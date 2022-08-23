本报北京8月22日电 （记者杨昊）记者从共青团中央获悉，共青团中央、全国青联、全国学联、全国少工委印发《关于颁发第十三届中国青少年科技创新奖的决定》，89名来自全国各地、具有较强探索精神、实践能力和创新潜力的大中小学生获得表彰。

据悉，此次获得表彰的青少年以伟大科学家为榜样，在科技改善生活、保护雪域高原生物多样性、聚焦攻克“卡脖子”技术等领域，勇于探索创新，带动广大青少年服务创新驱动发展战略，参与科技创新、投身科创报国。

据介绍，“中国青少年科技创新奖”至今共有1279名大中小学生获奖。除评选表彰外，自2020年起，计划用三年左右时间，通过援建、示范、授牌等方式，着重围绕智能机器人、无人机、集成电路半导体、新材料、生命科学等科技领域，在全国建设1000所组织运行规范、服务保障到位、育人成效明显的实验室，为广大学生参与科技创新活动提供公益性场所资源，进一步激发青少年的科学热情，提升青少年的创新意识、创新能力和科学素养。

(责编：李依环、孙竞)