本报记者 丁雅诵

对北京工商大学经济学院学生卢思璇来说，习近平新时代中国特色社会主义思想概论课让自己印象深刻。“课程形式很新颖，由两位老师共同讲授。一名专家进行网络串讲，一名校内教师进行专题解读。”卢思璇说，“老师从我们熟悉的身边事讲起，很有意思，同时在分组讨论中引导我们认识和理解当代中国，很有意义。”

卢思璇的体会是许多北京高校大学生的共同感受。近年来，北京市持续深化思政课改革创新，把习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践作为鲜活资源，教学质量大幅提升，思政课日益成为学生真心喜爱、终身受益的“金课”。

在北京冬奥会、冬残奥会总结表彰大会召开后，北京市组织思政课教学名师，围绕习近平总书记重要讲话精神开展备课指导，推动冬奥精神融入思政课教学。

如今，围绕习近平总书记重要讲话精神，组织全市大中小学思政课教师“同备一堂课”，已成为北京市思政课建设的典型经验。通过集体备课，党的创新理论得以及时、完整、准确、全面地融入大中小学课堂。

思政教育要让学生真正信服，既需要科学理论，也要重视实践，把思政小课堂同社会大课堂结合起来。“12345市民服务热线”是北京市首个挂牌成立的市级思政课案例教学基地，北京市多所学校师生通过社区接诉即办志愿服务岗，在参与群众诉求办理的实践中坚定人民立场和人民情怀。同时，习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践教学案例库也建成并日益丰富，“北京城市副中心建设实践”“中关村自主创新实践”等经济社会发展一线的生动实践转化为鲜活的教学案例，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。

在服务保障党和国家重大活动中发掘思政元素，用好“大思政课”资源，育人效果显著。北京体育大学组织冬奥冠军与马克思主义学院青年教师一起讲授思政公开课；北京中医药大学、首都医科大学等组织学生担任志愿者，服务首都疫情防控……一堂堂生动的“大思政课”，让师生们的理想信念愈发坚定。

开门办思政也是北京市学校思政课建设的鲜明特色。在北京市人大、政协的一些会议上，常有一排“思政教师观摩席位”。不少老师表示，旁听观摩能让自己更深入了解中国特色社会主义民主政治的优势，也能将亲身感受更好地传递给学生。

近年来，北京市各部门也积极参与到思政课建设工作中来：北京市委教育工委联合国家大剧院，打造“大剧院里的思政课”，覆盖首都高校万名师生；在北京市委农工委的支持下，思政课教师走进京郊农村，深刻理解乡村振兴战略的重大意义；北京市国资委、市文物局等单位也积极为思政课教师现场备课和学习实践创造条件……举全市之力办好学校思政课的大格局基本形成。

北京市委教育工委相关负责人表示，围绕后继有人这个根本大计，北京市将坚持以首善标准办好学校思政课，为培养造就大批堪当时代重任的可靠接班人不懈奋斗。

《 人民日报 》（ 2022年08月28日 05 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)