2021年11月，联合国教科文组织面向全球发布了《共同重新构想我们的未来：一种新的教育社会契约》报告，探讨和展望面向未来乃至2050年的教育。报告提出，教育要解决三个基本问题：“当我们展望2050年，应该继续做什么？应该抛弃什么？需要创新什么？”

中国政府将职业教育作为国际交流合作的重要内容，在许多重要国际会议上不断提出职业教育合作新举措。例如，中国同东盟加强职业教育、学历互认等合作；实施“未来非洲－中非职业教育合作计划”，继续同非洲国家合作设立“鲁班工坊”；倡议建立金砖国家职业教育联盟，举办职业技能大赛，为五国职业院校和企业搭建交流合作平台；举办世界职业技术教育发展大会，成立世界职业技术教育发展联盟，为职业教育国际交流合作指明了方向，职业教育成为构建人类命运共同体的重要助力。

中国高度重视职业教育改革发展，不断增强职业教育对经济社会发展需求的适应性。据教育部职业与成人教育司统计，中国已建成全世界规模最大的职业教育体系。2021年，中国共有中等职教学校（不含技工学校）7294所，高职（专科）学校1486所，本科层次职业学校32所，其中高职（专科）学校比2011年增加238所。

改革开放40多年来，中国职业教育国际化经历了从单向“引进来”到逐步“走出去”的过程。在经济全球化背景下，职业教育国际化已成为一种必然趋势。中国的职业教育国际化起步于学习和引进德国、澳大利亚和英国等发达国家的先进经验与办学模式，并在此基础上探索适应本土发展需求的路径。中国职业教育积极开展国际合作与交流，与全球五大洲的70多个国家和国际组织建立了稳定联系。

实践探索证明，中国职业教育发展，必须走国际化道路，以开放促改革发展。联合国教科文组织先后出台多个文件，建议各国加强教育国际化，强调“职业教育要促进国际理解和包容，培养具有全球视野和责任意识的公民”，倡导加强职业教育国际合作。世界一些国际组织和国家加大对职业教育的扶持和投入，推广数字技术、增强国际合作，改革证书制度、加强可持续发展，职业教育获得了进一步发展。

中国紧密结合对外开放战略部署及“一带一路”框架架构，形成区域特色职业教育国际化格局。“一带一路”倡议提出以来，中国政府部门出台了多个加快发展职业教育的相关文件，并对接联合国教科文组织，积极承办世界职业教育大会，在“一带一路”沿线国家举办中国职业教育发展成果展，贡献职业教育的中国智慧、中国经验和中国方案，展示当代中国良好形象。

自2003年中国和东盟确立战略伙伴关系以来，双方在教育领域的合作不断深化。教育交流，特别是职业教育已成为深化中国-东盟合作的重要内容。成果显著的中国-东盟教育交流周已连续成功举办了15届，充分展现中国－东盟及“一带一路”相关国家在各类教育的发展经验和成果，实现共建共享共赢，推动建立更为紧密的命运共同体发展格局。

随着中国与世界的联系日益紧密和共建“一带一路”持续深入推进，“走出去”办学日益成为中国教育对外开放的重要内容。经中国教育部批准和备案的各层次中外合作办学机构和项目约2300个，其中本科以上机构和项目约1200个。目前，中国400余所高职院校与国外办学机构开展合作办学，全日制来华留学生规模达1.7万人。在40多个国家和地区开设“中文+职业教育”特色项目，涉及高铁、经贸、旅游、航空等领域，为各国学员提供了职业教育培训和就业发展机会。

资料显示，2019年，由13所高职院校协同中国有色矿业集团有限公司在海外独立创办第一所开展学历教育的高等职业技术学院——中国-赞比亚职业技术学院，有5个教学标准成为赞比亚职业教育教学标准，中国职业教育教学标准首次进入非洲国家国民教育体系。中国在海外19个国家建立20个“鲁班工坊”，泰国“鲁班工坊”建设人员被泰国公主诗琳通授予“诗琳通公主纪念奖章”。职业学校开发的国际化数字教学资源进入英国学历教育体系，获得欧洲国家承认。

2020年6月，《教育部等八部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》中指出，职业教育领域，中国将在借鉴“双元制”等办学模式、引进国外优质职业教育资源方面取得政策突破，鼓励有条件的国内职业院校与企业携手参与国际产能合作。同时，着手打造“一带一路”国际技能大赛等品牌赛事，扩大国内有关技能赛事的国际影响力。实施职业院校教师教学创新团队境外培训计划。

2022年4月20日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十四次会议对《中华人民共和国职业教育法》做了修订，自2022年5月1日起施行。新修订的职业教育法不仅篇幅由原来的3000多字增加到10000多字，8章68条，内容大大拓展丰富，体系结构更加完备，针对性和可操作性更强，对职业教育的内涵予以完善，着力建立健全服务全民终身学习的现代职业教育体系。

同时，中国新职业教育法鼓励职业教育领域的对外交流与合作，支持引进境外优质资源发展职业教育，鼓励有条件的职业教育机构赴境外办学，支持开展多种形式的职业教育学习成果互认。

我们认为，加快推进职业教育国际化，加快发展现代职业教育，必须坚持以开放促改革发展，以促进内涵发展为宗旨，以全面提升职业教育人才国际能力为目标。让我们携起手来，共同为提升职业教育国际化水平积极努力。

（作者：张双鼓，系中国教育发展战略学会常务副会长）

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