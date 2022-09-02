新华社北京9月1日电 近日，中共中央、国务院、中央军委印发了《关于加强和改进新时代全民国防教育工作的意见》（以下简称《意见》）。日前，中央宣传部负责人就《意见》有关情况，回答了记者的提问。

问：请介绍一下加强新时代全民国防教育的背景和意义。

答：加强全民国防教育，增强全民国防观念，是党和国家始终高度重视的一个重要战略问题。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央作出一系列重要决策部署，推动新时代全民国防教育领导体制机制改革，设立烈士纪念日、国家公祭日，建立党和国家功勋荣誉表彰制度，筹划举行一系列重大庆祝纪念活动，极大提振了党心军心民心，民族自信心自豪感不断提升，全民国防意识不断增强，关心支持国防和军队建设的社会氛围更加浓厚。制定出台《意见》，对于推动新时代全民国防教育改革发展和普及深入，增强全民爱党爱国爱社会主义的深厚情感、居安思危的忧患意识、崇军尚武的思想观念、强国强军的责任担当，具有重要而深远的意义。

从国际形势看，当今世界正经历百年未有之大变局，我国面临复杂多变的安全和发展环境，各种可以预见和难以预见的风险因素明显增多，传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织。在推进祖国和平统一，维护国家主权、安全、发展利益，实现建军一百年奋斗目标中，全民国防教育工作使命光荣、任务艰巨。

从国内情况看，近年来，军地各级认真贯彻党中央决策部署，紧紧围绕宣传思想工作主题主线和国防建设使命任务开展全民国防教育，取得明显成效。但是，全民国防教育工作在政策制度、运行机制和保障措施等方面与新形势新任务新要求还不完全适应，教育的覆盖面、时代性、感召力有待加强，需要通过深化改革来推动和改进。制定实施《意见》，从顶层设计上加强工作统筹指导，有利于理顺体制机制、完善政策制度、改进方法手段、夯实建设基础；有利于运用新时代创新成果，统筹社会优质资源，推动全民国防教育高质量发展；有利于进一步调动社会各界积极性，凝聚军地合力，推动形成全民国防教育工作新格局。

问：请介绍一下制定《意见》的基本考虑。

答：《意见》制定过程中，始终突出新时代的旗帜引领、突出新体制的现实需要、突出新任务的战略牵引，注重把握国家安全形势的发展变化、把握宣传思想工作的时代要求，对新时代全民国防教育工作进行科学谋划和统筹设计。

一是坚持根本遵循。加强思想政治引领，贯彻落实习近平总书记关于加强全民国防教育的重要指示精神，将习近平强军思想融入全民国防教育各领域、全过程，牢牢把握全民国防教育工作的正确方向。

二是坚持体系设计。推动全民国防教育领导体制和工作机制战略性调整，完善上下贯通、左右协调、内外联动、前后衔接的运行机制，着力构建跨区域、跨系统、跨部门、跨业务领域的全民国防教育工作新格局。

三是坚持问题导向。把破解制约新时代全民国防教育工作深入发展的现实矛盾作为着眼点，坚持创新驱动、立破并举，着力研究解决全民国防教育领域体制性障碍、结构性矛盾、政策性问题，研究提出思路办法和对策举措。

四是坚持统筹推进。贯彻全民参与、长期坚持、讲求实效的方针，实行经常教育与集中教育相结合、普及教育与重点教育相结合、理论教育与行为教育相结合的原则，坚持面向全民、分类施教，多措并举、多维施策，结合融入、立体渗透，大力推动国防教育进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村、进军营、进网络，实现全民国防教育对象、地域、时间、内容、手段“五个全覆盖”。

五是坚持军地协同。把加强和改进全民国防教育作为全党全军全社会的共同责任，纳入地方党委和政府、军队各部门职责任务，各司其职、各尽其责，积极配合、同向发力，形成党委领导、军地密切配合、社会各界支持、全民共同参与的工作局面。

六是坚持集智攻关。注重汇聚党政军机关力量、军地院校专家力量和社会组织力量，多角度、多维度、多领域进行论证研究，反复征求各方面意见，特别是得到中央军委国防动员部的大力支持协助。同时，许多全国人大代表、全国政协委员围绕加强新时代全民国防教育积极建言献策，提出建议提案，为科学制定《意见》提供了智力支撑。

问：请介绍一下《意见》的主要框架和基本内容。

答：《意见》共分7个部分。

第一部分是着力构建基本格局，提出要贯彻落实习近平总书记关于加强全民国防教育的重要指示精神，加强思想政治引领，丰富拓展时代内涵，注重加强顶层设计，推动全民全域普及，深化军地协同配合。

第二部分是突出抓好重点对象，强调要持续强化领导干部国防教育，着力加强青少年国防教育，扎实抓好军队人员和民兵、预备役人员国防教育，积极推进社会各方面国防教育。

第三部分是不断丰富实践载体，明确要建好用好全民国防教育基地，发挥各类国防教育阵地作用，广泛开展群众性国防教育活动，着力打造“全民国防教育日”系列活动品牌。

第四部分是深入推进宣传普及，明确要加强舆论宣传引导，鼓励创作优秀文艺作品，注重先进典型示范引领，形成网络舆论传播强势。

第五部分是大力推动创新发展，提出要运用新技术新手段，完善学科课程体系，开展理论研究和教材编写，鼓励引导社会力量积极参与。

第六部分是充分发挥军队重要作用，明确要按照规定组织军营向社会开放，做好宣讲培训，协调开展军事实践活动，为地方开展全民国防教育提供有力支持保障。

第七部分是切实加强组织保障，强调要完善领导体系，健全工作机制，完善政策法规，落实经费保障，建立考评体系。

问：请问如何加强领导干部和公务员国防教育，具体有哪些举措？

答：各级领导干部担负着参与领导和关心支持国防建设的重要责任，是全民国防教育的关键。《意见》提出，一方面，要依托军队院校和各级干部教育培训机构，分级组织对省部级、厅局级、县处级领导干部进行国防教育专题培训，有序开展企事业单位、大中小学校、各类媒体等负责人的国防教育专题培训。目前，中央宣传部正在会同中央军委国防动员部等军地有关部门，研究制定加强领导干部国防教育专题培训的具体措施办法。另一方面，要把国防教育列入党委（党组）理论学习中心组学习计划，每年安排不少于1次国防教育专题学习；纳入干部教育培训内容，培训班次超过1个月的，应当设置不少于1天的国防教育课程或军事实践活动。同时，要采取理论学习、形势报告、知识讲座和组织过“军事日”等形式，加强领导干部经常性国防教育。《意见》还明确，要抓好公务员经常性培训，初任培训应安排一定比例的国防教育内容，开展军事拓展训练，提升履行国防职责的意识和能力。

问：请问如何聚焦青少年学生群体，做好学校国防教育工作？

答：青少年学生是祖国的希望和未来，也是全民国防教育的基础。《意见》明确，要着眼培养担当民族复兴大任的时代新人，采取扎实有力措施，不断提高青少年国防素养。各类学校要创新学校国防教育形式，丰富国防教育内容，加强师资力量建设，将国防教育要求有机融入课程教材，将国防教育融入普通高等学校和中等学校考试内容，纳入学校绩效考评体系。要针对不同年龄阶段学生特点，研究制定加强青少年国防教育的措施办法。《意见》对加强学生军训工作作了着重强调，要求采取基地化轮训、错峰施训的方式，普遍开展大中学生军事训练，大学生安排21天，高中生14天，鼓励有条件的学校开展初中生7天军训。继续组织国防教育示范学校和特色学校创建，创新开展少年军校、青少年骨干军事训练营活动，规范有序组织军事夏（冬）令营活动，广泛开展以国防知识、国防技能、国防体育、主题演讲等为内容的学生国防素养大赛。探索建立军人、退役军人担任青少年国防教育辅导员制度。

问：请问如何发挥好新时代全民国防教育载体平台作用？

答：《意见》明确主要从4个方面着手：一是建好用好全民国防教育基地，依托军地资源，优化结构布局，推动各省区市建设一批国防特色鲜明、功能设施配套的全民国防教育基地，推动地级以上城市建设至少1所全民国防教育基地。二是发挥各类国防教育阵地作用，利用纪念设施、公共文化设施和军史场馆等，有针对性组织开展全民国防教育和革命传统教育。依托新时代文明实践中心、县级融媒体中心和“学习强国”学习平台，推动基层全民国防教育走深走实。三是广泛开展群众性国防教育活动，充分利用“七一”“八一”“十一”等政治性节日，广泛深入组织各种主题活动，唱响共产党好、社会主义好、人民军队好的主旋律；在清明节、烈士纪念日、南京大屠杀死难者国家公祭日等重大纪念日和重要时间节点，精心组织公祭、瞻仰纪念碑、祭扫烈士墓等活动，引导人们牢记历史、缅怀先烈，居安思危、奋发图强。四是着力打造“全民国防教育日”系列活动品牌，组织举办“爱我国防”全国大学生演讲和大中小学国防知识普及活动，开展国防主题电影展映、国防竞技比武、国防体育运动赛事等群众性国防教育活动，吸引社会各界广泛参与，在全社会营造浓厚的国防教育氛围。

问：请问推动新时代全民国防教育宣传普及有哪些具体举措？

答：《意见》明确，党报党刊、电台电视台、都市类媒体和新媒体，都要聚焦全民国防教育主题，推出专题专栏、新闻报道、评论言论和各类融媒体产品，把全民国防教育融入重大主题宣传、形势政策宣传、成就宣传、典型宣传，提高全民国防教育宣传的吸引力和感染力。鼓励创作优秀文艺作品，不断推出更多体现爱国强军、献身国防的文艺精品力作，激发人们关心国防、热爱军队、尊崇军人的真挚情怀。注重先进典型示范引领，大力宣传发布“最美新时代革命军人”“最美退役军人”“最美拥军人物”“最美军嫂”等，开展“情系国防”系列先进典型宣传活动，用心用情用力讲好先进典型故事，形成鲜明的价值导向。广泛开展网上国防教育主题活动，打造一批网上传播品牌，办好国防教育网站，开发国防教育慕课、微课程群，打造更多群众喜爱、刷屏热传的国防主题微电影、音乐、动漫、短视频等融媒体产品，形成网络舆论传播强势。

问：如何加强新时代全民国防教育的组织领导和工作保障？

答：《意见》明确采取以下5个方面措施：一是完善领导体系。中央全民国防教育工作领导小组指导和组织全国的全民国防教育工作，领导小组办公室设在中央宣传部；地方各级要把全民国防教育工作摆上重要议事日程，党委书记作为第一责任人，加强研究部署和指导督导，建立健全全民国防教育工作领导体制机制；乡镇（街道）、村（社区）以及各类学校，要指定专人负责国防教育工作；中央军委国防动员部要发挥好牵头协调作用，省军区系统要牵头协调驻军部队协同地方开展全民国防教育。二是健全工作机制。各地区和有关部门要明确全民国防教育工作领导小组和办公室工作职责，建立联席会议制度、学习培训制度、请示报告制度、督导检查制度等，确保全民国防教育工作规范有序。三是完善政策法规。研究修订国防教育法和全民国防教育大纲，制定各行业各领域国防教育的落实措施，规范军地有关部门和单位国防教育职责任务；发挥各级人大、政协的职能作用，加强对开展全民国防教育情况的监督。四是落实经费保障。将全民国防教育工作经费纳入地方各级政府年度预算予以保障；倡导和鼓励社会组织、民营企业、爱国人士捐助支持全民国防教育事业，按规定享受支持公益事业相关政策。五是建立考评体系。将全民国防教育工作纳入经济社会发展总体规划、目标绩效考核、意识形态巡视巡察内容，纳入文明创建和双拥模范城（县）创建；按有关规定做好检查考评，检查考评结果作为领导班子和有关领导干部综合考核评价的参考。

问：为推动《意见》的贯彻落实，中央宣传部将采取哪些具体措施？

答：《意见》是指导当前和今后一个时期全民国防教育工作的纲领性文件，中央宣传部作为牵头负责全民国防教育工作的职能部门，将积极会同中央军委国防动员部等军地有关部门采取有力措施，推动《意见》各项要求落实落地。一是抓好宣传引导。组织中央主要新闻媒体对《意见》的重要意义、深刻内涵和主要内容进行宣传阐释解读，进一步深化教育引导，打牢全社会爱国强军的思想政治基础。二是部署推进工作。研究制定贯彻落实《意见》分工方案，明确各有关单位和部门职责任务。制定下发《全民国防教育“十四五”规划纲要》《2022年全民国防教育工作要点》，对重点工作任务作出细化明确。同时，指导各地结合实际出台具体举措。三是加强跟踪指导。适时召开会议，对抓好贯彻落实进行动员部署。对《意见》明确的领导体制机制改革任务，会同军地有关部门研究制定具体措施，明确时间表、路线图，确保按时间节点如期完成。四是进行督导检查。会同军地有关部门适时对《意见》落实情况进行检验评估，及时总结好经验好做法，合力推动《意见》落地见效。

《 人民日报 》（ 2022年09月02日 04 版）

(责编：何淼、熊旭)