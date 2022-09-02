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香港科技大学（广州）探路高等教育改革

2022年09月02日08:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社广州9月1日电 （记者郑天虹 杨淑馨 李军）历经3年建设，粤港澳大湾区新高校——香港科技大学（广州）1日正式开学。这所大学打破传统高校的院系之分，首设“枢纽”和“学域”学术架构，将为世界高等教育改革探路。

　　港科大（广州）位于粤港澳大湾区几何中心广州南沙。这是《粤港澳大湾区发展规划纲要》及《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》颁布实施以来成立的首家具有独立法人资格的内地与香港合办大学。

　　学校设四大“枢纽”，涵盖15个“学域”，包括：（功能枢纽）先进材料、地球与海洋大气科学、微电子、可持续能源与环境；（信息枢纽）人工智能、计算媒体与艺术、数据科学与分析、物联网；（系统枢纽）生命科学与生物医学工程、智能交通、机器人与自主系统、智能制造；（社会枢纽）金融科技、创新创业与公共政策、城市治理与设计。

　　港科大（广州）校长倪明选表示，目前人类社会遇到的挑战，不是单一学科所能解决，学科交叉的重要性日益显见。“用‘枢纽’和‘学域’取代传统的‘学院’和‘学系’学术架构，可推动学科交叉融合，促进新兴学科和前沿学科发展。”

(责编：何淼、熊旭)

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