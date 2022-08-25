孙 雷 乔滟扬

教育是国之大计、党之大计。习近平总书记强调：“我国有独特的历史、独特的文化、独特的国情，建设中国特色、世界一流大学不能跟在别人后面依样画葫芦，简单以国外大学作为标准和模式，而是要扎根中国大地，走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路。”我们要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持为党育人、为国育才，扎根中国大地办大学，踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗，走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路。

坚持党的全面领导。习近平总书记指出：“我们的高校是党领导下的高校，是中国特色社会主义高校。”加强党对高校的领导，加强和改进高校党的建设，是办好中国特色社会主义大学的根本保证。党的十八大以来，高校深入贯彻落实习近平总书记关于加强党对高校全面领导的重要论述精神，把坚持和加强党对高校的全面领导贯彻落实到办学治校全过程各方面，聚焦解决好“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”这个教育的根本问题，取得了明显成效，积累了宝贵经验。新时代新征程，走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路，必须进一步坚持党的全面领导，坚持党委领导下的校长负责制。要推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，强化高校基层党组织政治功能和组织力，引导高校党员干部提高党性修养、砥砺政治品格，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党的领导贯穿办学治校、立德树人全过程。

赓续红色血脉。习近平总书记在中国人民大学考察时强调：“激励广大师生继承优良传统，赓续红色血脉。”这为我国高校扎根红色沃土、传承红色基因、赓续红色血脉提供了根本遵循。红色血脉是中国共产党政治本色的集中体现，是新时代中国共产党人的精神力量源泉。长期以来，在党的全面领导下，高校赓续红色血脉，用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、指引方向，把广大师生凝聚在党的旗帜下。新时代新征程，走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路，要不断加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，推动党史学习教育常态化长效化，让党的光荣传统和红色基因在校园传承弘扬，教育广大师生从党的百年奋斗中看清楚过去我们为什么能够成功、弄明白未来我们怎样才能继续成功，更好把握党的历史发展的主题主线、主流本质，坚定历史自信、筑牢历史记忆，满怀信心地向前进；通过建好用好校史馆、开展好校园文化活动等方式，激励广大师生从我国高等教育发展的历程中汲取智慧和力量，保持踔厉奋发、笃行不怠的坚定意志，为建设中国特色、世界一流大学努力奋斗。

落实立德树人根本任务。习近平总书记提出：“高校立身之本在于立德树人。只有培养出一流人才的高校，才能够成为世界一流大学。”国无德不兴，人无德不立。青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，最需要精心引导和栽培。党的十八大以来，高校全面贯彻党的教育方针，抓住立德树人根本任务不放松，全面推进思政课这个落实立德树人根本任务关键课程的建设，坚持以文化人、以德育人，将德育落实在课堂教学中、渗透在校园生活中、融入学生个人发展中。新时代新征程，走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路，要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。加强道德教育，激发广大师生爱党爱国爱社会主义的巨大热情，用社会主义核心价值观引领学生成长成才。健全立德树人落实机制，构建德智体美劳全面培养的教育体系，着力在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫。

服务经济社会发展。习近平总书记强调：“要提升教育服务经济社会发展能力，调整优化高校区域布局、学科结构、专业设置，建立健全学科专业动态调整机制，加快一流大学和一流学科建设，推进产学研协同创新，积极投身实施创新驱动发展战略，着重培养创新型、复合型、应用型人才。”高校是科技创新的重要力量。今天，党和国家事业发展对高等教育的需要、对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。党的十八大以来，高校把提升教育服务经济社会发展能力作为重要发展方向，不断发挥学科专业优势，组织实施重大研究专项，书写了学术报国、科技报国的优秀答卷。新时代新征程，走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路，高校必须始终坚持关心国家命运、关心社会现实、关心人民需求，发挥好自身在服务经济社会发展中不可替代的作用。充分发挥广大师生的自主创新能力，在解决“卡脖子”问题上有建树，在解决科技创新成果转化问题上见实效；不断完善教育服务经济社会发展机制，不断提升支撑社会主义现代化强国建设的能力，更好服务经济社会发展；自觉以回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问为学术己任，以彰显中国之路、中国之治、中国之理为思想追求，在研究解决事关党和国家全局性、根本性、关键性的重大问题上拿出真本事、取得好成果。

（作者单位：东北大学马克思主义学院）

《 人民日报 》（ 2022年08月25日 11 版）

(责编：孙竞、李依环)