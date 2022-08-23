原标题：在实践中成长 在创新中成才

8月5日，张家口市张北县德胜村，中国国际太阳能十项全能竞赛即将进入作品评比阶段，接通水电、安装智能主机、设备摸排，中国矿业大学的学生正在为最后的决赛做准备。中国矿业大学建筑与设计学院院长罗萍嘉教授表示：“学校致力于探索开展校内跨学院跨专业毕业设计，组织学生参加高水平学科竞赛，促使学生在不断实践中学习、思考、成长。”

“学而优则用，学而优则创”，是著名数学家华罗庚到中国矿业大学讲学时题写的寄语，也是中国矿业大学长期坚持的办学理念。近年来，学校探索形成了“学、思、用、创、育”的实践育人理念，以思政教育打底，从实践教学、创新创业教育突破，实施了“四融合、三协同”的实践育人体系综合改革，让越来越多的学生在实践创新中成长成才。

思政大课夯实青春底色

今年6月，力学与土木工程学院土木工程2018-5班的官饶从学校毕业，入职中铁四局集团有限公司第八工程分公司，走上铁路工程项目建设的一线岗位。

从小对铁路建设有着浓厚兴趣的他，在学院贾福萍老师主讲的“结构设计原理B”课堂上，被老师精心收集的具有世界影响力的我国工程项目资料深深震撼。“青藏铁路的巨大意义，冻土路段路基铺设等高难度问题，中国工程师大胆创新的自信，听得我热血沸腾。”官饶说，“铁路基础设施建设的舞台足够大，我会用青春唱响属于自己的奋斗之歌！”

2021年，中国矿业大学智能采矿班本科毕业生李彦琪同样选择了基层一线，到陕煤集团神木张家峁矿业公司工作。李彦琪告诉记者，百年校史报告、老师们分享井下搞科研的经历、山东能源新矿集团翟镇煤矿等实习见闻……这些书本上没有的东西，激发了他投身煤矿现代化建设的热情。

“煤矿开采发展到今天，机械化程度高、安全有保障，离不开矿大采矿专业一代代毕业生到煤矿奉献青春、建功立业。”李彦琪决心留在基层，“我要接过学长、前辈们的接力棒，用我所学助力煤矿智能化发展。”

双创项目砥砺青春才干

近日，中国矿业大学一项科研成果《巷/隧道干式过滤除尘技术研究与工程应用》获得了江苏省科学技术一等奖，该技术可实现煤岩颗粒物年均减排10.5万吨。矿大碳中和研究院90后教师李世航是项目组核心成员。当记者问他如何激发创新动力时，他表示，矢志科研创新的种子，是在一次次参加“双创”竞赛中种下的。

2013年，在矿大数学学院读大三的李世航第一次接触到学校开设的创新创业课程。在经历了校级创新创业大赛的磨砺后，他在第十五届全国“挑战杯”大学生课外学术科技竞赛中，斩获全国一等奖、江苏省特等奖。

“学校的创新项目给了我科研起步的激励平台，学校对‘挑战杯’比赛的重视、指导，帮助我在更大的舞台实现了梦想。”2018年，还在矿大攻读博士研究生的李世航获得了第十一届“中国青少年科技创新奖”。

浓厚的创新创业氛围，源于中国矿业大学对于“双创”的资源投入和制度设计。学校建立了“三三三”创新创业教育体系，每年自设1000余个项目，学生参与覆盖率超过80%，累计投入经费6000余万元，引导学生学以致用，以创促学。学校在全国学科竞赛排名不断提升，从2012年第126名提升至2020年第36名，在“挑战杯”国赛中多次捧得“优胜杯”，并入选首批全国高校实践育人创新创业基地、全国创新创业典型经验高校。

行业现场激励青春担当

2021年暑假，中国矿业大学安全工程专业2018级本科生胡明月等8名学生来到位于江苏省镇江市京口区的中储粮油脂镇江基地，开展专业实习。与一般实习不同的是，除了学院带队老师，还有企业导师深度参与实践教学。

2019年4月26日，“中国矿业大学安全工程学院创新实践基地”正式在中储粮油脂镇江基地挂牌成立。企业安全部主任顾弘等5位工作人员作为企业导师，参与专业建设，帮助制定实习大纲，指导学生现场实践。安全工程学院时国庆教授介绍：“该基地在消防安全、高空作业安全、港口运输安全、个体防护等多领域为学生提供了丰富的实践教学场景，深入现场体验，比只在课堂听，管用得多。”

“2018年暑期实践教学期间，我们来到山西运城的一处教学矿井，我发现该矿井没有搅拌站，井下浆料只能靠人工搅拌，当时我就想，怎样才能解决这个问题？”孙越崎学院安全工程2017级本科生王宇回忆。后来，在导师翟成教授科研团队指导下，他成功设计出“气动式搅注一体化脉动注浆泵”，在中小型矿井得到应用，并获得了第十二届“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛金奖。

为了让学生更好地感受现场，了解行业，学校全成本承担学生实习费用，连续9年每年本科生实习专项经费2400万元，累计投入海外实习经费4000余万元。在校内，学校教学、科研实验室实行开放共享；在校外，持续开拓建设实习实训基地，形成了有效满足高质量人才培养需求的实践教育平台体系。

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”中国矿业大学副校长曹德欣介绍，“围绕一流创新人才培养，学校将以高质量实践育人体系助力培养更多学得实、留得住、用得上、干得好的时代新人。”（苏雁、李秀、周依琳、刘尧）

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