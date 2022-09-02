田 艳 邓秀均

第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛沙特赛区决赛日前举办，来自沙特3所高校的12名选手参加了比赛。图为获得冠军的参赛选手艾哈迈德·苏莱曼（中文名张云飞）在决赛中演讲。

新华社记者 王海洲摄

在“汉语桥”比赛中，毛天佑在表演豫剧。

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日前，第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛沙特赛区决赛在沙特阿拉伯首都利雅得举办。这是沙特首次举办“汉语桥”比赛。

本次比赛由中国驻沙特大使馆、沙特阿卜杜勒·阿齐兹国王大学、中国中央民族大学合作举办。参赛选手不仅在赛场上各展风采，表达对中文和中华文化的喜爱之情，还讲述了他们和中文结缘的故事。

为中沙文化交流贡献力量

来自阿卜杜勒·阿齐兹国王大学的艾哈迈德·苏莱曼（中文名张云飞）是冠军获得者。

为了学好中文，张云飞一直在努力。在中文课上，他认真听讲、积极回答问题；课下，他抓住一切机会练习中文，比如，到中国餐馆了解中国饮食文化，观看中国经典电影，跟中文老师语音聊天等。随着对中国文化的深入了解，张云飞越来越喜欢学习中文，也渐渐爱上了中国。家人在他的带动下，也喜欢上了中国。

对张云飞来说，汉字学习是不小的挑战。但他不畏难，一有时间就练习汉字书写，如今已能写一手工工整整的汉字。

功夫不负有心人。大一、大二两年，张云飞的每门课都取得了A+的成绩。如今，他已经通过汉语水平（HSK）4级考试和汉语水平口语考试（HSKK）中级考试，也是沙特首个通过HSKK中级考试的学生。他希望能尽快通过HSK6级考试，将来有机会到中国读研究生。

几个月前，当他获知沙特要举办首届“汉语桥”比赛时，就赶紧报了名。在“汉语桥”赛场上，张云飞一展所学，一路过关斩将，进入了决赛。在决赛的第一个环节，他选取的演讲题目是“天下一家”。“自古以来，沙特和中国就有着悠久的交往历史……”自信真诚的演讲打动了评委。

张云飞说，参加“汉语桥”比赛让他对未来的中文学习更加有信心了。他希望通过自己的努力让更多的沙特人了解、热爱中国文化，也希望将来能成为中沙文化交流的友好使者。

豫剧“首秀”打动评委

毛天佑同样来自阿卜杜勒·阿齐兹国王大学。因为他的阿拉伯语名字发音跟“毛”字的发音相似，中国老师就帮他起了一个中文名——毛天佑。

在“汉语桥”才艺比拼环节，毛天佑表演的是豫剧《朝阳沟》选段。虽然他只学了不到一个月，但唱得有腔有调、充满韵味，精彩的表演惊艳了评委和观众。

毛天佑和豫剧的结缘源于偶然。在为“汉语桥”才艺比拼环节选节目时，辅导老师李博文最初和他商定的是其他才艺展示，但毛天佑一直找不到感觉。偶然的机会，李博文给毛天佑听了一段豫剧，没想到毛天佑一下子就喜欢上了豫剧的唱腔，并决定在“汉语桥”才艺展示环节表演豫剧《朝阳沟》选段。

刚开始，毛天佑对《朝阳沟》的故事背景和情节感觉很陌生，李博文便为他讲解《朝阳沟》的背景故事，也鼓励他查阅相关资料，比如这出戏里提到的董存瑞、刘胡兰的故事。

豫剧行腔酣畅、抑扬有度，对毛天佑来说，掌握好并不容易。不过他做事认真执著，除了跟着李博文老师一句一句地学之外，也会一有时间就投入到排练中，光“坚决在农村干它一百年”这句就连续练了一周多。努力终有收获，毛天佑的《朝阳沟》表演获得了大家的认可。

毛天佑表示，此次在“汉语桥”赛场表演豫剧，打开了他的视野。今后，他准备学更多的中国戏曲剧目，进而了解中国戏曲文化。“希望能早日踏上中国的土地，并到豫剧的发源地看看。”毛天佑说。

中文诗歌赋予我力量

“在我看来，中文诗歌很优美，内容很有意思。不仅能陶冶我的情操，还能丰富我的知识。读中文诗能带给我美妙和放松的感受。”参加“汉语桥”比赛时正读大三的王索丽在谈到中文诗歌时，充满了感情。

在赛场上，王索丽朗读的诗歌是席慕蓉的《做最好的自己》。“因为以前从来没参加过这么大的比赛，对中文诗歌的把握能力也有限，所以一开始我有点‘打退堂鼓’，怕自己完不成这个任务。”但令王索丽感动的是，辅导老师每天都鼓励、支持她，帮助她练习发音，同时给她讲解如何表达诗歌的内在情感。

为了更好地传达诗歌的情感、读出诗歌的韵律，王索丽反复听录音，每天都练到很晚。不巧的是，比赛前两天，她的膝盖受了伤，但还是坚持和同伴一起到首都利雅得参加决赛。“如果你无法成为山顶上的一棵苍松，就做山谷中的一丛灌木，但一定要做溪边最好的一丛小灌木；如果你成不了灌木，那就做一棵小草，让道路因你而更有生气……”王索丽将自己的情感投射到了诗歌中，做到了最好的自己，最终获得第二名。

“3年前，我与中文结缘。我很庆幸自己能在最美的年华遇到中文，中文诗歌赋予我力量，带给我美好的感觉。”王索丽说。

对如张云飞、毛天佑、王索丽一样的沙特年轻人来说，正是中文让他们的生活发生了美好的改变，也将他们和中国连接在一起。

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第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛沙特赛区决赛分中文演讲、才艺展示两个环节。参赛选手用质朴的文字和饱含深情的表达，生动诠释了汉语为桥、“天下一家”的比赛主题。

据悉，2019年，沙特政府宣布将汉语纳入沙特王国所有教育阶段的课程之中，以使该国教育更具多元性。

（据新华社电）

(责编：何淼、熊旭)