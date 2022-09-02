8月31日清晨五点多，长江上一片薄雾，天还没有大亮，94岁的叶连平就已起床忙活起来。简单吃了几口早饭后，他拄上拐棍，步履蹒跚地向卜陈学校走去。

今天，他要带孩子们去马鞍山市区参观学习。20多年来，尽管已经无数次带着孩子们去多地的博物馆参观，但对今天的“开学第一课”，叶连平依然非常期待。

近年来，叶连平带领“留守儿童之家”的孩子们走过了许多地方：周恩来故居、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、安徽名人馆……叶连平始终坚信：“教育必须走出课堂。”

2000年，已经退休10年的安徽省和县卜陈学校教师叶连平做出一个决定：在自己家里开办“留守儿童之家”，义务为留守儿童补课。这一补，就是22年。

20多年来，他从未落下一堂课，从未收过一分钱，年逾九旬，至今仍耕耘在三尺讲台。不仅如此，他还拿出全部积蓄成立叶连平讲学基金，在社会的支持下，至今已累计发放10多万元。叶连平成了照亮孩子们走出乡村的希望之光，他多次荣获第七届全国道德模范、新中国最美奋斗者、“中国好人”等荣誉称号。

初秋的薛家洼生态园，依旧绿意盎然。江水拍岸，江轮穿行，人与自然和谐发展之美在这里得到淋漓尽致地体现。

“第一次来薛家洼生态园，真的很美。今天能和叶老师还有同学们一起来到这里，太开心了！”卜陈学校初三学生韩婷婷说，从讲解中，自己知道了坚持生态优先、绿色发展的重要意义，而作为喝着长江水长大的自己，也将从身边小事做起，保护好长江。

因为年事已高，这一次，叶连平不得不拄着拐杖陪孩子们出行。但笑意从未从他脸上消退。

步入马鞍山市好人馆，好人浮雕墙上，同学们一眼就认出了他们的“叶爷爷”，纷纷兴奋地喊起来。

助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲，同学们一边走一边学，从一个个好人的事迹中明白了什么是平凡中的伟大，更懂得了“好人”一词背后所蕴含的爱心、善良、诚信等宝贵品质。

“同学们，这里是好人馆，里边展示的是马鞍山的好人，值得我们学习。”叶连平说，“孩子们，希望你们能够实现德智体美劳全面发展，争取也成为好人！”

叶连平还带领孩子们来到芦苇江湾、市党群人才服务中心、市城乡规划展示馆、市博物馆参观。

“今天的课，是有滋有味的‘开学第一课’！”叶连平说，自己也将继续发挥一名老党员的余热，坚守三尺讲台。

（记者 常河 通讯员 黄莹）

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