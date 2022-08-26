人民网北京8月26日电 （记者孙竞）近日，2022全球智慧教育大会以线上线下相融合的方式举行。会议以“智能技术与教育数字化转型”为主题，邀请国内外教育界、科技界和企业界的专家学者，从科技赋能教育的视角探讨智能技术发展与教育融合应用，从学生的视角探讨学习危机与教育的未来，从教师的视角探讨教师教育与教学创新，从生态的视角关注区域智慧教育发展、农村教育转型与教育数字化治理等。

教育部科学技术与信息化司司长雷朝滋在致辞中表示，中国政府始终将教育摆在经济社会发展的优先位置，坚持公平、包容、高质量发展与改革创新。当前，智能技术催生的教育新形态对教育变革提出了更新、更高的要求。中国政府高度重视新技术对教育的影响，积极推进教育数字化转型与智能升级，建设了国家智慧教育公共服务平台，扩大优质教育资源覆盖面；深化教育大数据应用，积极创造中国特色的教育数字化治理体系；加快完善教育信息化基础设施，构建高质量教育支撑体系。他倡议重塑智能时代教育目标，大力推进教育数字转型，加强智慧教育开放合作，以实现教育可持续发展目标。

北京师范大学校长马骏指出，应更加重视农村地区，特别是偏远地区、民族地区的教师培养；积极推动教师角色转变，提升教师数字素养；依托人工智能、大数据、虚拟现实等技术，支撑教师教育职前职后一体化改革；鼓励广大教师扎根教学一线开展研究，为智能技术更好地融入教育教学提供解决方案。

中国工程院院士赵沁平指出，当前教育数字化转型和智慧教育成为教育信息化发展的新阶段，在教育系统性变革的过程中，教师、学生和管理者的数字化能力是关键。教育中最重要的因素是人，技术要由人来应用，要服务于教学，要提高人的数字素养与技能。教育信息化创新发展是一个系统工程，关键要抓住教育新基建的契机，围绕师生教学应用，提供数字化学习内容、平台和工具，提升教育数字化服务和治理水平。

开幕式上，北京师范大学智慧学习研究院联席院长黄荣怀教授代表项目专家团队发布了“国家智慧教育战略联合研究计划”的研究成果，并发起了“全球智慧教育合作联盟倡议”。

据悉，本次大会由北京师范大学和联合国教科文组织教育信息技术研究所联合主办，北京师范大学智慧学习研究院、北京师范大学教育学部、中国教育与社会发展研究院、中国基础教育质量监测协同创新中心、互联网教育智能技术及应用国家工程研究中心联合承办，10多家国内外高校、研究机构和国际组织协办。

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