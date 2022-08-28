记者8月26日从教育部获悉，教育部办公厅日前印发通知，决定开展第5个近视防控宣传月活动，活动时间为今年9月。活动包括开展科学用眼护眼健康宣传教育、加强近视防控培训交流、发挥家庭近视防控关键作用、落实近视防控常态措施等4项内容。

第5个近视防控宣传月活动主题为：全社会行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。

通知提出，各地要指导学校进一步强化中小学生手机、作业、睡眠、读物、体质五项管理，改善视觉环境。科学合理分配使用电子产品开展教学时长，引导学生在信息化环境下养成良好的学习和用眼卫生习惯。健全作业管理机制，严控书面作业总量，切实发挥好作业育人功能。鼓励学生每节课间走出教室活动、远眺，保障学生每天校内、校外各1个小时体育活动时间，鼓励支持孩子参加各种形式的体育活动。为儿童提供营养均衡、有益于视力健康的膳食，促进视力保护。

通知鼓励学校在家长委员会中明确家长代表的近视防控职责。充分发挥学生、家长宣讲作用，引导家长提高家庭眼保健意识，以身作则，共同控制“视屏时间”，营造爱眼护眼的健康家庭氛围。

此外，通知要求进一步规范校园视力检测与近视防控相关服务，严禁无资质机构入校开展视力检测，严厉打击虚假违法营销宣传行为，严禁任何单位和个人借此名义发布或者变相发布商业广告。鼓励多方力量参与开展近视防控宣传教育月活动。（记者徐壮）

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