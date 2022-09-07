金黄九月，飒爽秋风，新的人生即将启程。即将步入大学生活的2022届新生，陆续从五湖四海赶往大学校园。每一张青春洋溢的笑脸，每一个轻松欢快的步履，都在遇见大学的那一刻油然忖量：“在大学，想遇见什么样子的自己？”上下求索之前，不妨听听来自大学校长的“开学第一课”，让这一份份“爱的启迪”伴随你乘风破浪、勇往直前。

人民网北京9月7日电 “大学是培养堪当强国重任的青年栋梁的地方，希望你们能从百年奋斗中厚植传承家国情怀，争做堪当民族复兴重任的时代新人。”日前，北京第二外国语学院举行的2022级新生开学典礼上，该校校长计金标向2000余名新同学送上殷殷嘱托。

计金标对全体新生提出三点希望：一是希望同学们“厚植家国情怀、志存高远”，增强忧患意识、克服本领恐慌，“融中外、兼知行”，努力成长为“中国语者”和“世界行者”；二是希望同学们“做到自律自省、立德修身”，面临疫情之下带来的各种变数，要保持一个乐观积极向上的学习和生活心态，不断修炼内功；三是希望同学们“持之以恒、潜心向学”，认真履行“律己、博览、强身”三个约定，养成良好习惯，在坚持学的同时，还要学进去。

北京第二外国语学院校长计金标。校方供图

以下是计金标校长题为“踔厉奋进新时代，笃行不怠向未来”的讲话节选——

尊敬的各位老师、亲爱的同学们：

今天我们相聚于此，隆重举行2022级新生开学典礼。首先，我代表学校全体师生，向你们表示最诚挚的欢迎和最热烈的祝贺！同学们，此刻开始，定福庄南里1号将成为你们人生的新起点，恭喜你们正式成为一名真正的二外人！

近年来，二外正在快速发展中：学校创新形成了“多语种复语、跨专业复合”的人才培养模式，同学们在本科学业修读期间，可至少涉猎三个专业的课程，毕业时至少可能获得两个专业不同层次的学习证书；学校搭建了高层次国际化实践平台，冬奥会、一带一路高峰论坛、服贸会等国际性高规格赛会，二外人从未缺席，以后你们肯定也能参与其中；学校不断汇聚优质交流展示平台，建立了中国公共政策翻译研究院、北京国际交往中心研究院等19个科研机构，与全球140多所高水平大学广泛合作，让同学们站在更高的起点，得到更好的教育，拥有更多的选择，为你实现梦想提供足够的平台和机遇！所以我可以很认真地对你们说，你们选择二外是你们人生中一个重要而正确的选择！

借此机会，我也向各位新同学提几点希望和建议：

一、希望你们厚植家国情怀、志存高远

一百多年前的中国，内外交困，和同学们年纪相仿的周恩来总理为探寻祖国复兴之路，在少年时期就立下了“为中华之崛起而读书”的宏伟志向并为之终生奋斗。作为新时代的青年人，为中华民族伟大复兴的志向要矢志不移。一代人有一代人的长征，你们生逢伟大时代，同样也肩负着光荣使命。

面对当今世界百年未有之大变局，梧桐树下的你们应当增强忧患意识、克服本领恐慌，“融中外、兼知行”，牢记实干兴邦，以青春之我谱写青春之华章，努力成长为“中国语者”和“世界行者”。大学是培养堪当强国重任的青年栋梁的地方，希望你们能从百年奋斗中厚植传承家国情怀，争做堪当民族复兴重任的时代新人。

二、希望你们做到自律自省、立德修身

迈入二外的校门，作为一名成年人，你们今后会面临很多思想和行动上的抉择，如果缺乏定力和远见，就容易失控、迷失自己。大学给了你们人生的选择题，自律自省是解题的关键词。

我看你们年轻人经常在网上说：“人生无常，大肠包小肠”。确实，我们的生活中有着太多的变数。因为疫情，这种变数可能会更加复杂。但是我们也在疫情中看到了人性的光辉，这里面有志愿互助、有大爱无疆、有舍生取义，也有普通人的配合与坚持。所以，大家要保持一个乐观积极向上的学习和生活心态，不断修炼内功，在纷繁的世界中保持内心的平和与善良。大家可以走进校史馆，用优秀校友的成长故事启迪思考；可以通过“心之约”与师长谈心交流，为你们的成长答疑解惑；还可以通过各类实践活动与优秀学长学姐交流成长心得，他们都会是你人生判断题的“提示词”。

三、希望你们能够持之以恒、潜心向学

古希腊哲学家苏格拉底曾说：“世间最容易的事是坚持，最难的事也是坚持”。学习就是一件需要坚持的事情。我作为校长，一定不会让大家在接下来的几年里“闲着”。学校从2018年起设立了一个校级荣誉——梧桐奖章，每年我都会跟新生立下“律己、博览、强身”三个约定。几年来，已有608名同学获得奖章，我和同学们pk英语单词量，比赛5公里长跑、10公里长跑，共同交流读书感想。今年，我会继续坚守这份约定，陪大家养成良好习惯，让大家体会到坚持的“红利”。等明年你们都按要求履约了，我会亲自给你们颁发“梧桐奖章”。如果你们每年都坚持履行梧桐之约，毕业时我会把你们的银质奖章升级成金质奖章。

除了坚持学，还要学进去。我经常看到，很多同学在浏览到好的知识内容时，只是简单的mark一下，然后就去收藏夹吃灰了。事实上这既是自欺欺人的一种行为，也是源于自身的“本领恐慌”和“知识恐慌”，收藏了并不等于学会了，真正想要转化为自己的东西，还需要我们潜下心来学习、吸收。学校也将从“志学”、“乐学”、“尚学”、“励学”、“治学”五个维度全面加强学风建设，着力提升你们的自主学习力、全球胜任力、实践创新力。学校从今年开始正式设立“校长奖章”荣誉，每年全校评选10人。希望你们能够通过自己的努力，成为同学们当中的“C位榜样”。

同学们，青春是用来奋斗的。从今天起，在二外这片广阔的天地里，你们可以尽情施展自己的才华，追求成功的喜悦；可以舞动青春的旋律，谱写人生最美的篇章；可以充分发挥自己的潜能，创造更加灿烂美好的明天。生逢盛世当不负盛世，生逢其时当奋斗其时，学校和老师将为你们扬帆启程牢牢护航，在中国靠近世界舞台中央的新时代，你们就是时代的主角！

(责编：李依环、熊旭)