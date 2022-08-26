原标题：培养出更多高素质技术技能人才

当前，我国职业教育发展进入了提质培优、增值赋能新阶段。

10年来，我国出台并实施的一系列政策举措有力地推动了职业教育的高质量发展，实现了职业教育从“层次”到“类型”的转变，形成了独具特色的现代职业教育发展范式。在育人模式上，坚持工学结合，强化教学、学习、实训相融合，鼓励行业、企业参与职业教育的专业教材开发，将新技术、新工艺、新理念纳入职业学校的教材，共同建设高水平、专业化、开放共享的产教融合实习实训基地；在价值追求上，营造人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好社会氛围。

构建产教融合、校企合作新生态

产教融合、校企合作是职业教育办学的基本模式，是培养高素质劳动者和技术技能人才的内在要求，也是办好职业教育的关键所在。

5月，新修订的《中华人民共和国职业教育法》正式实施，进一步明确诸多举措：发挥企业的重要办学主体作用，推动企业深度参与职业教育，鼓励企业举办高质量职业教育。

2016年，作为天津职业大学的一名学生，贺志军到天津奥展兴达化工科技有限公司实习了3个月。毕业后，他跟一起实习的20多名同学都入职了奥展兴达。现在，他是该公司的一名研发设计师。6年时间，薪水翻了两倍。

冯艳文，天津职业大学生物与环境工程学院院长，贺志军的老师。他告诉记者，“贺志军上学的时候，实行岗位实习的教学模式，现在则是‘订单班’培养，就业情况越来越好。”

“天津职业大学自20世纪90年代末即开始尝试与企业定向培养技术技能人才，经过多年实践形成了‘订单式’人才培养模式。大部分‘订单班’都服务于本市的高端装备制造企业，为天津提供技术技能积累、人力支撑和智力支持。”天津职业大学党委副书记、校长郑清春表示。

大二时通过华为的中级认证，到企业直接上手，毕业时企业给的薪酬比其他人要高出一截。深圳职业技术学院2015届毕业生徐剑波是深职院-华为培养信息通信技术技能人才“课证共生共长”模式受益者之一。

针对信息与通信技术（ICT）产业链人才急缺的难题，从2011年开始，深职院联合华为技术有限公司共建ICT专业，共育ICT人才，使学校课程与企业认证互嵌共生、互动共长，实行进阶式培养、个性化学习，形成了灵活可选、人人成才的三分课程体系。多年来，深职院与华为开展了一系列的紧密合作，校企共建了华为ICT学院、华为云鲲鹏中心、华为5G实训基地等多个项目，实现了文化、技术、人员等要素资源的互通。“课证共生共长”人才培养模式获得国家教学成果特等奖，产教深度融合模式被向全国推广。

7月15日，深职院与华为签署全面战略合作协议，探索建立一种新型校企战略合作模式，以更好应对数字经济发展和区域产业转型升级。深圳职业技术学院书记杨欣斌深有感触，把握职业教育类型特色，不断深化产教融合、校企合作，是学校获得长足发展的重要驱动。

创新“研学用”一体化人才培养模式

“项目化培养在我面前打开了一扇新窗户，柔性玻璃项目让我认识到了一个新世界。”在谈到学校的人才培养模式时，在校申报专利19项、“互联网+”大赛国赛金奖获得者、陕西工业职业技术学院郑旭飞同学表示，在参与项目的过程中，他养成了查阅资料、独立思考的良好习惯，提升了团队合作的素养。

这也是陕西工业职业技术学院材料成型与控制技术专业群“研学用”一体化人才培养模式在学生身上的呈现：大一能针对某一问题查阅背景资料提出创意，大二能在导师指导下完成部分试验、工艺设计或产品设计工作，大三能在生产性实训基地完成有关科研项目的产品小试、中试和生产工艺调试工作。

“研学用”一体化人才培养模式的基础是研。材料成型专业群聚焦陕西省“两机”（航空发动机、燃气轮机）产业高地，按照“你有设计、我有活计；你有想法、我有办法；你能上天、我能落地”的思路，依托国家、省、校三级科研平台与产教融合平台，与23家“两机”高端企业和科研院所深度合作，创新了“研学用”一体化人才培养模式，700余名学生参与国家自然科学基金以及各级纵向、横向、产品试制项目130余项，实现高校科技研究和高职技能技术应用相结合，打通了技术应用落地的最后一公里，为航天航空高铁关键零部件生产、工艺等“卡脖子”问题的解决贡献了职教智慧和力量。

职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，深入推进育人方式、增强职业教育适应性，将培养出更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

探索国际化技能人才培养路线

随着“一带一路”建设的不断深入，越来越多中国企业走出国门。大批合作项目相继在世界各国落地，而这迫切需要职业院校携手企业共同开展国际化人才培养。

作为鲁班工坊联盟副理事长单位，黄河水利职业技术学院发挥水利人才培养优势，携手中国水电八局、中国水电十一局，依托海外工程项目，先后于2018年和2019年在赞比亚、南非开办大禹学院。

赞比亚大禹学院校区距水电站施工区仅几公里，便于组织现场教学，做到了学校是学生的培训地，工地是学生的训练场。学院形成了以水利建筑工程技术、土木工程检测、工程测量、机械维修、电气自动化为核心的专业群，开发的5个工种教学标准获赞比亚技术教育和职业创新培训署官方认可，迈出了中国职教标准“走出去”的重要一步。

黄河水利职业技术学院党委书记周保平告诉记者，大禹学院将国内“现代学徒制”的成功经验拓展至海外，实现了职业教育与企业实践的无缝衔接。大禹学院还引入社会评价，为学生进行国际焊工资格证书培训，通过率100%。

“他们的培训效果很好，我学到了很多有用的技术。”大禹学院外籍优秀学生代表杰西卡成为赞比亚第三位取得国际焊工资格证书的女性，她的经历激励了当地大批青年女性。

三年的求学时光，老挝留学生阿伦功从不会说中文到技能傍身，再到与团队协作获得全国大学生“互联网+”创新创业大赛金奖第一名和中华职业教育创新创业大赛全国总决赛金奖，这是他连想都不敢想的。

长沙民政职业技术学院与老挝教育与体育部合作的“中老职业教育战略合作项目”于2020年7月入围“中国-东盟高职院校特色合作项目”。作为受益者，阿伦功进入长沙民政职业技术学院物联网专业学习。“我会继续努力学习，将中国的技术和先进理念带回老挝，为老挝的发展贡献我的力量。我也会将中国文化和中国故事讲给我的老挝朋友们，做一名‘中国-老挝友谊使者’。”阿伦功说。（记者 靳晓燕 刘茜）

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