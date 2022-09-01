全球首座以合成生物为主题的科普展馆8月30日在有“中国药谷”之称的北京市大兴区生物医药产业基地揭牌。该科普馆由华熙生物主导建设，共设“追溯—地球的碳息”“黎明—认知生命”“新生—合成生物学”“重塑—地球资源”“未来可期—未来已来”五个展览单元。

走进科普馆，科技感、未来感扑面而来。特效互动、仿真模拟、现代光影技术，多元化高科技形式生动展现合成生物技术的奥秘。观众通过参观，可以深入了解合成生物学的诞生背景、发展历程、产业化应用，以及合成生物学对双碳乃至生物经济发展的重要作用。华熙生物董事长赵燕表示，建设合成生物科学馆的初衷，是希望通过科普展馆的形式，借助现代科技化的手段，提升合成生物的广泛认知，普及合成生物科学常识，让合成生物走向大众，推动我国合成生物学的全面发展。

合成生物技术要想从“实验室”走向市场，必须要经历产业转化和市场转化的过程。大兴生物医药产业基地充分发挥专业平台优势，助力合成生物技术产业化、市场化进程。据悉，华熙生物“合成生物技术国际创新产业基地”已落户大兴医药基地并投入使用，其合成生物学研发团队及技术平台已搭建完成，多项技术实现突破性进展，并加速合成生物科研成果的转化落地。

近年来，大兴医药基地着力培育大健康服务集群，积极引入生物医药高端前沿项目，并有针对性地制定了一整套人才引入、产业激励政策。目前，“中国药谷”集聚了包括中国食品药品检定研究院、中国医学科学院等12个国家级研发检定机构，以及120多个专业服务平台，为合成生物技术成果转化提供研发、临床、生产、销售等“一站式全链条服务”，推动我国合成生物产业全面发展。（记者张景华 通讯员杜俐）

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