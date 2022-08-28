雅 言

习近平总书记指出：“要坚持知行合一，注重在实践中学真知、悟真谛，加强磨练、增长本领。”坚持向实践学习，对于大学生的成长成才至关重要。

这个暑假，多所高校学生深入开展社会实践，在社会大课堂中收获了别样的成长：清华大学“梦之网”公益实践项目团队来到新疆和静县巴音布鲁克镇，为寄宿制学校更新照明系统、为学生们送去关爱；首都经济贸易大学组织“百年潮涌，红韵吕梁”实践活动，同学们走进山西吕梁，与老党员对话、深入学习党史；西北师范大学“九瓣格桑”实践团队通过线上交流的方式，与甘肃夏河县的孩子们畅聊假期生活、拓展学生视野……越来越多的高校学生结合所学专业、深入基层一线，在实践中受教育、长才干、作贡献。

1990年7月下旬，北京大学的同学们赴福建福州市开展社会实践活动。时任福州市委书记的习近平同志获悉后非常重视，利用晚上休息时间到实践团驻地看望大家并座谈。习近平同志深情寄语：“同学们的忧国忧民，只有到基层中去、到实践中去、到人民中去，才能真正知道所学的知识如何去发挥、如何去为社会作贡献。”

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。社会实践为高校学生了解国情、认识社会、研究问题提供了宝贵契机。在广袤的祖国大地上，青年学子们有的重走红色足迹、传承红色基因，有的参与基层治理、调研国情民情，有的深入田间地头、助力乡村振兴……他们关注时代、关注社会，汲取养分、丰富思想、学以致用，用实际行动服务经济社会发展和广大人民群众，在祖国最需要的地方淬炼青春、茁壮成长。

随着高校暑期社会实践的深入开展，如何让实践更扎实、效果更好，成为值得关注的内容。于学生而言，应提高主动实践的兴趣与能力，不仅要迈开脚，走进城市农村、企业工厂，更要勤动脑、勤思考，深入理解国情民情。带着问题调研、带着思考实践，用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏，努力将知识积累、社会观察等成果转化为实实在在的建设性意见和举措，应当成为社会实践的更高目标。

社会实践是一项系统工程，需要高校的不懈努力、各地各部门的大力配合。吸引学生参与实践、指导学生学会实践，不少高校作出探索：天津大学开发专门的实践课程，让学生在出发前了解调研相关内容、学习调研基本方法，指导学生搜集资料、取得素材、形成成果；西安交通大学加强学校和地方的联系，建立一批实践基地，为学校大批学生进行长期、长效的社会实践活动提供保障等。此外，近年来各地宣传、文化、科技、体育等单位和机构，也积极配合、创造机会、形成合力，为学生参与实践锻炼提供了有利条件。

面向实际、深入实践、知行合一，期待广大青年学生以更扎实的社会实践，扎根中国大地了解国情民情，用青春书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。

《 人民日报 》（ 2022年08月28日 05 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)