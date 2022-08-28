围绕企业需求创新，让更多科技成果在荆楚大地生根发芽。近年来，湖北工业大学精准对接产业发展技术和经济需求，交出一份创新驱动发展的靓丽成绩单。

“作为省属高校，科研就得奔着最紧急、最紧迫的问题，把论文写在产业链条上，为企业提供科技支撑，助力地方经济高质量发展。”该校党委书记刘德富如是说。

把企业“难题”当科研“课题”

毕圣泉酒业是黄冈英山县小有名气的酒厂，沉寂多年的老品牌“古泉清”重获认可，一年可卖出两千多万元。

2016年，湖北工业大学生物工程学院汪江波作为省级科技特派员驻点时，该酒厂濒临破产。

随后，汪江波团队和酒厂成立校企技术研发中心，攻克一系列产业技术难题，提升原酒品质，开发出20余款新产品，形成多项技术专利与产品标准。如今，这家险些倒闭的小酒厂依靠科技力量扭亏为盈。目前，已和学校续约，投资500万进行车间改造。

“基层需求，就是学校科技人员的责任和担当。”湖北工业大学校长彭育园表示，该校推出“百名博士教授进百乡入百企”工程，近500名教师常年“蹲点”湖北省内1000余家企业，对接解决企业难题，让科研和企业需求贴得更紧。

麻城木子店老米酒有千年历史，当地家家户户酿制。长期以来，一直以手工作坊式生产，没有统一质量标准和工艺流程，缺乏营销渠道，只能自酿自饮，自产自销。

湖北工业大学生物工程与食品学院陈茂彬教授发现，延长保质期是老米酒走出麻城的关键。

为此，他一头扎进实验室，研发出热灌装杀菌技术，让原本仅有3个月保质期的老米酒，平均保质期延长至一年。

行业“空白”就是攻关“焦点”

醋酸纤维素是一种常见、易得的人造纤维，被广泛用于制药品的肠溶衣、净水器膜材料、烟草过滤嘴等。但醋酸纤维素不可生物降解，大量废弃过滤膜、过滤嘴对环境造成严重污染。

该校材料与化学工程学院王磊团队瞄准国内这一行业“空白”，研发“干法成型生物基可降解材料技术”，以天然植物纤维高分子材料为基材，以生物酶改性木质素为可降解黏合剂，通过气流成型干法造纸技术，制备可生物降解的环保过滤材料，具有高强度、高松厚度及高透气度特性，有效替代现有石油基不可降解高分子材料。

“我们研发的蜂窝高透气性特种纸材料，所有力学性能远超国内在用材料，尤其在烟用特种纤维复合材料技术领域拥有自主知识产权，打破国外垄断。”王磊介绍，该技术转化总金额1703万元，项目正在进行二期建设，预计今年12月投产。

在王磊看来，学校科技创新生态环境越来越好，引导科研人员瞄准一些关键技术领域，对接产业发展技术和市场需求，将理论研究与应用研究相结合，让更多好的理论成果转变为现实生产力，服务经济社会发展。

机制创新加速“纸变钱”

高校科技成果转化难，阻在哪？

湖北工业大学科学技术发展研究院院长武明虎坦言，认证评估繁琐、转化风险高、完成人收益少，科研人员忧虑多了，活力就弱了。

2020年，科技部等9部门联合印发《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》，全国赋权试点的40家高校院所中，湖北工业大学成为湖北唯一试点高校。

武明虎介绍，该校赋权改革最大限度以科研人员为中心，科技成果不分职务内外，统一赋权给成果完成人。固定收益分配比例，成果转化收益中，学校提取4%，成果作价投资入股的，学校最高持有股份不超过10%，且由成果完成人或团队代持。

同时，职务科技成果进行转移转化，只需学校科学技术发展研究院网站公示、备案，无需进行资产评估。

“破除科技成果转化的绊脚石，学校改革已初见成效。”武明虎介绍，该校2021年的专利转让（许可）数量和转让金额出现“井喷”，转让金额同比增长409%。7月，国家科技评估中心发布2021年度中国科技成果转化高校百强榜，湖北工业大学入选，成果转让合同金额在全国高校院所中排名第74位。（吴纯新、冯昭昭、陈凌）

(责编：李依环、孙竞)