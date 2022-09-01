人民网北京9月1日电 （记者孙竞）金秋飒爽，青春起航。今天上午，北京市第二中学举行了2022年秋季开学典礼暨博物馆进校园启动仪式。

北京二中校长薛丽霞在发言中勉励同学们志存高远，追求卓越，博学广识，踔厉奋发，展示新时代新青年昂扬奋进的新风采。

为落实关于“大思政课”的有关要求，创新教学形式，促进博物馆资源与课堂教学、综合实践活动有机结合，北京市文物局与北京二中携手推出的“博物馆进校园”活动在现场拉开帷幕。

北京二中学生参观展览。校方供图

记者了解到，第一个走进学校的项目是“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”展览。展览在有限的空间内借助先进科技手段全面展示中轴形象，深刻揭示其深厚的历史底蕴，感受中华都城规划建设的文化底蕴与哲学思想，让师生沉浸式体验博物馆文化，真切感受中华优秀传统文化的价值与魅力。

北京二中学生参观展览。校方供图

北京市文物局党组书记、局长陈名杰表示，将更加注重发挥博物馆的教育职能，推进博物馆与学校教育相融合，组织开展多样化的实践教学，积极开发现场教学课程和资源，落实立德树人根本任务。

北京中轴线申遗保护工作办公室和北京博物馆学会还为师生赠送了承载北京历史文化的书籍，助力同学们深入挖掘家乡文化的底蕴和价值，增进对家乡文化的了解、认同和热爱。

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