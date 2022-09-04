原标题：江苏睢宁乡村将“孩子上大学村里发奖励”写入村规民约

仝海村党支部为村里10名大学本科新生发放奖学金。 胡昌辉 摄

开学之季，在江苏省睢宁县邱集镇仝海村、鲍楼村、王楼村、高楼村，今年考上大学本科的优秀学子们收到来自村里的500元到3000元不等的奖学金。目前，仝海村、鲍楼村、王楼村、高楼村已相继把“孩子上大学村里发奖励”写入村规民约，激励和培养新一代农村优秀学子扬帆起航、逐梦青春。

8月24日，仝海村党支部为村里10名大学本科新生发放2000元至3000元不等的奖学金，鼓励他们努力学习、奉献社会。2014年，仝海村两名学子被高等院校录取，这是仝海村破天荒的大喜事。为鼓励更多的学子用知识改变命运，村两委研究决定设立“仝海奖学金”，嘉奖本村大学本科和研究生新生。到2022年，仝海村“孩子上大学村里发奖励”这个优良传统已经延续了9年，并且写入村规民约。

“我们的出发点是激励村里的学子奋发学习、立志成才。9年来，我们大力发展村集体经济，2021年，仝海村入选全国乡村特色产业亿元村名单。‘仝海奖学金’设立以来，已经奖励63名大学生。”仝海村党总支书记朱贤君说，村里将一直延续奖励优秀学子这个优良传统，以坚实的集体经济基础，实现振兴乡村教育和教育振兴乡村工作的良性循环。

“设立奖学金的那一年，我和姐姐才上小学三年级，看到村里为考上大学的哥哥姐姐戴上大红花、颁发奖学金，我们很敬佩，暗暗发誓，要好好学习，也考上大学。”今年被南京医科大学录取的黄杰和被西安工业大学录取的姐姐黄亚男两人都领到了村里发放的奖学金。

仝海村清华大学在读博士生朱芮萱给同村学弟学妹发贺信。 朱芮萱供图

8月26日，鲍楼村党支部为11名被大学录取的学子各发放500元奖学金。“这是村里第一次发奖励。500元虽然不多，但我们更看重家乡父老对我们的鼓励、支持与厚望。”在奖学金发放仪式上，被徐州医科大学录取的陈赛赛说，将怀着感恩之心努力学习成长、成才后，用实际行动回报社会和家乡。

鲍楼村一直是省定经济薄弱村，这几年村两委积极发展村集体经济，通过土地流转、人居环境整治出来的荒地、汪塘重新转租、家具厂租赁等多种措施创收。在村党总支书记高建看来，乡村要振兴，教育要先行。今年，鲍楼村“四议两公开”后，将奖励考取本科大学生纳入村规民约。

8月29日，王楼村党支部为3名考上大学的学子发放1000元到2000元不等的奖学金。高楼村党支部将于9月4日为村里2名大学新生发放奖学金。

王楼村主要种植小麦、水稻，有3家淘宝家具厂和1个电子厂，村集体年收入近70万元。高楼村村集体年收入70多万元。“我们都在向仝海村学习，比学赶超，不但要比经济、比文明乡风，更要比学风。”王楼村党支部书记高峰信心满满地说。

“人才是第一资源，村里用集体收入奖励优秀学子，是一种鼓励。”高楼村党支部书记高茂堂表示，此举可以在全村形成崇学、善学、尚学的良好氛围。

这几个村奖励优秀学子是农村重视教育一个缩影。邱集镇党委书记刘林威表示，该镇一直秉承着“教育兴村、扶志扶智”的理念，大力践行重视教育、培育人才的各项优良举措，推动乡村人才振兴，为乡村振兴工作“添砖加瓦”。(作者 朱志庚 顾士刚 张思强)

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