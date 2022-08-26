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香港理工大学庆祝建校85周年

2022年08月26日08:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报香港8月25日电  （记者陈然）香港理工大学24日举行主校门揭幕典礼，以庆祝理大建校85周年。特区政府官员、立法会议员、多间大学校长及社会各界代表约600人一同出席仪式。

香港特区行政长官李家超在典礼上致辞表示，各大专院校都是栽培未来人才的摇篮，肩负培育爱国爱港、具备国际视野新一代的责任，教育学生自觉尊重和维护国家安全、国家根本制度，促进他们了解国家历史文化、宪制秩序和最新发展，增强他们的民族自豪感和主人翁意识。

李家超赞扬理大多年来为香港、为国家、为世界培育英才，积极响应社会所需，以知识改变世界。他表示，特区政府会继续与各大专院校携手合作，瞄准世界科技前沿，着力攻克关键核心技术，为建设国家成为世界科技强国作出贡献。

香港理工大学校长滕锦光致辞表示，理大重视研究成果对社会的贡献，亦重视对学生的价值观教育，除了在课程中纳入国民教育的内容之外，更要求每位本科生必修一门中国历史与文化的科目。未来理大将进一步发挥科研和教学的优势，在人才培育、创新科研和知识转移等方面竭力尽心，为国家和世界的发展贡献所长。

据介绍，理大85周年校庆活动自2021年11月起展开，理大创科开放日、理大校友会联会中乐团音乐会、理大高等研究院成立仪式等已陆续举行。不同主题的公开讲座、理大校友运动同乐日及庆祝晚宴等重点活动将于2022年年内举行。

(责编：李依环、熊旭)

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