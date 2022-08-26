吕京笏

西安市确定15个社区为首批社区家长学校示范基地；北京海淀成立区级家长学校，推进“互联网+”家庭教育；一些教培机构从培训孩子转行培训家长……一段时间以来，不少地方推动建立家长学校，反映了社会对家庭教育的重视与日俱增。

为构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系、健全学校家庭社会协同育人机制、促进儿童健康成长，今年4月，全国妇联、教育部等11个部门联合印发《关于指导推进家庭教育的五年规划（2021—2025年）》，明确要求推动中小学、幼儿园普遍建立家长学校，每学期至少组织两次家庭教育指导服务活动。此后，河南、江苏等省份也相继出台指导意见，对家长学校办学率、覆盖率做出明确规定。家长学校，正在成为提升家庭教育质量、构建和谐家校关系的重要举措。

父母是孩子的第一任老师。让孩子们茁壮成长，拥有健康体魄、成熟心智、正确的价值观，并非一件易事。为人父母，不仅要照顾孩子的饮食起居、辅导孩子功课，还要深入了解如何与孩子沟通、维护家庭关系等课题。但现实中，有的家长觉得教育孩子是老师的事情，不愿花时间进行学习；有的忽视孩子身心成长规律，给孩子增加不必要的学习负担。欠缺教育、过度教育等现象，折射出家长在教育过程中的观念偏差，以及家校之间深度沟通的缺乏。开办家长学校，让家长和孩子共同成长，既着眼现实需求，又符合教育规律，可谓恰逢其时。

办好家长学校，需要树立效果导向，在教学服务、课程资源上下功夫。《规划》要求中小学、幼儿园建立家长学校，有助于让家庭、学校更好形成教育合力，更有针对性地解决孩子成长面临的问题。但客观来看，学校长于教育学生，在教育家长方面存在师资、课程、管理等不足，需要相关部门大力支持，加强人才培养，强化指导监督，真正把家长学校办出质量。同时，还需要学校、家庭、社会密切配合。激发社区与机构的潜力，结合市场与公益的力量，发挥他教与互学的作用，有助于让家长学校形式更丰富、场景更多样、资源更优质。

办好家长学校，需要回应各方关切。有观点认为此举将加重家长负担，有的担心课程“走过场”，变成另一种形式的家长会，只沟通事务不深入交流。多种声音折射现实关切，差异需求呼唤精细举措。作为一项长期事业，家长学校建设不能急于求成、搞一刀切，要切实根据家长学生需求开展工作。比如，针对家长疑虑，要摆事实讲道理，让他们认识到家庭教育至关重要；针对家长工作忙，不妨积极探索各种形式，通过短视频、慕课等开展教学；针对不同层面需求，不妨在内容上加强建设，形成分层次、分梯度的课程体系，鼓励家长按需自愿参与。

“双减”政策实施1年多来，不少地方着力做好减负增效的“加减法”。进一步提升“双减”效果，需要多元共治、家校同行。办好家长学校，将家长增加的学习时间，转化为家校合作的省时省力，是需要做好的另一个“加减法”。期待各地不断推进家长学校建设，在探索中积累经验，推动教育观念的革新，结出育人实践的硕果。

《 人民日报 》（ 2022年08月26日 05 版）

(责编：李依环、熊旭)