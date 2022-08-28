“近些年，伴随我国基础研究的稳步发展，我国数学学科也取得了巨大的成绩。”中国科学院院士、中国科学院数学与系统科学研究院研究员袁亚湘告诉科技日报记者。

加大对基础研究的支持，要稳定支持数学等基础学科，给青年科研人员宽松环境、给他们减负……作为数学界“前辈”、全国政协委员，多年来，袁亚湘在各个场合不遗余力地为基础研究奔走呼吁。

如今，62岁的袁亚湘很欣慰：“虽然这不会一蹴而就，但我们看到了改变，目睹和推动了中国基础研究的进步。”

1988年，在英国剑桥大学获得博士学位以及工作3年之后，袁亚湘回国，入职中国科学院计算中心，成为当时中国科学院最年轻的正研究员。

彼时，国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）刚成立不久，袁亚湘成为自然科学基金委首批资助的科研人员。尽管仅有1.3万元，但对袁亚湘来说，这是他回国后开启全新学术生涯的“起跳板”。

此后，在多项国家自然科学基金项目的持续资助下，袁亚湘集结全国优势力量开展优化领域的理论和算法研究，推动了我国优化算法领域的发展与人才培养。

亲身经历让袁亚湘深感：“稳定、长期的支持对基础研究非常重要，尤其是像数学这类学科，通常很难得到其他横向课题的支持，国家的支持不可或缺。”

党的十八大以来，袁亚湘等来了更大力度“国家的支持”。

“政策层面，国家出台了《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》等文件，科技部等部门印发了《关于加强数学科学研究工作方案》。”袁亚湘说，在政策推动下，科技部设立了13个国家应用数学中心，国家自然科学基金“数学天元基金”也在全国建设了5个天元数学中心，国家重点研发计划还启动了“数学和应用研究”重点专项。

在国家政策推动和数学界努力下，我国在数学领域取得长足进步。

“我最直观的感受是，受邀在国际数学家大会作学术报告的中国数学家越来越多了。”袁亚湘说。

国际数学家大会素有国际数学“奥运会”之称，是国际数学界最重要的学术盛会，每四年召开一次。今年7月6日至14日，全球数学家们“云聚”由国际数学联盟主办的第29届国际数学家大会。

此次大会有约200位学界公认的领袖级数学家受邀作学术报告，其中有14位中国数学家在大会上分享他们在各自领域取得的成果与进展。中国数学家（包括海外中国籍学者）受邀报告人数或为历届最多。

此次受邀报告领域包括科学计算、控制理论与优化、概率统计、几何、拓扑、数论、李理论、偏微分方程等当前国际数学前沿领域。

“十几年前，每次被邀请的中国数学家都是个位数。”袁亚湘说，“这个数字的变化，表明我们有一批优秀数学家活跃在国际舞台。特别是年轻人成长迅速，他们有开阔的视野和活跃的思维，加之与国际数学界密切往来，会极大提高我国数学综合研究水平。”

我国数学进步显著的另一标志，是高水平的前沿研究和在国际顶尖杂志发表的研究成果大幅增加，从20年前的几年一两篇增加到如今每年多篇。

袁亚湘说，数学学科的进步必将推动多领域的发展。

“很多变革性工程技术、‘卡脖子’问题看起来是技术难题，但根源还是在数学基础上。”他说，数学是所有自然科学和工程的基础，也日益成为社会科学的基础，它也是许多新兴领域不可或缺的重要组成部分。

从传统的与数学关系密切的物理、天文学、大气科学等领域，到化学、材料科学、生命科学、医学等和数学关系不断加强的领域，数学在建模和求解中的应用日趋平常，在人工智能、计算机模拟、海量数据分析等新兴研究领域，数学起着基础性的作用。

“有国家的重视，有地方政府和社会各界对数学更深刻的理解和支持，我们有信心尽快实现从数学大国向数学强国的转变。”袁亚湘说。（记者操秀英）

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