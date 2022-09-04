原标题：四川师生战“疫”记：青春力量在行动

成都大学学生有序进行核酸检测。 成都大学供图

“24小时核酸结果有了吗？”“身体是否有不舒服的地方？”3日一早，成都中医药大学外籍教师、来自印尼的谢志功便开始一一询问该校外籍学生的相关情况，再带他们进行新一天的核酸检测，随后还要进行寝室巡查。自成都开展全市全员核酸检测以来，这也成为谢志功每日的“必修课”。

四川省卫健委9月3日通报，9月2日0—24时，四川新增本土确诊病例128例，新增本土无症状感染者74例。为切实保障师生身体健康，四川大学、西南财经大学、西南石油大学、西南交通大学、西华大学、成都理工大学等四川高校纷纷调整开学时间。校内外的四川师生有序配合防疫工作，并尽自己所能为抗疫贡献青春力量。

成都大学青年志愿者在食堂服务。 成都大学供图

凉山青年志愿者。 受访者供图

自2014年来成都学习中医药，再到2019年成为成都中医药大学的一名教师，谢志功对成都感情很深。“作为老师，关心学生是我的职责；作为成都居民，在疫情防控期间贡献力所能及的力量，也是我该做的事情。”谢志功告诉记者，“衷心希望成都早日恢复热闹，大家一起努力，成都必胜！”

按照属地疾控部门的要求，9月1日18时起，成都全体居民原则居家。成都大学免费为在校学生提供三餐，200余名“红马甲”志愿者们从餐食打包、分装、到配送全程严格遵守防疫要求，维持食堂有序供餐。成都大学后勤相关负责人介绍，该校返校学生积极配合临时封控管理措施，在寝室里备考学习。同时，学生凭出入卡，派一人为宿舍代表进行取餐。

凉山青年志愿者进行志愿服务。 受访者供图

电子科大学生有序取餐。 电子科大供图

老师、辅导员是校园里守护学生第一线的人。疫情期间，西南交大2022级应用物理学专业宋同学因不慎摔倒导致左腿严重挫伤，考虑到时已夜深且该同学行走不便等实际困难，在严格遵守疫情防控要求履行请假审批手续后，学院辅导员凌晨驱车前往学生宿舍接送该同学前往医院就医，并多方了解、详细指导办理相关保险申报等事宜，帮助学生免除后顾之忧，解决实际困难。

为了守护烟火里的四川，共青团四川省委9月1日发出《关于号召广大团员、青年志愿者积极参与疫情防控的倡议书》。四川广大团员青年、社会组织响应号召，积极主动、有力有序参与疫情防控，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献青春力量。

四川资阳青年志愿者在行动。 共青团四川省委供图

“一起救”应急救援志愿者服务队。 共青团四川省委供图

在四川省凉山州，青年志愿者的力量也汇聚成一条疫情防控的大河。凉山州青年志愿者协会会长勒尔尔者告诉记者，本轮西昌疫情暴发之后，协会于8月30日在全凉山州发布志愿者招募信息，不到半小时，仅西昌就有1500名请年志愿者报名。“30多个志愿者微信群都加满了，大家都非常积极想要参与到疫情防控中，我觉得很感动。”

勒尔尔者说，协会从西昌市的1500名报名者中筛选出839名青年志愿者，按照就近就地原则投入到当地7个街道办开展志愿工作。“虽然忙到凌晨是常态，但凉山的青年们都很有担当，大家不怕苦不怕累，只想深入一线，为家乡疫情防控做贡献。”

疫情下的成都街头。 张浪 摄

“一起救”应急救援志愿者服务队队长、四川省青联委员李卫民已连续多日奔走在抗疫一线。自共青团四川省委发出号召后，李卫民明显发现越来越多的四川青年投身志愿服务。“希望青年们继续保持承担社会责任的初心，同时志愿服务不能仅凭一腔热血，还要有过硬的专业知识与技能，这样才能更好提升服务质量。”(记者 贺劭清 岳依桐)

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