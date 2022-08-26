为了全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，加强和改进未成年人思想道德建设，大力弘扬宋庆龄的崇高精神，为中小学生树立可亲、可信、可学的榜样，根据《教育部办公厅关于第十五届宋庆龄奖学金评选工作的通知》（教基厅函〔2021〕35号），经各省级教育行政部门推荐，宋庆龄奖学金办公室严格评审，教育部、中国福利会和中国宋庆龄基金会决定向李心然等1542名学生颁发第十五届宋庆龄奖学金，向西藏自治区教育厅基础教育处等5家教育行政部门颁发第十五届宋庆龄奖学金优秀组织奖。

希望获得宋庆龄奖学金的同学珍惜荣誉、以身作则，戒骄戒躁，不断取得新进步。各地教育行政部门要大力宣传获奖者的生动事迹，发挥好中小学生身边榜样的作用。

教育部 中国福利会 中国宋庆龄基金会

2022年8月4日

北京

李心然 北京市第二中学分校

王秭安 北京市前门外国语学校

申乾成 北京市东城区史家小学分校

李奕凝 北京市西城区师范学校附属小学

韩雨璇 北京市西城区中古友谊小学

臧桂为 北京师范大学附属实验中学分校

王熙灵 北京市第四中学

施思雨 朝阳师范附属小学

王筱然 中国传媒大学附属小学

徐润哲 北京市朝阳区芳草地国际学校远洋小学

全韬睿 北京中学

何一帆 北京市陈经纶中学团结湖分校

孟兰欣 北京市二十一世纪国际学校

贾子乔 北京市海淀区第四实验小学

李思宁 北京市海淀区定慧里小学

范轩睿 北京市海淀区花园村第二小学

尚久智 北京外国语大学附属外国语学校

杜思哲 首都师范大学附属中学

赵心瞿 人大附中西山学校

温璎慈 北京市第十八中学

张语彤 北京市第十中学

贺煜雅 北京市石景山区爱乐实验小学

王雨虹 北京市通州区运河中学

张 楠 北京市通州区官园小学

陈思源 北京市通州区马驹桥镇中心小学

林墨涵 北京教育科学研究院附属顺义实验小学

邓子谦 北京市牛栏山一中实验学校

向辰昊 首都师范大学大兴附属中学

张煜晗 北京市大兴区采育镇第一中心小学

毛馨琳 北京市密云区第二小学

米星尧 北京第二实验小学怀柔分校

贾子玉 北京市平谷区第一小学

李睿阳 北京市昌平区第一中学中滩学校

杨可欣 北京市昌平区十三陵中心小学

张宇彤 北京市延庆区第四中学

杨闫梓 北京市房山区良乡第三中学

刘菁华 北京市房山区良乡小学

张凌子 北京市房山区燕山向阳小学

翟 钊 北京市门头沟区京师实验中学

陈知行 北京亦庄实验小学

天津

王奥然 天津市逸阳梅江湾国际学校

徐子惠 天津市第二十中学

佟明轩 天津市河西区中心小学

潘瑾瑜 天津市第四中学

吕明泽 天津市河东区第二中心小学

胡睿熙 天津市河东区天铁第一小学

高馨怡 天津市育才中学

李天熠 天津市河东区天铁第一中学

刘桐辰 天津市河北区昆纬路第一小学

王圣铂 天津市河北区汇森中学

张盛涵 天津市翔宇弘德学校

王钰琦 天津市南开田家炳中学

王歆瑞 天津市红桥区实验小学

刘吕勍 天津市第三中学

张宸嘉 天津市滨海新区塘沽上海道小学

刘禹成 天津市滨海新区汉沽中心小学

王慧兮 天津市滨海新区大港福源小学

刘津港安 天津市滨海新区大港花园里小学

刘雯萱 天津市滨海新区大港第十中学

诸葛俐君 天津市滨海新区大港油田第四中学

张瑞博 天津市滨海新区汉沽第二中学

莫亚飞 天津市滨海新区塘沽第三中学

朱 妍 天津市东丽区滨瑕小学

任益萱 天津市鉴开中学

张印桐 天津市西青区育英小学

张艺晗 天津市西青区当城中学

郑佳钢 天津市津南区实验小学

马一丁 天津海河教育园区南开学校

尹一帆 天津市北辰区模范小学

王烁然 天津市北辰区实验中学

刘仁珺 天津市武清区杨村第十六小学

朱莲鑫 天津市武清区杨村第六中学

张博涵 天津市宝坻区建设路小学

刘东朔 天津市宝坻区第八中学

田玉乾 天津市静海区唐官屯镇满意庄小学

刘琪曜 天津市静海区第七中学

冯乐萱 天津市宁河区造甲城镇造甲城小学

姜泓宇 天津市宁河区芦台第五中学

魏斯举 天津市蓟州区第一小学

刘恩汐 天津市蓟州区渔阳中学

河北

王泽雨潇 唐山市第四十六中学

曹佳怡 石家庄市平山县三汲乡三汲中学

李紫萱 石家庄市灵寿县南燕川乡第一中心小学

王浩森 石家庄市行唐县第一中学

王宇哲 石家庄市赞皇县第二中学

高梓瑜 石家庄市井陉孙庄育才学校

白淞霖 承德市隆化县存瑞小学

王 然 承德市隆化县郭家屯中学

卢超跃 承德市隆化县章吉营中学

李默然 张家口市赤城县玉辉小学

贾博雅 张家口市沽源县第三中学

段一凡 张家口市蔚县城第四中学

赵诗雅 秦皇岛市山海关区古城小学

赵泓旭 秦皇岛市昌黎县安山镇初级中学

员溪璐 秦皇岛市北戴河区实验小学

朱泓宇 唐山市路北区唐城壹零壹实验小学

郑盛开 唐山市第九中学

王子瑾 唐山市滦南县长凝镇中心小学

郭昕悦 廊坊市第十七小学

刘茗洁 廊坊市大厂回族自治县城区第二小学

李林静 廊坊市第二中学

徐绍轩 保定市第十七中学

孙婧曦 河北保定师范附属学校

邢诗淇 保定市中华路小学

李丞博 保定市实验小学

张艺馨 保定市高新区小学

董子瑜 沧州市泊头市第三中学

王晨轩 沧州市河间市第六实验小学

王琨彭 沧州市南皮县迎宾小学

周胤好 沧州市沧县实验学校

史博宇 衡水市冀州区第四中学

李若涵 衡水市饶阳县实验小学

邢熙之 衡水市深州市实验小学

卫珂羽 邢台市广宗县实验小学

赵炜松 邢台市新河县县直第一小学

李延晴 邢台市临西县第一中学

李雨馨 邢台市隆尧县尧山中学

窦子朔 邯郸市丛台区连城小学

郭忆涵 邯郸市实验小学

郭烨燃 邯郸市临漳县实验学校

常馨月 邯郸市肥乡区第五中学

陈潇奕 辛集市辛集镇育红中学

刘昊宇 定州市中心实验小学

李昊润 雄安新区安新县安州镇安州小学

山西

冯锐泽 太原市娄烦县君宇实验学校

王坤诗 太原市清徐县金川小学校

郭正豪 太原市小店区长治路小学

武瑾瑜 太原市外国语学校

陈彦秋 大同市北岳中学

张 澍 大同市灵丘县城镇小学校

王彦婷 大同市左云县第一中学校

武羡蓉 大同市浑源县第三中学校

刘晓锐 朔州市右玉县中巴希望学校

刘 仙 朔州市右玉县第三中学校

刘佳盈 朔州市朔城区第十中学

柴 熠 朔州市朔城区第四中学

赵婉伊 忻州市长征小学

张靖萱 忻州市五台县实验小学教育集团二校区

李子钰 忻州市原平市实验中学

郑燕南 忻州市代县阳明堡初级中学校

马嘉忆 吕梁市贺昌中学初中部

王诗语 吕梁市兴县东关小学

高壬福 吕梁市兴县初级中学

王瑞鹏 吕梁市岚县镇河口一贯制学校

田浩楠 晋中市太谷师范附属小学

王昱博 晋中市太谷区明星中学

赵昱希 晋中市平遥县实验小学

任宇轩 晋中市寿阳县第三中学校

马 杰 阳泉市平定县东关小学

王锦卓 阳泉郊区荫营第二中学校

贾子涵 阳泉市第六中学

梁 贺 阳泉师范高等专科学校附属学校

龙翾儿 长治市平顺县青羊小学

牛钰静 长治市上党区第四中学校

申畅然 长治市屯留区树人小学

宋欣彤 长治市长子县丹朱镇第一初级中学

司雅轩 晋城市高平市石末乡石末小学

李文科 晋城市高平市建宁乡初级中学校

王诗颖 晋城市沁水县定都小学

陈沁杰 晋城市沁水县示范初级中学校

李晨瑜 临汾市第三中学校

韩鑫慧 临汾市襄汾县大邓乡九年一贯制学校

张 茹 临汾市蒲县东关小学

王溪桐 临汾市第一中心学校

安梓赫 运城市夏县祁家河乡祁家河中心小学校

李林泽 运城市实验中学

李顺琪 运城市闻喜县城镇初级中学校

吕若曦 运城市平陆县实验小学

内蒙古

郄默然 土默特左旗第一小学

李甲富 内蒙古托克托县第三小学

柴嘉栋 和林格尔县第一中学

刘芊璐 清水河县城关镇第一小学

辛子英 呼和浩特市武川县第三小学

范家怡 敕勒川实验中学

李 罗 包头市固阳县光明小学

张越红 白云鄂博矿区铁矿中学

于铠源 达茂旗百灵庙第二小学

侯丹阳 九原区沙河第二小学

冯昱涵 包头市稀土高新区第一小学

王雨嘉 额尔古纳市莫尔道嘎中学

佟雅琦 新巴尔虎左旗阿木古郎第一中学

张 梦 莫力达瓦达斡尔族自治旗兴仁中学

汪墨涵 满洲里市第十二学校

潘梓童 音德尔第八小学

陈鑫桐 阿尔山五岔沟小学

李天慧 突泉县六户中学

张晓彤 保康第三中学

乔欣怡 内蒙古通辽市库伦旗扣河子镇中心校

杨 硕 通辽经济技术开发区辽河中学

白泽宇 扎鲁特旗第二中学

塔林格格 通辽市蒙古族学校

刘一阔 通辽市科尔沁区实验小学

马泽禹 赤峰市敖汉旗新惠第七小学

何稼轩 赤峰市林西县第二小学

珠 拉 赤峰市阿鲁科尔沁旗东沙台尔小学

谷佳霖 赤峰市克什克腾旗经棚二中

宋金航 赤峰市松山外国语学校

孙 溪 赤峰二中国际实验学校

吴雨霏 赤峰市宁城县天义实验小学

张家瑞 赤峰市大阪第四中学

姹茹金 赤峰市翁牛特旗海拉苏蒙古族学校

敖 宁 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗蒙古族中学

其其格玛 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗蒙古族第二小学

田宛凝 乌兰察布市集宁区民建路小学

刘 晓 察右后旗第三中学

王悦然 北京八中乌兰察布分校

高玉洋 鄂尔多斯市伊金霍洛旗第一中学

呼 斓 鄂尔多斯市蒙古族学校

陈静怡 鄂尔多斯市鄂托克前旗第二小学

赵鹏皓 鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇碱柜村小学

百银纳 鄂尔多斯市特殊教育学校

王琦悦 乌拉特前旗第三小学

许芸菲 杭棉后旗团结中心校

王静怡 磴口实验中学

吴 妞 乌海市第二十三中学

赵凯悦 内蒙古阿拉善盟阿左旗第九小学

辽宁

康 俊 辽宁省孤儿学校

何欣诺 辽宁省实验学校赤山校区

李依诺 沈阳市皇姑区岐山路第一小学

周子路 东北育才实验学校

张书也 沈阳新民市城区第四小学

孙一航 沈阳市康平县滨湖实验小学

孟一诺 沈阳市法库县实验小学

申晶爱 沈阳市第六十三中学

张铄涵 沈阳市一○七中学

卢祉晔 沈阳市南昌初级中学

朱书峤 沈阳市第七中学

田雅宁 大连旅顺经济开发区中心小学

周芷含 大连市旅顺口区双岛湾中心小学

姚思佟 大连市旅顺实验中学

陈传匀 大连市第五十六中学

郭子铭 大连庄河市海华实验小学

李心柏 大连庄河市第三十一初级中学

李 涛 大连庄河市栗子房镇中心小学

刘子源 大连庄河市第二十五初级中学

王 杨 大连庄河市第二十一初级中学

张艺旦 大连庄河市吴炉镇中心小学

郭仁泽 鞍山市华育高新区学校

单俊棋 鞍山海城市南台镇新昌小学

周舒涵 鞍山市岫岩满族自治县兴隆镇中心校

杨喧欣瑶 鞍山市第三十五中学

公译辉 抚顺市清原满族自治县清原镇天桥逸夫小学

于季森 抚顺市雷锋中学

潘曦雯 本溪市满族县碱厂镇兰河峪逸夫学校

单宝琮 本溪市第十二中学

汪安然 丹东东港市第四中学

王逸慕瑾 丹东市实验小学

陆宇峰 锦州市黑山县第二初级中学

张赫洋 锦州北镇市实验小学

李唯语 锦州市实验学校

帅宝晗 营口市第十一中学

王胤程 营口市第十七中学

杨正赫 营口理工学院附属小学

武坤锦 阜新市第十一中学

李昂奕 阜新市蒙古中学小学部

陈冠霖 辽阳市弓长岭区雷锋小学

邢露馨 辽阳市第二十六中学

谭睿煊 铁岭开原市民主小学

陈冠余 铁岭市第二中学

宋雨霏 铁岭调兵山市第一初级中学

于怀程 朝阳凌源市三十家子中学

郑媛元 朝阳市双塔区红旗路小学

程梓涵 朝阳市朝阳县羊山镇中心小学

刘佳妮 朝阳市向阳学校

郭雨菲 盘锦市大洼区实验小学

陈瑾妮 盘锦弘毅中学

王舒仪 葫芦岛市教师进修学院附属中学

温雨梦 葫芦岛兴城市第二初级中学

刘雅楠 葫芦岛市南票区实验小学

董子琳 葫芦岛市建昌县要路沟乡初级中学

康鑫瑞 沈抚新城实验学校

辛奕诺 沈阳农业大学附属中学

吉林

韩译硙 吉林省白山市红旗小学

刘馨瞳 吉林市第二十三中学

宿钧尧 四平市第三中学校

刘 骁 长岭县莱薰路学校

张欣怡 安图县亮兵镇中心学校

刘昊杨 德惠市第二十九中学

刘佳妮 通化县快大茂镇中心小学

侯佳璐 镇赉县第二中学校

张琳茁 辽源市东丰县新城小学

庞秦超奕 长白山池北区第三小学校

关如馨 梅河口市山城镇中心校

臧俏然 榆树市第四小学校

王涵泽 长春市第一五三中学

张正奥 公主岭市双城堡镇中学校

刘炫一 长春市九台区第三十一中学

李韵好 长春市宽城区天津路小学

刘子渝 长春五十二中赫行实验学校小学部

谭 覃 农安县红旗小学

何雨杉 舒兰市第三中学校

刘诗桐 吉林市第二十六中学校

孟雨竹 吉林市龙潭区杨木实验学校

张书源 吉林市船营区大绥河镇中学校

金彤恩 延吉市第三中学

陈思润 延吉市小营镇中心小学校

陈 鑫 四平市聋哑学校

聂鑫彤 双辽市玻璃山镇中学

丁海月 伊通满族自治县三道乡满族中心小学校

王 帅 集安市头道镇中学

白又文 通化市外国语学校

刘宝汭 大安市叉干镇中心校

孙嘉阳 洮南市实验小学

刘思墨涵 辽源市实验中学

刘思含 松原市扶余市第四中学

左洺嘉 吉林油田松江小学

杨志洵 乾安县第一小学

温晨旭 吉林省白山市第八中学

黑龙江

樊 华 加格达奇区第四中学

刘芳淑 松岭区小学

沈倪宝儿 七台河市第五小学

聂 嘉 七台河市逸夫中学

张诗晗 大庆市直属机关第二小学

王悦然 大庆市靓湖学校

史 可 大庆市三永学校

韩佳宸 大庆市庆风小学

石镓豪 鸡西市树梁中学

曹誉馨 鸡西市园丁小学

芦 杉 哈尔滨市群力实验小学校

冯飞皓 哈尔滨市大同小学校

孙可昂 哈尔滨市第六十九中学（哈西校区）

翟佳羽 哈尔滨王兆新村小学校

刘美希 哈尔滨市松北前进小学校

孙麟智 哈尔滨市第八十四中学校

李书宇 哈尔滨市阿城区实验小学校

韩宇航 哈尔滨市双城区永胜镇中心学校

于兰卉心 哈尔滨市宾县大千中学校

姜睿阳 方正县新世纪中学校

胡钰祺 尚志市逸夫学校

梁 硕 通河县第三中学校

曹艺可 五常市雅臣小学校

王佳歆 延寿县第四中学

于滨硕 鹤岗市第二中学

卢一祎 鹤岗市萝北县第一小学

刘若萱 北安市和平小学

温祥赫 北安市第二中学

张曦文 汤原县第一中学

楚景尧 佳木斯市第五中学

张菡钰 佳木斯市光复小学

赵皓轩 佳木斯市万发小学

林子墨 牡丹江江南实验学校

左涵语 黑龙江省林口县第二中学

王 阳 牡丹江市阳明区磨刀石镇中学

杨 洋 牡丹江市特殊教育学校

李東陸 齐齐哈尔市第三十四中学

王一然 齐齐哈尔市第三中学

张晋铭 齐齐哈尔市第二十九中学

纪皓宣 齐齐哈尔市建华区师范学校附属小学

姚宇翰 齐齐哈尔市龙沙区永安小学

德子歌 齐齐哈尔市铁锋区光荣小学

庄 蕾 双鸭山市宝清县第四中学

王曦冉 双鸭山市实验学校

孙语然 海伦市第五中学

马国睿 庆安县新胜乡新胜中学

董妙颜 绥化市第六中学

贾新博 青冈县兴华镇中心小学校

李云风 绥棱县实验小学

满添翼 绥化市肇东市福源小学校

张语轩 伊春市铁力市第四中学校

田博雅 伊春市金林区西林镇西林小学

上海

王傲薇 上海市浦东新区建平临港小学

翟晶晶 上海市北蔡中学

刘原源 上海市进才中学北校

李泊廷 上海市浦东新区傅雷小学

陈瑞航 上海市建平实验中学

郝婧艺 上海市黄浦区蓬莱路第二小学

薛勇琰 上海市格致初级中学

王馨艾 上海市静安区第一中心小学

曹靖宇 上海市彭浦第四中学

黄嘉晨 上海市民办盛大花园小学

吕佳泉 上海师大附中附属龙华中学

景奕华 上海市长宁区愚一小学向红分校

朱玲加 上海市第三女子初级中学

陈明骏 上海外国语大学尚阳外国语学校

凤正修 上海市曹杨第二中学附属学校

唐小博 上海外国语大学附属民办外国语小学

吴欣怡 上海市第五中学

付嘉悦 上海市杨浦区控江二村小学

杨舒婷 上海市同济初级中学

龚彦心 上海市宝山区淞南中心校

唐筱尧 上海市宝山区同达小学

刘倚诚 上海市宝山区庙行实验学校

曾语涵 上海闵行区民办银星学校

朱钱宸 上海市闵行区华漕学校

崔诗琪 上海市吴泾中学

倪梦骁 上海师范大学附属嘉定小学

徐申淋 上海民办华二初级中学

富佳妮 上海市金山区朱泾第二小学

陈乐轩 上海市蒙山中学

冯光挺 上海市松江区泗泾第三小学

金安然 上海市松江区第七中学

黄泰诚 上海外国语大学松江外国语学校

陈亦瑶 上海市青浦区庆华小学

应时萱 上海复旦五浦汇实验学校

刘博元 上海市奉贤区解放路小学

楼盈瑞 上海市奉贤区古华中学

林汇依 上海崇明区东门小学

史睿扬 上海市实验学校附属东滩学校

江苏

黄飞龙 南京外国语学校

王馨乐 南京市第九初级中学

张玥童 南京外国语学校河西初级中学

温开焱 南京市银城小学

成泊言 南京市五老村小学

张家健 江苏省无锡通德桥实验小学

李墨浓 宜兴市实验中学

黄 鸣 无锡市堰桥初级中学

唐子棋 江阴市城中实验小学（东区）

路博涵 徐州市华杰实验学校

毛嘉鹏 徐州市火花学校

刘奕曈 徐州市星光小学

张晴焜 徐州市第三十六中学

窦静宜 徐州市树恩中学高铁校区

史峻宁 江苏省溧阳市溧城镇昆仑小学

虞天佑 常州市武进区前黄实验学校

陈杨秋文 常州市教科院附属中学

宋晨睿 苏州市金筑实验小学校

苏昕洳 苏州市相城区御窑小学

丁宇星 常熟市淼泉中学

雷宇轩 江苏省苏州中学校伟长实验部

苗 益 太仓市第一中学

周思齐 江苏省启东实验小学

何处之 江苏省南通师范学校第一附属小学

石鹄睿 如皋初级中学

殷方也 南通市海门区东洲国际学校

戴琬婷 江苏省灌云县实验中学

陈梦欣 连云港市灌南县新安镇中心小学

樊译聪 连云港市海头中心小学

程睦轩 连云港市院前小学

孙艺高 连云港师范高等专科学校第一附属小学

刘佳鑫 江苏省淮安市银川路实验小学

郝茜米 江苏省淮安市涟水县陈师中学

朱香玲 江苏省淮安市浦东实验中学

陆仕芸 江苏省淮安市金湖县前锋镇白马湖小学

李青文 盐城市响水县实验初级中学

王 晶 盐城市建湖县上冈镇实验初级中学

周馨怡 盐城滨海港经济区中心小学

王铭恩 盐城市射阳县港城实验小学

张家辉 扬州市朱自清中学

高珊珊 高邮市城北实验小学

姜景涵 扬州市梅岭中学

马晟毓 镇江市外国语学校

陈瑾茜 句容市华阳中学

蒋筠涵 镇江市姚桥中心小学

蒋铭轩 江苏省泰州中学附属初级中学

黄彦彬 泰兴市实验初级中学

季 翼 兴化市实验小学

贺梓瑞 宿迁市泗阳县实验初级中学

杨采麟 宿迁市苏州外国语学校

张美琪 沭阳县胡集实验小学

张峻汉 宿迁市宿城区罗圩中心小学

浙江

郑子墨 杭州市文海实验学校

冯雨泽 杭州市余杭区云会中心小学

李欣逾 建德市新安江第一初级中学

葛雨昕 杭州市大成岳家湾实验学校

周可乐 杭州市萧山区湖滨小学

余基鸿 淳安县大墅镇初级中学

徐昕然 余姚市泗门镇中心小学

徐晨睿 慈溪市第三实验小学

毛鸿栩 象山文峰学校

顾 颀 宁波市宁海县跃龙中学

朱忻恬 奉化区实验中学

郑周佳芮 温州市广场路小学

潘若瑞 瑞安市隆山实验小学

林敬哲 温州市洞头区实验小学

张锦泽 温州市南浦实验中学

罗晨瑜 温州市第二外国语学校

李奥博 永嘉县瓯北第五中学

顾峰然 上海外国语大学附属浙江宏达南浔学校

蒋沈涵阳 湖州市南浔区锦绣实验学校

杨奕灏 嘉善县实验小学

马思祺 嘉兴市秀洲区王江泾镇中学

杨浩宇 嘉兴市南湖区余新镇中学

董满达 绍兴市第一初级中学

方愉璐 绍兴市柯桥区实验中学

葛佳慧 绍兴市上虞区崧厦街道金近小学

王恬恬 金华市金师附小教育集团婺城小学

金汉邈 义乌市稠城第一小学

陈怡朵 金华市宾虹小学

周楷儿 浦江县仙华外国语学校

马振博 东阳市外国语学校

郑弈祺 台州市黄岩区东城街道中心小学

杨尚铭 台州市路桥街道实验小学

郑媛兮 温岭市温中实验学校

倪旌程 玉环市环山小学

陈书涵 镇海中学台州分校

李 睿 丽水市实验学校

周义轲 松阳县实验小学集团学校

吴文丽 遂昌县民族中学

江依笑 莲都区老竹民族学校

程子诺 衢州市开化县城东小学

吴心杰 衢州市龙游县西门小学

毛佳怡 衢州市特殊教育学校

郑安然 舟山市第一初级中学

陈绘亦 嵊泗县菜园镇第三小学

安徽

张一可 宣城市广德市邱村镇中心小学

刘净植 宣城市第六中学

赵宇扬 合肥市第三十八中学

徐梓涵 合肥市和平小学

赵思源 合肥市金湖小学

周沐梓 合肥市高新创新实验小学

祝雅涵 合肥市特殊教育中心

张庆航 合肥市肥东县实验小学

戴嘉锴 合肥市五十中天鹅湖教育集团天鹅湖校区

刘梦可 合肥市中国科学技术大学附属中学

江佳琳 安庆市宜秀区大桥中心学校圣埠小学

储贻灼 安庆市岳西县实验小学

倪 涵 安庆市望江县望江初级中学

储一诺 安庆市潜山县梅城小学

宁 雪 蚌埠市北大培文蚌埠实验学校

刘延东 蚌埠市安徽省蚌埠铁路中学

王天一 蚌埠市安徽省蚌埠市第一实验学校

宋常昊 蚌埠市安徽省蚌埠市特殊教育中心

刁蕊蕊 亳州市谯城区双沟镇中心小学

李一鸣 亳州市亳州学院实验小学

荆子涵 亳州市涡阳县石弓学区中心学校

张沐阳 亳州市蒙城县逍遥路小学

刘泽宇 亳州市利辛县前进路学校

梁露雨 亳州市第十一中学

徐家兴 亳州市第十九中学

王天艺 亳州市蒙城县鲲鹏中学政通路校区

常浩炜 池州市青阳县酉华镇中心小学

甘道洋 滁州市定远县桑涧小学

刘小珺 滁州市定远县城北小学

史清清 滁州市来安县第二小学

姜李想 滁州市第二中学

程 果 阜阳市实验中学

周元可 阜阳市第一初级中学

李雨宸 阜阳市城南中学

沈一泉 阜阳市铁路学校

张继萱 阜阳市第十五中学

乔天宇 阜阳市颍东区东平路小学

王以沫 阜阳市泉北小学

张卓西 阜阳市阜南县第八小学

何子仪 阜阳市临泉县杨桥镇腰庄小学

王 旭 阜阳市太和县赵集小学

朱雨涵 阜阳市颍上县实验小学

刘诗语 阜阳市界首市砖集中心学校

段皓天 淮北市海宫学校

周宸冰 淮北市首府实验小学

左雪琳 淮南市凤台县第二实验小学

谢其泽 淮南市大通区第二小学

刘艳妮 淮南市谢家集区李郢孜回民小学

谢长佑 淮南市田家庵区洞山中学

王圣娴 黄山市屯溪第四中学

余海粟 六安市裕安区解放路第一小学

王以沫 六安市金安区皋城小学

陈妙萱 六安市金寨现代产业园区实验学校

黄武凯 六安市皋城中学

张大洋 六安市经济技术开发区六安皋城中学东校

戴琳凌 马鞍山市四村小学

吴琪嘉 马鞍山市第七中学

武圣凯 宿州市萧县师范学校附属小学

赵梓晨 宿州市埇桥区苗安中心小学

孙一博 宿州市砀山县西关小学

赵英尧 宿州市灵璧县实验小学

相 骁 宿州市泗县雪枫小学

王欣悦 宿州市埇桥区褚北初级中学

申雅琪 宿州市宿城第一初级中学

王齐州 铜陵市枞阳县黄山初中

朱婧薇 芜湖市第七中学

邵天赐 芜湖市南陵县籍山镇第三完小

丁雨晨 芜湖市南陵县弋江镇中心小学

江西

徐俪予 新余市新钢第一小学

李佳欣 萍乡市湘东区排上中学

付 优 红谷滩新区第一小学

陈冠宇 南昌市松柏小学

万沛玲 南昌市第二十七中学

周姝欤 南昌恒豫学校

周 思 进贤县衙前乡中心学校

张蓝轩 九江市浔阳区柴桑小学

毕 岚 彭泽县第一中学

卢林熙 九江市永修县外语学校

邓泽然 德安县第一中学

伍泽晖 江西省景德镇市第十三中学

王锴烨 江西省景德镇市第五中学

周 婧 萍乡市芦溪县银河镇中学

胡子墨 新余市第四中学

李奕诚 鹰潭市田家炳中学

陈友莉 鹰潭市第一小学

肖珺熙 赣州中学

郭雨熙 赣州市第三中学

曹国梁 信丰县新田镇中心小学

汪慧林 会昌县清溪中心学校

冯锦杰 龙南市第四中学

钟佳颖 瑞金市第四中学

廖慧欣 大余县东门小学

袁亦康 樟树市第二中学

付佳怡 樟树市第四小学

滕佳慧 宜丰县新昌镇第二小学

胡振华 宜丰中学

陈钊闻 宜春市第八中学

余 程 上饶市信州区沙溪宋宅中学

朱君阳 江西省上饶市第二中学

程嘉茜 婺源县江湾镇中心小学

吴文希 万年县城北中学

周 好 横峰县第二中学

黄雅馨 上饶市德兴市皈大乡中心小学

陈佳玥 峡江县实验小学

彭雨辰 吉安市朝宗实验学校

贾羽凡 吉安师范附属小学

熊昱颉 安福县城北学校

周欣仪 江西省临川第三中学

何虹媛 宜黄县第二中学

刘哲瑀 资溪县实验小学

周知行 抚州市第二实验学校

胡 扬 赣江新区桑海中学

福建

吴锶乐 福州市屏东中学

张可欣 福州市延安中学

陈逸畅 福州第十九中学

林之逸 福州市鼓山苑小学

翁姿愉 福清市城关小学

郭乐辰 福州教育学院附属第一小学

廖琳榕 闽侯县实验中学

李子奕 厦门五缘第二实验学校

郑宇胜 翔安第一中学

黄格非 厦门第一中学

蔡咏言 厦门市湖里中学

陈舒晴 漳州市东山县实验小学

周传铠 漳州市实验小学

胡馨予 漳州市龙海区实验小学

王子曰 泉州市第二实验小学

王宥淇 泉州市实验小学洛江校区

刘德镛 石狮市石光中学

苏敬烨 德化第六中学

吴甄敏 泉州第一中学

郑书妍 泉州市东海中学

赖煜晴 南安市实验中学

叶秀敏 三明市特殊教育学校

刘涛菡 三明学院附属小学

肖 潇 三明市第八中学

许宏煜 莆田市第二实验小学

林子昱 莆田市第九中学

劳思妤 南平市建阳区桥南小学

张文芳 龙岩市松涛小学

林弋玄 龙岩市实验小学

钟岚玲 龙岩市武平县十方中心学校

韦雅倩 柘荣县楮坪中学

杨李歌 福鼎市实验小学

张逦葭 周宁县第一中学

林冰楠 平潭城南学校

王若凡 福州第一中学（初中部）

陈昕恬 福建师范大学附属小学

山东

王 越 莒县第三中学

刘佳诺 潍坊市奎文区幸福街小学

张菁华 济南市历城区特殊教育学校

王竞阳 济南市市中区育秀小学

田 佳 商河县殷巷镇赵奎元小学

法博文 济南市槐荫区实验学校

张忻茹 济南外国语学校

姜雨杉 山东省青岛实验初级中学

孙 睿 山东青岛第二十六中学

王梓淇 青岛启元学校

王茂榕 胶州市香港路小学

杜云康 青岛市平度市蓼兰镇蓼兰小学

孙涵今 沂源县历山中学

司梦菡 淄川区洪山镇洪山小学

王亦悦 滕州市实验小学文化路校区

孙华一 枣庄市立新小学

王若涵 枣庄市第二实验学校

卢鸣宇 东营市东营区第二中学

刘芸含 东营市实验小学

张庭赫 烟台市芝罘区国翠小学

王君睿 烟台经济技术开发区第六初级中学

孙炜林 莱阳市躬家庄初级中学

李承霖 潍坊市坊子区实验学校

商喜程 潍坊高新技术产业开发区清平小学

孙艺萍 潍坊滨海经济技术开发区第一初级中学

宋紫菱 昌乐齐都实验学校

王益嘉 临朐县九山镇九山初级中学

吴昊泽 济宁学院附属小学

佀同童 微山县赵庙镇中心小学

张致远 济宁学院附属中学

胡馨月 济宁市永丰街中心小学

靖佳颖 邹城市第十一中学

李宇寒 金乡县化雨中学

周玥彤 泰山学院附属中学

王梓骁 泰安市岱岳区岳峰小学

张艺展 宁阳县第五中学

刘雨东 威海市望海园中学

丁霄宇 威海市草庙子小学

孙同洲 日照市金海岸小学

董旭尧 沂南县第一实验小学

张子涵 临沂市特殊教育学校

杨 浩 兰陵县下村乡中心小学

王冬凝 临沂高都小学

焦若静 郯城县第三实验小学

刘 婷 临沂市特殊教育学校

侯妙可 临沂沂州实验学校

房献成 临沂第二十三中学

张欣鲁 平邑县武台镇初级中学

王一然 德州市平原县第四中学

李晨曦 德州市庆云县尚堂镇李赤城小学

徐婧妤 德州市德城区石芦街小学

陈国英 德州市武城县四女寺镇明智中学

汪欣阳 临清市丕介中学

徐一豪 度假区朱老庄镇中心小学

徐昊远 高新区实验中学

张嘉轩 闫寺刁庄小学

罗羽桐 聊城六中

刘玺睿 滨州经济技术开发区第一中学

孙博文 滨州市沾化区泊头镇实验学校

张恒睿 菏泽市第一实验小学

孙 岩 菏泽市牡丹区第二十一初级中学

孙启航 菏泽市第二实验小学

王俊洁 菏泽市万福实验学校

陈子程 菏泽市高新技术产业开发区吕陵镇万福小学

田和润 曹县古营集镇中学

徐兴贺 郓城县张鲁集镇薛河口小学

张雨情 鄄城县古泉街道第三完全小学

毕迎平 巨野县营里镇中学

河南

李简纯 河南省实验小学

王钦之 林州市林虑中学

王泽朴 郑州市金水区农科路小学

崔凯宁 郑州市金水区文化路第一小学

石懿馨 郑州市金水区黄河路第一小学

张书瑞 郑州市第七初级中学

李 硕 开封市祥符区实验中学

田寒潇 开封市开封县街小学

李若琳 洛阳市偃师区实验小学

王艺茗 洛阳市偃师区实验中学

张子麟 洛阳市孟津区第二区直中学

郝 馨 平顶山市卫东区五条路小学

谢熙隆 叶县第二实验学校

赵一静 宝丰县贾复初级中学

吴昕桐 平顶山市第九中学

李正言 安阳县吕村镇第一初级中学

崔若寓 安阳市文明大道小学

程俊杰 鹤壁市山城区实验小学

赵刘洋 鹤壁市淇滨小学

邢溢涵 鹤壁市明志中学

蒋旭豪 新乡市第二实验学校

王钥羲 新乡市实验小学

冯圣涵 卫辉市实验中学

何宜洋 新乡市第十中学

丁姝彤 焦作市山阳区焦东路小学

贾皓森 焦作市实验小学

侯 玥 沁阳市实验中学

石翔文 焦作市万方中学

李沂璋 濮阳市实验小学

李翰钊 范县板桥实验学校

邢可欣 许昌市八一路小学

赵阳森 禹州市第四实验学校

刘怡灵 漯河市第二实验小学

屈玉婷 渑池县英豪镇初级中学

刘欣怡 灵宝市实验中学

时奕扬 灵宝市实验小学

吴俊希 南阳市第十二小学校

曾凡洋 南阳市第十五小学校

艾 瑶 新野县新甸铺镇第五中心小学

柴珂欣 南阳市油田第七中学

王馨怡 内乡县夏馆镇初级中学

薛听鹭 商丘市第一实验小学

董雨晴 柘城县实验小学

吕昱锦 淮滨县实验小学

张瀚天 信阳市平桥区第一小学

罗嘉琦 信阳市第一初级中学

朱思宇 淮滨县思源实验学校

刘子博 郸城县第二实验中学

朱艺嘉 周口市文昌小学

张宸硕 项城市第二初级中学

周天子 扶沟县城关镇红旗小学

张健宁 周口市川汇区六一路小学

吕佳蔚 驻马店实验小学

魏凡翕 驻马店市第二实验小学

王 晨 上蔡县第一初级中学

康舒慧 平舆县第二初级中学

黄宸祎 遂平县第三初级中学

许一鸣 济源市黄河路小学

邓冰雅 济源市沁园中学

李欣怡 巩义市第四初级中学

刘家意 巩义市子美外国语小学

段岢彤 汝州市夏店镇初级中学

张伟彤 鹿邑县真源办事处中心学校

王健博 鹿邑县伯阳双语中学

徐可可 新蔡县第五中学

杨濡宁 河南省第二实验中学

赵睎麟 河南省实验中学

苏 甜 河南大学附属中学

湖北

黄炜宸 武汉二中广雅中学

王钰琪 硚口区东方红小学

敬雨佳 武昌区中华路小学

赵文熙 东西湖区金银湖中学

陈紫君 黄陂区李集中学

汪育翰 新洲区辛冲街中心小学

何佳怡 黄石市西塞山区民主街小学

梁亲诚 黄石市黄石港区中山小学

余 果 黄石市铁山区金山街大路村大路小学

赵昱名 丹江口市徐家沟小学

李明鸿 竹山县得胜镇中心学校

戢德尚 房县城关镇第四初级中学

王锦怡 茅箭区二堰小学

黄金萍 襄阳市保康县马良镇小学

边琪媛 襄阳市第四中学义务教育部

张冯瑞 南漳县清河管理区雷家巷完全小学

张欣妍 谷城县南河镇中心学校

覃晓雯 湖北省枝江市马家店初级中学

方宇翔 湖北省远安县外国语学校

周钰轩 湖北省秭归县第一实验中学

熊伊婷 湖北省当阳市河溶镇中心小学

程雅婷 鄂州市明塘小学

祝颢珉 荆门市实验小学

张自然 荆门市沙洋县长林中学

张宸毫 荆门市京山市绀弩小学

乔浩宇 孝感市开发开放试验区群声小学

程卓群 安陆市雷公镇初级中学

关贝妮 孝感市云梦县实验初级中学

邹 淼 孝昌县王店镇中心小学

禹晴月 松滋市黄杰小学

杨崇馨 公安县实验小学

卢嘉琳 洪湖市戴家场镇卢墩小学

陈若晓熙 荆州市沙市实验小学

郭亦然 黄冈市罗田县义水学校

徐 奥 黄冈市红安县实验中学

张雅涵 黄冈市启黄中学

王琳皓 黄冈市蕲春县实验小学

方丽芝 黄冈市团风县中日友好贾庙中学

程 越 湖北省咸宁市通山县第一中学

饶雨桐 湖北省咸宁市崇阳县桃溪中学

李锦烨 湖北省咸宁市通城县五里中学

邹心彤 随州市随县炎帝学校

孙修琛 广水市实验初级中学

黄从飞 曾都区东城八角楼中心学校

徐奥华 恩施州恩施市新塘乡双河初级中学

石长锐 恩施州宣恩县万寨乡板场小学

刘 珊 恩施州鹤峰县铁炉乡民族中心学校

田 欢 恩施州咸丰县活龙坪乡民族中心小学

郑昕雨 仙桃市第三中学

周辰勋 湖北省潜江市周矶办事处逸夫小学

曹毅豪 湖北省天门中学初中部

朱悦文 湖北省神农架林区实验小学

湖南

聂之恒 长沙市长郡双语实验中学

胡展鸣 中国人民解放军国防科技大学附属中学

尹文博 长沙市麓山国际实验小学

刘鑫宇 长沙市高新区雅礼麓谷中学

卿浩诚 长沙市芙蓉区育才第三小学

黄奕婷 长沙市岳麓区实验小学（西校区）

侯力鸾 湖南第一师范学院第二附属小学

王鹏达 株洲市醴陵市实验小学

张梓涵 株洲市红旗路小学

易溪杨 湘潭市益智中学

官楚博 湘潭市雨湖区熙春路逸夫小学

黄馨颐 衡阳市高新区祝融小学

蒋梓涵 衡阳市实验小学

陈梓喏 衡阳市实验中学

余 予 衡阳市逸夫中学

魏楚妍 衡阳县实验学校

贺熙冉 衡阳市珠晖区苗圃小学

戴悦姮 湖南省绥宁县实验中学

姚依平 邵阳市双清区姚喆中学

罗渚萱 邵阳市第三中学

艾彩云 邵阳市邵阳县第十一初级中学

李欣遥 新宁县凝秀中学

蔡 亮 新邵县严塘镇初级中学

胡启宏 汨罗市正则学校

孟泳彤 临湘市第一完全小学

黄 婧 华容县教师进修学校

柳芊羽 岳阳市第十二中学

万海芸 临澧县丁玲学校

许 乐 安乡县王家湾小学

陈锶颖 澧县银谷国际实验学校

向梓瑜 张家界市民族中学

郝子沂 张家界国光实验学校

曹婧琪 安化县梅城镇中学

徐诗涵 沅江市政通小学

王诗涵 益阳万源小学

朱舒婷 汝城县第四中学

陈禹文 郴州市第六中学

罗卓恩 郴州市第三完全小学

杨惜晨 郴州市湘南学院附属小学

曾祺茵 嘉禾县第五中学

王雨琪 永州市冷水滩区梅湾小学

李雨佳 永州市冷水滩区京华中学

王宣方 永州市宁远县哈弗中学

陈欣娴 永州市双牌县紫京学校

杨晓敏 永州市江永县上江圩镇中心小学

谌锦伦 湖南省怀化市溆浦县第三中学

丁欣怡 怀化市鹤城区黄金坳中心完小

邓凯林 怀化市麻阳苗族自治县民族中学

姚本胜 怀化市沅陵县杜家坪乡九年一贯制学校

张以茹 娄底市第一小学

罗 苒 娄底市第三完全小学

姚雯嘉 涟源市长郡蓝田中学

王楷祺 双峰县永丰中学

覃小雯 湘西州民族实验小学

米琳琳 古丈县红石林镇九年制学校

罗奥博 永顺县灵溪镇初级中学

广东

钟炜锋 广州市花都区花东学校

王湘婷 深圳市龙岗区外国语学校

徐宝珞 广州市越秀区东山培正学校

陈炫儿 广州市天河区华阳小学

陈建澎 广州市白云区永兴小学

黄炜棕 华南师范大学附属广州大学城小学

马颢哲 广东广雅中学

赵子涵 广州市第二中学

钟 哲 广州市第五中学

黄嘉程 深圳市梅林小学

李倩兮 深圳市东湖中学

赵 乐 北京师范大学南山附属学校

刘沐芯 深圳市宝安区海港小学

王紫茹 深圳市光明区凤凰学校

吴芷静 深圳市龙华区教育科学院附属小学

阮金果 珠海高新区唐家小学

黄玉涵 珠海市第十三中学

曾之凌 汕头市金平区长厦小学

肖 潇 汕头市龙湖区金阳小学

周铄语 汕头市澄海实验高级中学初中部

林梓燕 汕头市第一中学

江俞成 佛山市华英学校

杨凯雯 佛山市惠景中学

罗曼荧 佛山市高明区更合镇中心小学

林慧诗 佛山市三水区乐平镇三江小学

李 杰 新丰县第一中学实验学校

季姝涵 新丰县实验小学

吴居正 河源市第三小学

贺诗琪 深圳龙华紫金实验学校

陈彦如 丰顺县汤坑镇第一中心小学

徐晨希 大埔县大麻镇中心小学

罗楷琦 丰顺县丰顺中学

徐睿汀 大埔县虎山中学

杨梓悦 惠州市南坛小学

黄文思 惠阳区淡水第八小学

郭梓轶 博罗县罗阳第四小学

张子琪 惠州市实验中学附属学校

谢俊希 惠州光正实验学校

陈昕童 汕尾市城区凤山街道盐町头小学

丘淑琪 陆河县实验中学

梁嘉熙 东莞外国语学校

许希成 东莞市东莞中学初中部

李依宸 东莞启智学校

唐若菱 东莞市长安实验中学

李思奇 东莞市南城阳光第六小学

陈欣欣 东华初级中学

柏力嘉 中山市东区紫岭小学

黄星童 中山市牛角初级中学

陈嘉琳 台山市新宁小学

罗誉盈 江门市第一中学景贤学校

梁心瑜 恩平市第一中学

许馨月 阳江市第二中学

陈梓珊 阳西县第二小学

何蒋静怡 湛江市第二中学

林骏希 岭南师范学院附属中学

邓汐宸 湛江南海学校

陈俞冰 湛江市麻章区麻章镇赤岭小学

王扬飞 吴川市第一中学

高美雅 湛江市第二十二中学

吴 瑕 茂名市愉园小学

王若灜 茂名市电白区第一小学

赖彦希 广东高州师范附属第一小学

吴科达 茂名市第十中学

张妙珠 广东高州中学初中校区

黄靖雅 茂名滨海新区庄山中学

祝 睿 广宁县第四小学

赵 洁 肇庆高新技术产业开发区中心小学

蔡欣彤 肇庆市高要区第一中学

李汶遥 四会市四会中学

何冠泽 阳山县碧桂园小学

杨正奇 清远市清新区第三小学

黄梓皓 清远市清城区清城中学

周梓鸿 连州市北山中学

黄一一 潮州市湘桥区城南实验中学

陈昕炀 潮州市湘桥区实验学校

罗宗煌 揭阳市实验小学

李炫颖 普宁市流沙第一小学

谢平宏 揭阳真理中学

方佳茂 揭阳市惠来县第一中学

黄梓乾 罗定市第一小学

潘俏言 云安区杨柳中学

贺泽诚 华南师范大学附属小学

刘雨霏 华南师范大学附属中学

许创宇 广东实验中学

海南

孔彦杰 海口市第二十七小学

陈一虎 海口市琼山东门第一小学

李宜轩 海口市五源河学校

许坤怡 海南华侨中学美丽沙分校

张耘畅 三亚市实验小学

叶佳怡 中国人民大学附属中学三亚学校

许伊可 儋州市那大实验小学

陈校锋 儋州市第二中学

温柳雨 文昌市第二小学

黄琬茹 琼海市第一小学

李家程 万宁市万城镇第一中心学校

黄珊珊 五指山市五指山中学

赵 睿 东方市第一小学

陈皆雅 海南省定安县定安中学

卢盈均 屯昌县向阳中心小学

吴香谊 澄迈县中兴中心学校

唐淇雅 临高县澜江学校

唐冬梅 昌江黎族自治县矿区学校

邢桓瑞 华东师范大学第二附属中学乐东黄流中学

黄 洁 海南陵水思源实验学校

符江浩 海南省白沙黎族自治县七坊中学

马欣怡 保亭黎族苗族自治县保亭中学

梁馨予 琼中黎族苗族自治县大丰学校

鄢汉青 海南省洋浦中学

杨语墨 海南中学

王墨薷 海南省农垦中学

郭珊秀 海南省农垦加来高级中学

李和恩 海南省农垦实验中学

王小凤 海南师范大学附属中学

黄雨欢 海南热带海洋学院附属中学

广西

石唯颂 南宁市第四十七中学

唐彬嘉 南宁市第二中学初中部

洪 量 广西大学附属中学

汤恒玮 南宁市第十四中学

李雨桐 南宁市秀田小学

李思函 南宁市天桃实验学校天桃校区

黄鼎浩 南宁市江南小学

文敬滋 南宁市逸夫小学

黎玛珂萱 柳州市鱼峰区德润小学

单祉溢 柳州市柳南区育才路小学

孙奕鹏 柳州市鱼峰区第八中学

陈安锐 柳州市柳北区第十五中学

梁宸语 桂林市榕湖小学

李国恺 桂林市育才小学

梁颖佳 桂林市第十八中学

唐利婷 桂林市全州县第三中学

张 彧 梧州市第三中学

黎昀霖 梧州市第一中学

黄远熙 梧州市工厂路小学

邱靖皓 梧州市岑溪市第三小学

邹柏贤 北海市实验学校

廖梓杰 北海市第二实验学校

覃韵怡 防城港市第一中学

祝可盈 防城港市东兴市实验学校

毛世炜 钦州市灵山县新星小学

林梓春 钦州市第三小学

韦蓉蓉 钦州市灵山县灵城第三中学

冯善建 钦州市钦北区大寺第二中学

潘雨歌 贵港市港南区第一小学

杨博婧 贵港市覃塘区三里镇中心小学

李静睿 贵港市桂平市西山镇中心小学

陆炯烨 贵港市桂平市第二中学

韦忻彤 贵港市覃塘区蒙公镇民族初级中学

陶紫莹 贵港市港北区武乐镇初级中学

曾 戈 玉林市福绵区第一实验小学

张芯瑜 玉林市陆川县龙豪小学

刘泰源 玉林市容县容州镇中心学校

徐浩轩 玉林市玉东新区第二小学

王玥茹 玉林高级中学附属初中

宋欣燃 玉林市博白县实验中学

邝诗雅 玉林市北流市永丰初级中学

莫壁遥 玉林市玉州区第一实验初级中学

黄德澎 百色市右江区迎龙第三小学

覃 斌 百色市靖西市第七小学

卢雨晴 百色市田阳区初级中学

丁慧馨 百色市乐业县同乐镇初级中学

李信霖 贺州市实验中学

黄妍婷 贺州市八步区城东实验小学

刘力豪 河池市金城江区第三小学

谭斯予 河池市东兰县东兰镇东院小学

吴欣桐 河池市宜州区福龙中学

覃梦香 河池市金城江区第五初级中学

王禹力 来宾市实验小学

韦佳伶 来宾市象州县象州镇初级中学

马顺洁 崇左市凭祥市第一中学

陆思彤 崇左市扶绥县新宁镇第三小学

重庆

郑渝婷 重庆市荣昌安富中学校

韦凯瑞 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校

王子涵 重庆市綦江区营盘山小学

胡诗涵 重庆市巴南区界石镇中心小学校

高志文 重庆市北碚区双凤桥小学

董志琴 重庆市璧山区八塘初级中学校

胡佳乐 城口县巴山学校

吴滟霜 重庆市大渡口区百花小学

彭莉淋 重庆市大足区三驱镇中心小学

张 旭 垫江县鹤游小学校

李红琴 丰都县琢成学校

黄桢浈 奉节县竹园镇第二完全小学

任昱瑾 重庆市涪陵城区第六小学校

李金颍 重庆市合川区合阳中学

姜君博 重庆十八中两江实验中学

程 熹 重庆市江津实验中学校

黄梦怡 重庆市开州区天白小学

唐馨睿 重庆市梁平区桂香小学

杨晨艺 重庆市两江育才中学校

韦雅馨 南川区水江镇宁江小学校

张丹力 彭水县森林希望小学

饶 武 黔江区黄溪初级中学校

杨雅婷 重庆市南渝中学校

袁又元 石柱县南宾小学校

曾 会 重庆市潼南区上和初级中学校

邹可欣 重庆市九龙坡区铜罐驿实验学校

万婧雅 重庆市万盛经开区中盛小学

聂羽璇 重庆市万州区恒合民族学校

易昌平 巫山县龙溪初级中学

孙亦舟 巫山县南峰小学

黄光瑞 巫溪县通城初级中学校

高歆雨 秀山县第一初级中学

张道旭 永川区星湖小学校

曾筱雅 重庆市永川中学校

张荠尹 酉阳自治县花田乡中心校

胡玉琳 重庆市渝北区华秦小学校

谭 谈 渝中区东水门小学

黄开云 云阳县龙角初级中学

陈 宏 忠县官坝初级中学校

王益之 重庆南开（融侨）中学校

四川

李偲祎 成都市盐道街小学528校区

王子峻 简阳市禾丰普安学校

毛钰宸 成都市龙泉驿区第五小学校

唐子涵 成都市龙江路小学

王韵然 邛崃市火井镇中心小学校

胡志豪 成都市青白江中学

潘梦妍 成都市蒲江县甘溪镇九年制校

夏宏琳 成都市金堂县官仓白马学校

邱世誉 简阳市石钟学校

凌意梅 成都市青白江区人和学校

陈智辉 自贡市贡井区建设镇中心小学

杨玉粮 自贡市富顺县安和实验学校

苏 美 攀枝花市米易县第一初级中学校

蒋懿轩 攀枝花市实验学校

王媛熙 泸州市龙马潭区小街子小学校

晏晓梅 泸州市合江县凤鸣镇中心小学校

姜子涛 泸州市江南小学

何幸针 泸州市泸州老窖天府中学

梁 鑫 泸州市合江县望龙初级中学校

王艺雨 泸州市第一中学校

徐安心 广汉市金鱼第二小学

陈 皓 德阳市中江县双龙中心学校

殷 翔 德阳市中江县黄鹿镇中心学校

赵彩绫 绵阳市梓潼县观义初级中学校

兰淼鑫 绵阳市梓潼县文昌第一小学校

李知谋 绵阳市盐亭县云溪实验中学

达 钏 绵阳市盐亭县云溪小学

邓鑫雨 广元市昭化区虎跳初级中学

左戈妍 广元市青川县木鱼镇中心小学校

王紫璇 广元市朝天区水磨沟镇小学

李洁堰 遂宁市船山区桂花镇南垭小学校

代思雨 遂宁市船山区老池学校

徐煜添 内江市第一小学

闻韵涵 内江市东兴区外国语小学校

张向超 内江市隆昌市第七中学

兰 琅 内江市资中县孟塘镇中心学校

阿黑小美 乐山市沐川县利店中学校

严子静 乐山市峨边彝族自治县县街小学

汪星宇 南充市南部县第四小学

黄琳雅 南充市仪陇朱德红军小学总校

沈诗杰 南充市蓬安县周口小学校

郭 芝 南充市营山中学

张成豪 南充龙门中学

陈姝蓓 南充职业技术学院附属中学

杨阿杰 眉山市天府新区兴盛学校

余卓洋 眉山市东坡区苏祠初级中学

谢雨姗 宜宾市叙州区横江镇小学校

邹显君 宜宾市西郊中心小学校

程 标 宜宾市翠屏区白花镇草堂中心学校

欧羿伶 宜宾市叙州区观音镇群众学校

袁 帅 宜宾市南溪区桂溪初级中学校

周冠宇 广安市华蓥市安丙小学

张玉苹 广安市华蓥市庆合初级中学

欧浩宇 广安市广安区白市镇第一小学

游佳凤 广安市广安区井河初级中学校

刘思祺 达州市达川区堡子镇高坪中心学校

林美彤 达州市大竹县第四小学

冉金泽 达州市开江中学实验学校

陈镜羽 达州市渠县鲜渡镇中心学校

谭荐尹 达州市通川区第一小学校

张雨彤 达州市宣汉县南坝中学

杜丹萍 达州市万源市竹峪中学

瞿鑫炜 雅安市汉源县第三中学

罗天祥 雅安市石棉县希望小学

杨开豪 巴中市恩阳区玉山镇三星小学

屈熙杰 巴中市通江县涪阳镇中心小学

杨明辉 巴中市南江县下两中学

李明翰 巴中市第三中学

赵逸多 资阳市雁江区马鞍九年义务教育学校

苟渼藓 资阳市雁江区中和镇中心小学

彭卿灵 资阳市安岳县九龙九年制学校

侯杰铭 资阳市乐至县城西小学校

妥日磋 阿坝州九寨沟县大录乡中心小学校

张 怡 阿坝州若尔盖县中学

白玛郎加 甘孜州稻城县金珠镇牧区寄宿制学校

益西曲珍 甘孜州道孚县第二中学

文崇艳 凉山州宁南县三峡白鹤滩学校

陈书旭 凉山州德昌县第一完全小学

张楷城 凉山州德昌县第一完全小学

方兴望 凉山州会东县大桥中学

火补么日作 凉山州普格县洛乌沟初级中学

钱启萌 凉山州盐源县盐井小学

管之瑜 凉山州宁南县朝阳小学

赖彦如 凉山州甘洛中学初中部

云南

王杰娴 昆明市寻甸县凤合镇初级中学

李 幽 昆明市寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校

赵永洁 昆明市禄劝县思源学校

罗怡涵 昆明市禄劝县思源学校

郑顺勇 昆明市东川区铜都中学

朱希睿 昆明市东川区第三小学

程 婷 昭通市大关县木杆镇中学

薛小雨 昭通市水富市两碗镇中心学校

贺 龙 昭通市绥江县第一中学

邱芝韩 昭通市昭阳区永丰镇中学

景鸿雨 昭通市彝良县洛旺乡中心小学

赵凌薇 昭通市威信县逸夫小学

杨书源 曲靖市会泽县上村乡中心学校

廖佳怡 曲靖市会泽县驾车乡中学校

陈思溢 曲靖市宣威市西宁街道第二完全小学

晏 福 曲靖市宣威市榕城初级中学

李旻阳 曲靖市富源县墨红镇中学

陆泇漪 曲靖市富源县中安街道中心小学

罗春芸 玉溪市少年儿童体育学校

吴奕萱 玉溪聂耳小学新兴校区

徐智睿 玉溪市峨山县双江中学

李顺前 玉溪市新平县者竜中心学校

蒋雪娜 保山市施甸县何元乡中心小学

蒋敏敏 保山市昌宁县第三中学

姜逸冉 保山市第一中学

李梓菡 楚雄州大姚县金碧镇金蛉小学

李张祥 楚雄州大姚县铁锁乡中心小学

李聪明 楚雄州大姚县民族中学

李晓丽 楚雄州大姚县昙华中学

李宣燃 红河州石屏县东风小学

王梓玥 红河州蒙自市第二中学

沈刘玺衎 红河州开远市实验中学

许建星 红河州个旧市第六中学

刀车婧 红河州元阳县南沙镇中心小学

易榀杰 文山州马关县第二小学

黄万财 文山州富宁县阿用中学

张孟怡 文山州麻栗坡县六河乡听曼小学

叶如意 普洱市宁洱县黎明乡中心学校

张海晶 普洱市墨江县民族学校

戴成红 普洱市景东县民族中学

王 正 普洱市镇沅县九甲镇中心小学

依金风 西双版纳州勐腊县磨憨中学

汪依萍 西双版纳州勐海县打洛镇中心小学

马赵蕊 大理州漾濞县鸡街乡鸡街完小

施 美 大理州永平县北斗彝族乡双河村完小

陆杨晴 大理州云龙县民建乡中心学校

连政菲 大理州南涧县南涧镇中学

祁果先 德宏州芒市西山乡中学

许健萍 德宏州芒市中山乡中心学校

何 旺 丽江市永胜县涛源镇中学

和 乐 丽江市玉龙县白沙镇白沙完小

波才花 泸水市上江镇城墙坝完小

芳义妹 怒江州福贡县拉甲木底完小

郭云峰 怒江州贡山县第一中学

周 涵 怒江州兰坪县河西乡九年一贯制学校

李颜颜 迪庆州香格里拉市第三中学

次仁吾几 迪庆州香格里拉市实验小学

彭佳敏 临沧市凤庆县大寺乡大寺中学

杨 风 临沧市永德县德党镇忙岗完小

杨丹丹 临沧市镇康县忙丙乡忙丙中学

李袁媛 临沧市云县大寨镇大寨完小

李可为 云南民族中学

赵颢文 云南师范大学实验中学

向婧瑶 云南大学附属小学

贵州

雷 仪 开阳县紫兴街道东湖小学

陈旭洁 息烽县底寨中学

胡嘉梅 修文县六广镇中心小学

张钦惠 清镇市红枫第三小学

练 岚 凤冈思源实验学校

侯枨烯 遵义市汇川区第一小学

周雨涵 湄潭县浙大小学

陈建坤 余庆县凉风中学

姜林利 遵义市新蒲中学

罗嘉若龄 安顺市实验学校

郑静红 安顺市平坝区天龙中学

伍 优 安顺市镇宁县第五小学

安友娜 六枝特区第三中学

李雯潇 盘州市第八中学

曾玉洁 六盘水市第四实验中学

陈宗璐 毕节市七星关区柏杨林街道阳光小学

葛福荣 毕节市七星关区柏杨林街道阳光实验学校

左华世博 毕节市实验学校

曹恩芬 织金县上坪寨乡中学

张 任 威宁彝族回族苗族自治县第十一中学

赵旭先 威宁彝族回族苗族自治县第八小学

黄梦菊 赫章县罗州镇尖山小学

罗 玉 赫章县野马川镇初级中学

杨 埠 铜仁市第十七中学

唐艺栩 江口县民族中学

任芮阳 印江土家族苗族自治县第一完全小学

潘秀杰 黔东南州榕江县古州镇中心校

杨均佳 黔东南州剑河县城关第二小学

杨水煊 黔东南州锦屏县城关一小

潘嘉兴 黔东南州凯里市万潮中学

杨潘忠涵 贵州省平塘县平湖第一小学

凌浩轩 贵州省都匀市第七完全小学

吴玲玲 贵州省三都县高硐小学

姚婷玮 兴义市向阳路小学

黄东糠 兴义市第十六中学

刘候念 兴义市白碗窑镇中学

西藏

旦增玉珍 拉萨市当雄县乌玛乡第二中心小学

卓 嘎 拉萨市曲水县中学

米玛卓玛 拉萨市第一小学

次 仁 拉萨北京实验中学

旦真次旦 日喀则市萨迦县中学

格旦扎巴 日喀则市桑珠孜区边雄乡中心小学

琼 珍 日喀则市康马县康如乡中心小学

洛桑次仁 日喀则市萨嘎县中学

旦增雍措 山南市实验学校

次仁卓嘎 山南市完全中学

丹增罗布 山南市第三小学

尼玛拉姆 林芝市墨脱县帮辛乡小学

扎西尼玛 林芝市米林县中学

白玛拉宗 林芝市第一小学

四郎措姆 昌都市芒康县中学

格松拉姆 昌都市芒康县宗西乡小学

次 旺 昌都市丁青县小学

德庆拥措 昌都市丁青县中学

才仁拉姆 那曲市班戈县中学

罗 珍 那曲市嘉黎县中学

央金卓玛 那曲市聂荣县中学

尼玛唐青 那曲市色尼区第二（杭嘉）中学

达瓦曲扎 拉萨阿里河北完全中学

土登晋巴 阿里地区普兰县普兰镇多油村小学

嘎玛扎西 阿里地区噶尔县孔繁森小学

格桑曲珍 西格办中学

刘欣妍 西藏民族大学附属中学

黄心悦 西藏军区拉萨八一学校

陕西

杨依曈 西安市灞桥区宇航小学

张屹霄 西安市大雁塔小学

徐乐盈 西安市未央区西航三校

陈子轩 西安市经开第一中学

栗子焱 西北工业大学附属小学

吴 玲 宝鸡市特殊教育学校

程佳星 宝鸡市陇县河北镇九年制学校

梁宸嘉 宝鸡市岐山县中心小学

张博瑞 宝鸡市太白县咀头小学

袁豪迪 兴平市桑镇第一初级中学

郑优洁 武功县第二实验小学

马迦尼 三原县嵯峨乡嵯峨初级中学

刘浩宇 礼泉县南坊镇初级中学

徐若谦 中国工农红军照金红军小学

颜欣悦 铜川市第二中学

张柯欣 渭南市铁路自立中学小学部

孙国庆 渭南市潼关县城关镇第一初级中学

高佳欣 渭南市华阴市华西镇华农小学

杨子菁 渭南市大荔县胜达实验中学

李 想 延安中学

雷天尧 洛川县东关小学

吴若柠 延安实验小学

王家逸 延安市宝塔区杨家岭福州希望小学

郭书卓 榆林市榆阳区芹河镇马家峁中学

尹熙彤 榆林市定边县第三中学

宋晨熙 榆林市吴堡县第二中学

曹书畅 榆林市第八中学

汤安琪 汉中市留坝县江口镇中心小学

赵玉姝 汉中市留坝县马道中学

邓淑娴 略阳县黑河镇黑河坝小学

刘向锟 略阳县荣程中学

李静宜 安康市第一小学

袁名扬 安康市高新区第一小学

陈金宏 安康市汉滨区汉滨初级中学

汪陈磊 安康市初级中学

李景睿 商洛市商州区第一小学

方世锟 商洛市小学

白悦欣 商洛市初级中学

马元烨 陕西师范大学杨凌实验中学

周昊鑫 韩城市新城区第八小学

宁夏

侯毅杰 银川市唐徕回中西校区

范斯淼 银川市第三中学

焦林莎 银川第十六中学

哈玉璇 金凤区丰登镇丰阅南巷丰登回民中学

陈淑琪 永宁县第一小学

解玉轩 灵武市第二中学

刘儒英 石嘴山市第九中学

张文涵 平罗县第四中学

杨博爱 利通区秦渠中学

赵交惠 红寺堡区第二中学

高小焰 盐池县第一中学

夏彬源 同心县第二中学

雅 艺 固原市第三中学

孙佩佩 固原市西吉县第六中学

张文杰 固原市隆德县第一小学

高琬怡 彭阳县红河镇初级中学

禹强强 泾源县新民乡新民九年制学校

何睿宇 中卫市第二小学

罗璟瑜 海原县第三小学

赵子瑞 银川市第二十一小

甘肃

于金阳 兰州市第五十六中学

刘玥汐 兰州市西固区合水路小学

崔岚睿 兰州市七里河区敦煌路小学

陶伟宸 兰州市红古区海石湾第二小学

李 瑞 兰州市榆中县第四中学

哈丹阳 嘉峪关市明珠学校

李思锐 嘉峪关市五一路小学

吴沅铭 金昌市第三中学

和 玄 金昌市永昌县第二小学

巩 岩 甘肃省白银市会宁县如东友好小学

李彦瑾 甘肃省靖远师范学校附属小学

陆世桐 甘肃省白银市景泰县第四中学

陆大启 甘肃省白银市平川区第二中学

席婷愉 甘谷县大像山镇南街小学

李小龙 秦安县兴国镇初级中学

缑蓓蓓 清水县第三中学

潘海全 武山县百泉初级中学

李梓涵 张家川县新建小学

田若玉 酒泉市东苑学校

辛有晖 酒泉市西大街小学

魏星星 甘肃省金塔县第三中学

王妙菱 酒泉师范学校附属小学

张笑菡 张掖市山丹县第二中学

韩逸凡 张掖市民乐县第三中学

孙佳怡 张掖市肃南裕固族自治县第二中学

邓蒙蒙 张掖市甘州区南关学校

郭振荣 武师附小

严 雪 武威第十一中学

刘 钰 民勤县第六中学

张明岳 天祝县民族师范附属小学

杨玉喜 安定区东岳学校

梁莉君 陇西巩昌中学

杨亚彬 渭源县清源中学

杨钰洁 临洮县洮阳初中

汪 洋 漳县城关中学

周佳宁 陇南市康县城关第一小学

王 强 陇南市两当县香泉初中

年思睿 陇南市礼县永坪镇中心小学

张心如 陇南市宕昌县金木九年制学校

赵倩乐 陇南市武都区桔柑九年制学校

高莹莹 陕西师范大学平凉实验中学

杨昊泽 平凉市崆峒区实验小学

任昱炳 平凉市崇信县第二中学

张世博 平凉市静宁县甘沟中心小学

高嘉英 北京师范大学庆阳实验学校

杨钰莹 庆阳市庆城县庆城中学

刘 一 庆阳市西峰区团结小学

陆家慧 庆阳市镇原县兴华初级中学

王梓懿 甘肃省临夏州永靖县太极中学

马小平 甘肃省康乐县城北学校

马源浚 甘肃省和政县第一中学

马 诺 甘肃省广河县城关小学

高 蕾 甘南州玛曲县城关九年制学校

李 硕 甘南州夏河县夏河中学

昂秀吉 合作市初级中学

朱梅俊 兰州新区第二初级中学

青海

李发烨 湟中区第一中学

梁诗雅 湟源县城关第二小学

韩 雪 桥头镇中心学校

孔衍月 西宁市第二十一中学

苏雪妍 北大街小学

张荦凡甯 西宁市八一路小学

卫欣琪 光华小学

高泽宇 青藏铁路花园学校

张睿轩 文汇小学

李有福 海东市特殊教育学校

王 旭 海东市乐都区寿乐学校

李 鸿 平安区第三中学

魁占山 海东市民和县川垣学校

雷静文 海东市互助县东和乡中心学校

韩雪花 海东市化隆县清源中学

高 茜 海东市循化县积石小学

王籽卿 乌兰县第一中学

马万琪 都兰县第二中学

王正钰 天峻县中学

索南拉吉 兴海县第二民族中学

彭毛叶忠 共和县第一民族寄宿制小学

贺婉婷 贵德县河阴寄宿制学校

哈斯孟根 祁连县民族中学

扎西青措 刚察县泉吉乡寄宿制民族小学

伊西巴毛 玉树州八一孤儿学校

彭措卓玛 玉树市第一民族中学

折美松求 玉树市第二民族完全小学

卓玛才让 青海省果洛州达日县民族小学

更尕吉 青海省果洛州班玛县藏文中学

赛磬高哇 河南县寄宿制中学

郝赟弸 黄南州中学

石黄小涵 青海油田实验中学

新疆

孙辰妍 新疆阿克苏地区阿克苏市第二小学

艾合买提·买买提 新疆吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡恰特喀勒中学

沙尔娜 新疆伊犁州昭苏县胡松图哈尔逊蒙古族乡学校

曾庆亮 新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县第二小学

杨卫东 新疆伊犁州巩留云杉中学

杨路娟 新疆伊犁州特克斯县第一中学

苏巴提·阿不都黑尼 新疆伊犁州尼勒克县乌赞中学

薛世铭 新疆塔城地区裕民县第二中学

田金瑶 新疆塔城地区沙湾市四道河子镇中心学校

曹伟祺 新疆塔城地区乌苏市第四中学

黑吗斯·杰恩斯别克 新疆阿勒泰地区布尔津县冲乎尔镇寄宿制中学

郭昕雅 新疆阿勒泰地区青河镇第二小学

郭政泽 新疆阿勒泰地区福海县第二小学

许彦屾 新疆克拉玛依市康城小学

孙伶泽 新疆克拉玛依市第十三中学

李金熹 新疆博州博乐市第九中学

帕提麦·吾甫尔江 新疆博州精河县大河沿子镇第一小学

王浩阳 新疆阜康市第一小学

恩珠·叶里吾别克 新疆木垒县新户镇中心学校

曾思恬 新疆昌吉市第一中学

尹彩云 新疆玛纳斯县包家店镇学校

沈朝阳 新疆乌鲁木齐市第四十一中学

郭嘉琪 新疆乌鲁木齐市第二十九中学

王林果 新疆乌鲁木齐市第六十四中学

郑谕一晨 新疆乌鲁木齐市第116小学

杨靖雯 新疆乌鲁木齐市达坂城区东沟乡小学

郭子墨 新疆哈密市第四中学

高羽菲 新疆哈密市伊吾县中心小学

则拉莱·依力哈木 新疆吐鲁番市托克逊县第一中学

谢世博 新疆吐鲁番市托克逊县第二小学

孟繁辰 新疆巴州和硕县第二中学

热依拉·肉孜 新疆巴州焉耆县第三中学

吴紫涵 新疆巴州若羌县第三小学

张雯雯 新疆巴州库尔勒市第四中学

王一航 新疆阿克苏地区拜城县第二小学

顾树源 新疆阿克苏地区温宿县第二小学

阿依孜巴·居麦 新疆阿克苏地区柯坪县第二中学

袁文惠 新疆阿克苏地区库车市实验中学

古丽孜巴·艾尼瓦尔 新疆克州阿图什市上阿图什镇卡依拉克中学

布帕提古力·艾合麦提 新疆克州阿克陶县梧桐中学

米耶赛尔·吐鲁洪 新疆喀什地区喀什市东城第七初级中学

吴文睿 新疆喀什地区疏附县第二小学

阿依夏·库尔班 新疆喀什地区伽师县第四中学

古丽米热·艾尔肯 新疆喀什地区英吉沙县育才中学

魏国强 新疆喀什地区麦盖提县吐曼塔勒乡第二小学

徐梦露 新疆喀什地区泽普县第五中学

艾力卡木·库尔班 新疆喀什地区叶城县依力克其乡中学

曲思慕 新疆喀什地区巴楚县新城小学

沙来克提·苏里力凯提 新疆喀什地区塔县城乡寄宿制小学

伊帕尔古丽·麦提图尔荪 新疆和田地区策勒县第四中学

阿卜杜萨拉木·吾吉麦麦提 新疆和田地区皮山县固玛镇第一中心小学

穆柯米娜·赛迪艾麦尔 新疆和田地区洛浦县多鲁乡中心小学

热依罕古丽·亚森 新疆和田地区于田县第二中学

孜拉拉·阿卜杜力木 新疆和田地区和田县喀什塔什乡中心小学

麦孜亚木·伊斯拉木 新疆和田地区墨玉县喀尔赛镇中学

蔺海峰 新疆乌鲁木齐八一中学

王正轩 新疆师范大学附属中学

魏郁函 新疆教育学院实验小学

新疆生产建设兵团

米合热班·托乎提 九团中学

张曦文 五团中学

董依娜 二十九团孔雀中学

张子寒 三十一团中学

苏美耶·艾萨 红旗农场学校

哈丽米热·艾山 托云牧场学校

林静宜 第四师第一中学

魏歆蕾 第四师第一中学

陈朗朗 双河市九十团学校

王岩清 第五师小学

朱瑾昱 芳草湖农场小学

杨宇帆 第七师129团中学

张雪雅 奎东中学

贺丹丹 一二一团第一中学

袁一杰 石河子第二小学

孙俪窈 第九师一六七团中学

涂韫聪 第九师一七○团中学

阿亚拉·木拉提 第十师一八五团中学

韩向琳 第十一师第三中学

白闪宇 兵团一中第十二师分校

张长慧 红星四场第二学校

苏比奴尔·买吐如孜 十四师二二五团中学

马梓淇 兵团第一中学

赵俪珊 兵团第一中学

辛一陈 兵团第二中学

宋相瑜 兵团第二中学

马安琪 兵团第三中学

马樊雪 兵团第三中学

优秀组织奖获奖名单

西藏自治区教育厅基础教育处

海南省教育厅基础教育处

福建省教育厅思想政治工作处

青海省教育厅基础教育处

重庆市教育委员会基础教育处

《 人民日报 》（ 2022年08月26日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)