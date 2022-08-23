王丹

原标题：【新闻随笔】让村里来的新农人留得下闯得开

如果说过去大部分年轻人以跳出农门为奋斗目标之一的话，近年来，跳回农门正在成为新时尚。有的人放弃城市的工作，跨界回农村开社区生态农场；有的博士高才生回到农村，乐此不疲地干起了养殖；市面上那些土而奇、小而美的农副产品品牌，十有八九背后有“高人”在运营。他们有一个共同的名字——新农人。

新农人，不同于传统农民，也不同于新型职业农民，他们多是从城市回流农村的新群体。在回流之前，他们或是已有一定职业积累，或是刚走出校门的大学生，但基本都具备新理念新思维，掌握新技术。更重要的是，他们对农业农村所蕴含的成长成才机遇高度认同，也因此另辟蹊径，回到农村进行多种形式的生产经营活动。农业农村部2022年发布的相关数据显示，我国各类返乡入乡创业人员超过1100万人。虽然该规模不完全等同于新农人群体数量，但由此估计，后者的规模也不可小觑。

新农人群体缘何产生并壮大？从宏观层面来说，当前中国农业正处于从传统农业向现代农业加速发展的新阶段，对农业供给侧进行结构性改革是题中应有之义，继而提出优化资源配置、面向市场需求扩大生产等要求。这为瞄准农业新业态的新农人创造了难得的机遇和空间。与此同时，无论是乡村振兴战略还是培育新型农业生产主体等激励政策，都促进了新农人返乡创业热情的释放。而信息技术的发展普及、物流等基础设施的完善、多元个性消费方式的形成等，也都为在农村创业提供了必要的条件。

来自外部世界的新农人的到来，在一定程度上搅动了原有的农村生产环境和格局，产生了一定的鲶鱼效应。他们带来了新技术、新商业模式和运营理念，创造了新的就业机会和空间，丰富并拓展了农村经济业态，重新形塑了农业本身及农产品的形象与在产业链条中的位置。很难说，农村现在早已司空见惯的网络直播、线上销售、品牌营销等与这股新势力的入局有着直接的关系，但可以肯定的是，新农人加速了这些创新的扩散和使用。

新农人在乡村振兴中的作用不容忽视，同样不容忽视的是，这些有志于在农村创新创业的人群，虽然心怀满腔激情和美好理想，但在现实中，融入农村社会网络，激活产业网络并没有那么容易。不少人虽然在物理意义上返乡回乡了，但在社会关系上仍是“异乡人”。正如一些调研所显示的，很多新农人不了解农村，不知道如何与农民打交道，难以有效嵌入当地产业网络开展分工合作。农业生产经营本身就具有弱质性，投入回报期长、风险大，而这些困难无疑增加了他们的创业创新成本，已成为关系其成败去留的关键。

既然选择了农村作为自己干事创业的舞台，新农人当然需要自我补齐短板，加强这方面的能力建设。地方政府也当有所作为，尽可能降低新农人在融入当地社会关系网络和产业网络方面的成本，为该群体与村民、上下游企业、相关政府部门合作提供便利渠道和平台，为各种层面的供需信息匹配创造条件。更为根本地说，有必要围绕此需求，因地制宜，构建并完善乡村人才支撑及振兴机制。比如，不少新农人在媒体采访中提到，希望地方政府多提供一些行业培训、企业合作、人才交流的机会及平台。

我们乐见更多成功的新农人创业故事，希望那些走进舆论场的，不只是“幸存者偏差”下的幸运儿。时代呼唤更多新农人，正视他们的发展需求及困境，引导并营造支撑他们发展的大小环境，相关主体当投以应有的关注。

(责编：李依环、孙竞)