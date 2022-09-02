睿 加 赵 潇

近日，由中国作家协会支持，法国中国文学读者俱乐部与巴黎中国文化中心联合举办的“2022中国当代诗歌朗诵会”在巴黎中国文化中心成功举办。

以诗为媒 沟通心灵

作为活动策划人，旅法诗人张如凌自小爱读书吟诗，心思敏感细腻，从孩提时就开始参加诗歌朗诵比赛，常常获奖。后考入南京师范大学中文系，专业学习诗歌。在那里她系统地学习了中国古诗词和现当代诗。1982年初，她赴美国斯坦福大学攻读比较文学博士，主要研究方向也是诗歌。美国学业完成后，她又到法国继续研读诗歌。

“经过多年的诗歌研究以及个人创作，诗歌逐渐成为我生命中不可分割的一部分，我的所思所想、生活中的片段，都会令我禁不住诉诸笔端。”张如凌说，“我回望上半生，一直在为梦想奋斗，而我的下半生，则是想尽己所能回馈社会，通过诗歌推动中法文化交流，以此反哺给予我生命和机遇的中国和法国。”

张如凌表示：“作为侨居海外四十年的诗人，自2017年起，我时常受邀参加中国的国际诗歌节，与故乡的诗人们进行了许多交流，有了更多心灵的沟通和思想的碰撞。从那时起，我便萌发了要将中国优秀诗人推介给法国文学界及出版业的想法。今年中国作家协会邀请我负责和策划‘2022中国当代诗歌朗诵会’，这正与我的愿望和计划相吻合，我便毫不犹豫地应允了。”

用心动情 以飨观众

活动当晚，诗歌不是被单一地朗读，而是配上了现代舞蹈、古典和现代音乐，令诗歌更饱满和立体。中国驻法大使卢沙野、大使馆文化公参严振全、国际诗坛泰斗阿多尼斯、图卢兹诗歌学院首席秘书长等都莅临欣赏。此外，还有巴黎中国文化中心主任佘明远的倾情协助，法国中国文学读者俱乐部主席高醇芳的积极配合。

演出当晚座无虚席，大厅、楼上和过道中加满了临时座位，还有人站在门口观赏。两百多位嘉宾中还有法国驻外使节、法国文化部要员、诗人、艺术家、知名戏剧导演、多元文化推广者等来自各行各业的中国文化爱好者。

许多观众表示，能观赏这样高水准的中法文诗歌朗诵会是一次精神享受和文化盛宴。

张如凌说：“我为此次朗诵会选择了不同风格的几位诗人的代表作，而且决定用双语朗诵。这有难度，因为法国人听不懂中文，而华人习惯听自己的母语。两者兼顾必须恰到好处才能让观众始终专注。所以我认真挑选、修改或翻译诗歌，使中法文都得到完美呈现。这次被邀的观众有近一半是华侨华人，大多数都不甚了解这些作者，但他们表示，没想到在追求物质享受的当下还能有这么纯真的诗作。”

高醇芳说：“许多华侨华人听后很有感触，中国诗歌仿佛将他们带回了故乡。人的情感是相通的，中国诗歌表现的情感不仅感动了华侨华人，很多外国观众听后也表示快要落泪。”

更令张如凌惊喜的是此次朗诵会，她与三十多年未见面的老朋友苏远远重逢，当晚她夜不能寐，决心一定要写好诗，并将中国当代诗歌朗诵会继续更好地办下去。“不仅让法国人了解我们的诗，更要让华侨华人能用母语听到、读到我们中国当代诗人的诗歌。”

心怀故土 诉诸笔端

张如凌在朗诵会的致辞中说：“诗歌可以表达人类的所有情感：爱、友谊、对故土的眷恋、对往昔的追忆……诗歌使不同的文化碰撞融合，使不同的灵魂产生共鸣。”

乡愁是诗歌永恒的主题。张如凌四十年漂泊海外，内心的孤独和思乡之情难以释怀。她在诗中写上海复兴路上的梧桐树，写杭州西湖的孤山和烟雨，写苏州的小巷，从生活的片段展现岁月的沧桑和人生的悲欢离合。故乡和亲人永远是她诗中无法分离的主角，深深触动着华侨华人心中的那缕乡愁。

上世纪80年代末，张如凌在巴黎写过一首长诗《留在故园的梦》，感动了张充和等众多海外华人。张充和给她写信道：“我离开故乡已有半个世纪，不得已，乡愁也开始麻木了。是你的诗，触动了我内心深处的情感。真的，故乡是永远无法忘怀的。”

“我个人的小小心愿是以‘十年磨一剑’的态度继续我的诗人生涯，希望能博采众长，写出更好的作品以飨读者。”张如凌说。

(责编：何淼、熊旭)