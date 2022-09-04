原标题：天津民警“匆匆一瞥”救下一女孩儿 还许下一个约定……

天津民警方海波驾车外出工作途中“匆匆一瞥”救下一女孩儿 天津市委政法委供图

“考到天津来，你跟天津有缘！”天津老民警方海波与女孩儿许下一个约定……

8月25日下午，天津市公安公交分局民警方海波驾车外出工作，途径一处僻静的排污河桥时，发现河边站着一个女孩，低着头双手掩面。

天津民警方海波救下一想轻生的女孩儿后 对其进行开导劝慰 天津市委政法委供图

桥边的公路上不时有汽车呼啸开过，大家或许都不曾注意这瘦小的身影，直到方海波看向车窗外。“幸亏我多看了这一眼！”事后方海波说，虽然只是在车上匆匆一瞥，但是干当几十年民警的方海波当即就心里觉得不对劲儿，方海波说：“当时女孩虽然是背对着我，但我看到她颤抖的肩膀和双手的姿势，就断定女孩正在哭。当时，太阳照着，天正热，那个地方一点儿阴凉都没有，也没人路过，她一个女孩自己站在桥上哭，我当时就觉得，肯定有事！”方海波赶紧将车停在路边跑到女孩身边。

“姑娘，别哭！伯伯是警察，遇上什么难事了？有什么想不开的和我说……”此时女孩情绪已十分激动，大声痛哭不停擦拭着眼泪。方海波一边像唠家常一样的开导女孩，一边悄悄接近，在女孩逐渐卸下防备后瞅准时机，一把拽住其手臂将女孩解救到安全区域内。

随后方海波陪同女孩就近来到天津市公安局公交总队轻轨治安派出所，进一步了解情况。

“发生什么事了？别自己憋着，跟我念叨念叨。”“自己一个人难受也解决不了问题，也许大伙能帮帮你呢。”方海波想尽一切方法开导女孩，然而女孩只是哭泣，什么也不肯说。

时间过去很久，得知女孩还未吃午饭，担心女孩身体不适，所里的民警拿来了午饭，看着热乎乎的饭菜，听着耳边众人的关心，女孩的心也渐渐暖了起来，开始说起事情的原委。

天津民警方海波救下女孩儿后 ，把她带到就近派出所，对其继续进行开导劝慰 天津市委政法委供图

女孩今年19岁，是一名高三学生，父母在天津打工，自己长期留在老家读书。最近家中遭遇重大变故，家人患病，老家房子又突遇火灾，这使得本就不富裕的家庭雪上加霜。

“我感觉他们都不理解我……”女孩说，当天她与家人因琐事产生口角后，一时糊涂便想以轻生的方式结束自己生命。

“不管父母说了什么，他们的目标只有一个，就是为了你好。”

“你还这么年轻，未来还有很长的路……”

“甭管遇上什么挫折，这事儿咱们就算翻篇了，以后一定不要再动这个念头了！”

经过方海波三个多小时的劝说，女孩认识到自己的一时冲动，会给自己和家庭带来更加巨大的痛苦和伤害，表示自己再也不会有轻生的念头了。

图为方海波当选2021天津市“最美基层民警”时的照片 天津市委政法委供图

“回去好好学习，大学考到天津来，天津跟你有缘！”经过一番开解，女孩答应跟家人回去，临行前，方海波与女孩做了这个约定。一家人热泪盈眶，紧握住方海波的手久久没有放开。

“谢谢您，咱们拍个合影吧！”当女孩在人群中寻找“警察伯伯”时发现，方海波早已默默离开了。虽然没能和方海波“伯伯”合影，但“伯伯”救下自己后说的每一句话，女孩却牢记在心里。(作者杨子炀 韩震)

(责编：郝孟佳、李依环)