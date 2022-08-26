图为《快乐汉语》（亚美尼亚语版）教材封面。

中外语言交流合作中心供图

本报电 日前，《快乐汉语》（亚美尼亚语版）第一册学生用书由当地出版社正式出版。在此前，该教材已被亚美尼亚教育科学部批准作为中小学指定中文教材。下月初，该教材将走进亚美尼亚首都埃里温市135公立中学等多所开设中文课程的校园中。

据介绍，该教材由中外语言交流合作中心指导，是首套亚美尼亚语版中文教材。布留索夫国立大学孔子学院中方院长韩明杰表示，《快乐汉语》亚美尼亚语版本土教材的出版，标志着亚美尼亚中文教育将进入更高阶段、迈入更高水平。

据介绍，2015年，亚美尼亚教育科学部分别签发了《<亚美尼亚初级中文教学大纲>批准令》和《亚美尼亚中小学中文教学许可证书》，标志着中文课正式纳入亚美尼亚基础教育课程体系。目前，亚美尼亚有5所初中、1所高中将中文列入教学大纲，共计2100余名学生正在学习中文。其中，埃里温市135公立中学将中文列为必修课，学习人数达700余人。

相关专家表示，一直以来，由于亚美尼亚没有适合当地中小学的本土中文教材，大部分学校和机构一直选用以俄语或英语为注释语言的教材进行教学。为解决这一问题，满足亚美尼亚中小学对本土中文教材的迫切需求，中外语言交流合作中心组织团队对亚美尼亚中文教学及教材使用情况多方调研，最后决定以《快乐汉语》系列教材最新版本为蓝本，组织中国和亚美尼亚的专家共同进行创新性改编和本土化翻译。

《快乐汉语》亚美尼亚语版系列教材在保留《快乐汉语》寓教于乐的核心理念以及尊重原教材结构和课文内容的基础上，结合亚美尼亚中文教学大纲以及中国教育部2021年颁布的《国际中文教育中文水平等级标准》，对《快乐汉语》系列教材进行创新性改编和创造性转化，形成了系统化、科学化、专业化、本土化的全新教材。

亚美尼亚135公立中学教师认为，“该教材内容设计符合亚美尼亚学生学习规律，图文并茂、生动有趣”。

（刘根芹 施 歌）

(责编：李依环、熊旭)