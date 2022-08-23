原标题：北京中小学正常开学

新华社北京8月22日电 （记者倪元锦）记者22日从北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，北京中小学校（含中等职业院校）、幼儿园将如期正常开学；高等学校（含高等职业院校）组织学生分期分批、错时错峰返校和新生报到工作。

北京市委教育工委副书记、北京市教委新闻发言人李奕介绍中小学、幼儿园返京返校要求。一是开学前7天，师生员工要做好日常健康监测，如出现发烧、健康异常等情况要及时报告。二是在京外非限制地区的师生员工需提前7日返京，做好健康监测，在中高风险区内的师生员工暂不返京返校，师生员工在京满7天后方可返校。三是返校第一天，学校需查验师生员工48小时内核酸检测阴性证明。

各高校返京返校要求。一是对于在京内的师生员工，京内中高风险区的师生员工暂不返校，京内低风险及无疫情风险区的师生员工持48小时内核酸检测阴性证明、“北京健康宝”绿码返校报到。二是对于在京外的师生员工，7天内有出现本土疫情所在县（市、区、旗）旅居史人员严格限制进返京。非限制进返京师生员工，持48小时内核酸检测阴性证明、“北京健康宝”绿码，在测温正常且做好个人防护的前提下进京、返校。

(责编：李依环、孙竞)