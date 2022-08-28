超长距离的油气管道、电缆或桥隧大坝等大型工程如果出现结构健康问题，可否在远端监测室第一时间发现？由重庆大学光电工程学院朱涛教授团队自主研发的“光纤多维智能感知技术”为这一问题提供了良好的解决方案。近日，记者了解到今年该项成果通过权益让渡后，获得了风险投资，成为重庆大学技术权益让渡转化金额最大的一个项目。

打通科研成果转化堵点，激发科研人员的创新积极性，让更多科技成果走出实验室。2020年12月，重庆市科学技术局等10部门共同出台《重庆市赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》（以下简称《方案》），在西部（重庆）科学城、两江新区、全市各国家高新区和环大学创新生态圈选择20家高校和科研院所开展试点。

两年来，越来越多的科技成果正加速转化为现实生产力。

完全赋权 让科研人员打消顾虑

高校科技成果属于职务发明，高校科研人员想要转化成果，一方面需要一系列手续，另一方面又担心是否有国有资产流失风险。一直以来，高校科研人员对科技成果转化的参与度不高，存在着“不愿转、不敢转、不能转”的现象。

“试点职务科技成果赋权就是希望能打消高校和科研人员对于科技成果转化的顾虑。”重庆市科技局相关负责人表示，在具体的任务中，《方案》列出了落实以增加知识价值为导向的分配政策、优化科技成果转化国有资产管理方式、完善科技成果评估机制等8项配套任务，涉及了在职务科技成果转化中，可能遇到的问题，为各个单位试点给出了方向，也扫清了障碍。

“我们从2008年开始研究分布式光纤传感，技术成果解决了分布式光纤传感领域的三大技术瓶颈，结合大数据和人工智能，目前技术成果已在油气管道、特殊安防、钢铁冶炼、航空航天等领域得到成功应用。”朱涛说，现在学校不仅完善了成果转让的相关制度，在保护国有资产的基础上充分赋予了科研人员成果所有权，同时还成立了重庆重大知识产权运营有限公司等专业的商业运营服务机构，架起了科研人员和市场之间的桥梁，大大提高了科研人员的成果转化积极性。

在学校专业机构的帮助下，朱涛教授团队获得四川发展投资有限公司院士基金和一盏资本的风险投资，同时团队将获得的专利所有权作价入股成立了重庆塔科智感科技有限公司等产业化企业。

“重庆大学在全国率先探索将成果所有权全部赋予科研人员的‘权益让渡’新模式。”重庆大学技术转移研究院院长吕学伟介绍，2018年学校颁布实施《重庆大学促进科技成果转化管理办法》不断探索完善“权益让渡”转化模式，对于允许转让的科技成果，学校经评估并收取一定比例资源占用费后，将成果所有权让渡给完成人或赋予完成人长期使用权，由完成人自主实施转化。

同时，重庆大学将成果转化列入职务评聘指标体系和绩效核算指标体系，来激发科研人员创新创业的积极性。目前已有10个项目80余项专利通过权益让渡赋予完成人科技成果所有权，合同金额达9800余万元。

松绑减负 解除成果转化后顾之忧

一体化压铸成型技术随着其被特斯拉应用后备受关注，重庆理工大学材料科学与工程学院周志明教授研发的一种用于压铸磨具的新型纳米陶瓷涂层，耐磨效果达到了以往三倍，价格只有国外同类产品的60%。去年年底，重庆理工大学赋权改革方案出台后，周志明向学校提交了成果转化申请，成为首个享受到科技成果完全赋权政策的老师。

“我对我的成果在市场上的发展充满了信心。”周志明说，提出申请后，他在学校技术经纪人团队帮助下找到了投资方，该成果以作价入股与浙江合创涂层技术有限公司等单位合作实施转化，转化金额40万元。学校与他签订了赋权协议，变更了成果所有权，他在成果转化上具有完全的自主权。

“以前是我们追着老师跑，现在是老师追着我们跑。”重庆理工大学产学研合作办公室主任宋林琳深有感触，赋权改革试点之前，国家出台过促进科技成果转化的相关政策，学校也进行了很多探索，不过很多老师都在观望。成为试点单位后，制定了政策，科技成果转化前可赋予成果完成人职务科技成果80%所有权或全部所有权，而且明确职务科技成果转化前不纳入国有资产管理，科技成果转化不再报国有资产管理部门审批，让老师们转化积极性大增。截至目前学校已实施了120项专利转化，转化金额12067万元。

“经过两年的试点，科研人员创新创业积极性被进一步激发。”重庆市科技局相关负责人表示，截至2022年6月底，20家试点单位已通过赋权转化成果累计约2.5亿元，吸引社会投资超5亿元。接下来，重庆市科技局将加强科技成果赋权改革系统设计和分类指导，加强与科技成果管理相关改革的协同，及时健全完善相关政策措施，加快推动科技成果转化。（记者 雍黎）

(责编：李依环、孙竞)