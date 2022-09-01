人民网北京9月1日电 （记者孙竞）今天上午，北京市东城区府学胡同小学举行“府学有我 强国有我”开学典礼。典礼上，学校为一年级新生举行了传统的“入学礼”仪式。

新生们正衣冠、行拜师礼，老师们持蘸有朱砂的毛笔，为他们点朱砂，鼓励大家堂堂正正为人，勤勤恳恳学习。学校还为学生们赠送了《府学学生口袋书》，帮助他们更好的融入校园生活。

滕亚杰校长为一年级新生代表点朱砂。校方供图

府学胡同小学校长滕亚杰在寄语中说，希望同学们在历史悠久、文化底蕴深厚的府学校园中传承中华优秀传统文化，弘扬爱国主义精神，激荡民族追梦力量。

花样滑冰奥运冠军申雪在开学典礼上为学生献上新学期寄语，鼓励同学们践行体育精神，磨炼意志品质，积极锻炼身体，勇于克服困难，在新学期取得更大进步。

学生们表演快板《童心向党薪火传 立志报国成栋梁》。校方供图

记者了解到，新的学期，府学胡同小学面向学生们开展“有我”行动，即“文明行为有我”行动、“校园爱护有我”行动、“丰富活动有我”行动、“祖国发展有我”行动，激励学生们努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人，以实际行动做到“强国有我”。

(责编：孙竞、熊旭)