同学们不仅战胜了疫情给高中学习带来的各种困难，更有像土木与资源工程学院谢天逸、经济管理学院衡斐然、外国语学院徐克同学这样，在家乡疫情防控中主动请缨成为承担核酸检测任务的萌新大白。从同学们身上，我们看到了北科大的未来和远方！

时代各有不同，青春一脉相承。入学前，同学们通过多种形式向学校表达了对大学生活的憧憬，学知识、练本领、拓视野、结挚友等是同学们的共同愿望。借此机会，我谈三点想法，和大家共勉。

一、从为国而生的矿冶星火中涵养情怀、坚定钢铁信念

北科大是新中国建立的第一所钢铁工业高等学府，诞生于共和国“一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造”的知耻图强，承载着天津大学、清华大学等6所国内著名大学矿冶系科钢铁强国的光荣梦想。穷且益坚，不坠青云之志。建校初期，魏寿昆、柯俊、肖纪美、章守华等名师巨擘中的很多人放弃国外优厚待遇、冲破重重阻挠，义无反顾回国办学，白手起家创办了我国第一个金属物理专业、冶金物理化学专业等，为我国钢铁工业发展壮大变强作出了突出贡献。希望同学们传递好先辈手中的火炬，点燃“为中华之崛起”的理想火种，照亮“为民族复兴”的奋进道路，以青春之我创建青春之国家！

二、从科教兴邦的实践征程中汲取力量、锻造钢筋铁骨

非学无以广才。这几年，学校深入推行本科生全程导师制，为每一名本科生配备了专属导师。你们的学姐、材料科学与工程学院2016级本科生程矫杨向导师连芳教授这样告白，“在我困惑时为我指点迷津，无论是为人处世，还是学习生活，又或是未来方向的选择上，我都受益匪浅。”毕业后，她选择继续跟随连芳老师攻读博士学位，深耕新能源电池领域，并通过创新型学习团队帮助学弟学妹们成长。希望同学们在浩瀚书籍引路、渊博导师指导、同窗好友切磋中增长见识、丰富学识。

知者行之始，行者知之成。你们的学长、我校矿山机械专业78级校友沈政昌院士，毕业后扎根矿山一线40年，从东南海域到西北戈壁，从气候湿热到高寒缺氧，沈政昌学长将论文写在祖国大地上，推动我国浮选装备体系的创建与完善，彻底改变了大型浮选设备被发达国家垄断的局面。希望同学们用知行合一的青春作为，练就过硬本领，奉献祖国壮美事业！

三、从求实鼎新的精神谱系中塑造人格、挺起钢铁脊梁

一个人的成长成才，关键在于自身的品德修为、精神修筑和格局修养。人无德不立。同学们要从细节入手、从小事做起，踏踏实实修好品德，在感恩、自强、勤俭中争做道德先锋。集体的魅力在于优秀带动优秀、卓越成就卓越。学校历来重视集体建设，已经连续11年有班级获得北京市十佳班集体荣誉，还有很多全员深造的宝藏宿舍……同学们要爱护好、建设好我们的宿舍、班级、学校，集体进步和个人成长一定是相得益彰的。

长风破浪会有时。同学们成长路上，难免会遇到挫折和困难，请相信勇敢面对是基本态度，乐观豁达是处世良方。当然，在北科大这个温暖而充满情怀的大家庭里，我们的本科生导师、辅导员以及所有北科大人，都会守护你们并随时提供帮助。你们成长路上，一个都不能少！

追风赶月莫停留,平芜尽处是春山。同学们已经站在逐梦前行的时代潮头，希望你们用智慧和汗水高扬青春风帆，成为听党话、跟党走、有理想、有本领、具有为国奉献钢筋铁骨的高素质人才！

(责编：李依环、孙竞)