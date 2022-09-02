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从考入北京大学，到登上航母——

她的故事很励志！（温情网事）

本报记者  李  贞
2022年09月02日08:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　王心仪入伍时的照片。
　　图片来自微信公众号“人民海军”

　　“在航母上当兵，是一种什么体验？”最近，一则视频在网络上受到关注。视频的主人公叫王心仪，两年前，她从北京大学入伍，不仅实现了军旅梦，还登上了辽宁舰，成为一名航母操舵兵。如今，王心仪两年的军旅生涯即将结束，她的热血经历再次鼓舞了许多网友。

　　据微信公众号“央视新闻”报道，王心仪出生于河北省枣强县一个贫困的家庭，但勤奋好学的她一直成绩优异，各种奖状、证书贴满了家里的墙壁。2018年，王心仪在一篇作文中写道：“物质的匮乏带来的不外是两种结果：一个是精神的极度贫瘠，另一个是精神的极度充盈。而我，选择后者。”这段励志的话语一度感染了很多人。

　　2018年，王心仪以高考707分的成绩考入北京大学中文系。读大一时，在一堂思政讨论课上，退役大学生士兵宋玺向同学们分享了自己的军旅故事。她在演讲中说，“你的立场越大，你的力量越大”，这句话深深触动了王心仪。从此，一颗入伍参军的种子种在了王心仪的心中。

　　2019年，王心仪首次报名参军，但因仰卧起坐一项不合格而遗憾落选。2020年，她再次应征报名，终于成功入伍海军。2021年5月，经过新兵连和学兵连的考验后，王心仪被分配到辽宁舰。

　　回忆起刚刚来到航母上的自己，王心仪坦言，环境的变化曾让她产生过自我怀疑。但是，她也深知，既然选择了从军，就应该脚踏实地、一往无前。经过不断努力，王心仪完成了相关专业装备构造的理论考核以及保持航向、舰艇转向等项目考核，成功取得了独立值更资质，成为了一名合格的航母操舵兵。

　　如今，王心仪脱下军装，告别军营，告别航母，将重返北京大学的校园继续完成自己的学业。她说，自己与航母的故事没有句号，心中的军旅情怀永远忘不了。而她乐观、励志的成长故事，也再度受到网友关注，获得大家点赞。

　　网友“star”说：“在王心仪身上，我看到了青春最美的样子。”网友“期许”说：“热血的故事，拼搏的人生，王心仪的青春很精彩！”网友“姗”说：“有理想、有情怀，真是好样的！祝这个姑娘前程似锦。”

(责编：何淼、熊旭)

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