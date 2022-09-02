杨 宁 李汶洁

二〇二二年八月，第八届大使杯中文朗诵大会在日本东京神田女学园举行。

李振溪供图

近日，由日本华文教育协会和全日本华侨华人社团联合会主办的第八届“大使杯”中文朗诵大会（以下简称“大使杯”）在东京落下帷幕。

今年恰逢中日邦交正常化50周年，在来自34所华文教育学校的6000余名参赛选手中，154名选手脱颖而出，闯进决赛，齐聚会堂。他们成为中日友好交流的使者，用中文讲述亲历的中日友好交流故事。

华文教育 久久为功

自2014年至今，“大使杯”已走过八个年头。作为大会主办方，日本华文教育协会会长颜安骄傲地说：“每一届‘大使杯’的举行对于在日华裔儿童学习中文都有着热浪般的推动作用。第八届‘大使杯’刚结束，就有小选手着手准备下一届的朗诵大会。这一次没有如愿拿奖的孩子还会哭着说出豪言壮志，‘明年我一定要拿大奖！’看着他们坚定的面庞，我倍感欣慰。”

此次比赛分为幼儿组、少儿组和自创组，最小的参赛选手仅有4岁。

谈及此次“大使杯”与历届的不同之处，颜安表示：“今年是中日邦交正常化50周年。中日友好的未来靠下一代，特别是了解日本和中国社会历史文化的下一代。这次，我们强调自创组的内容围绕中日友好展开，让新一代在日华侨华人子女畅谈切身体会。”

“泱泱华夏，灿烂文明。今天我们站上这个舞台，用稚嫩而澄澈的声音致敬五千年的历史文化。”大会开场，10位历届获奖选手代表集体朗诵由《中文导报》主编杨文凯和旅日作家张石联袂创作的新诗《历史的回音壁》，满腔热血，掷地有声。颜安说：“由历届获奖选手诗朗诵开场，旨在回望和致敬中华文化，勿忘初心，勿忘祖（籍）国。”

选手们抒发爱家爱乡爱国之情，思考中日社会文化习俗异同，探求中国传统文化知识。这背后，无不渗透着父母乃至祖父母、外祖父母等家族成员的用情用力。正如一名参会选手所说，“学中文已经成为我家头等大事。”

家校一心 赓续文化

“飞流直下三千尺，疑是银河落九天。”在大会后台，孩子们反复练习这一句诗词，力求以最饱满的姿态登台演出。12岁的蒋泽熙作为历届获奖选手代表，参与了此次《历史的回音壁》诗朗诵。

他说：“受新冠肺炎疫情影响，我们一直都是线上排练，老师只能点对点地进行单个指导。上台前的那次练习是唯一一次线下彩排，直到那时我们才看到了整体效果。作为节目中唯一一名男生，老师指导我用丹田发声，营造气势。节目顺利完成，我感到很自豪，就像是这几年的汉语学习得到了认可。”

蒋泽熙曾三次参加“大使杯”，获得了一次银奖、两次金奖，这些荣誉的背后少不了母亲张帆亲力亲为的华文教育。张帆表示：“打孩子出生那一刻起，我就有意识地营造中文学习氛围。利用大量网络中文幼教片；不说单一的词语，而说完整的句子；对孩子说出的中文及时纠错补充。事实上，在孩子三岁之前，我没有教他一句日语。上小学后，我们报名同源中文学校，一直坚持到五年级。”

“不积跬步，无以至千里。”回想起此前孩子的参赛经历，张帆感慨：“我一句一句教，孩子一句一句模仿。我们一起照镜子，调整表情；听录音，纠正语音。在练习的过程中，孩子哭了好几次，但好在最后他坚持了下来。每登一次台，他对中文就多了一丝雕琢，发音咬字更加清晰，语音语速也更加恰当。”

蒋泽熙在台下听着新一届选手的朗诵，内心产生共鸣。他说：“幼儿组的选手充满童趣，少儿组则从小爱谈到大爱，爱家庭、爱祖国、爱中华文化。在我家，学中文同样也是头等大事，我和妈妈约定在家里只能说中文。此外，学习中文也是连接我和外公外婆的桥梁，如果我只会日语，就会失去很多和亲人交流感情的机会。”

齐心协力 助学中文

隔行入座、上下场更换口罩、随时消毒麦克风……第八届“大使杯”在两年云端后重返线下，现场观众达400人，网络直播平台观看人次达9000余人。

颜安表示：“选手们盼了三年，反复的疫情和猛暑酷热阻挡不了他们的热情。许多外地学生乘坐新干线，长途跋涉来到东京参加决赛。比赛结束后，孩子们恋恋不舍，依旧凑在一块中文、日文夹杂着交流。”

日本CJC中文学校教师纪娜担任了此次活动的志愿者，她说：“活动准备期间，我们每天在群里沟通交流，为可能发生的情况做好预案。比赛当天，我一共照看了22名小选手，负责他们的上台、下台、领奖等各个环节。在活动现场，我切实感受到了当今日本华文教育的发展水平。未来，我要接过前人旗帜，推动华文教育继续向前。”

这次“大使杯”CJC中文学校共有4名学生参加，回想起比赛准备过程，纪娜表示：“我们根据学生的自身个性选择朗诵文本，活泼可爱的郑臻琦朗诵《假如我有一双翅膀》，成熟稳重的顾淳凛则朗诵《读中国》。学生们将自己的练习片段发送到微信群里，所有老师都会给出自己的意见。此外，我们还提供两节免费的线上一对一指导课程，帮助学生更快成长。”

颜安表示：“‘大使杯’陪伴了一届又一届孩子的成长，选手们的中文水平也不断提高。如今家长们规划孩子的中文学习，学什么、怎么学、学多久、学成以后如何致用，这些都是他们认真思考的问题。日本华人社会关心华文教育的风气日益浓厚，我相信大家对中文的学习热情会越来越高。”

(责编：何淼、熊旭)