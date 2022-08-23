新华社北京8月22日电 教育部22日公布了关于人民教育出版社小学数学教材插图问题的调查处理通报。

根据通报，教材插图主要存在三方面问题。一是不美观向上，与立德树人根本要求存在差距。整体画风不符合大众审美习惯，部分插图人物形象比较丑陋，精神风貌不佳，没有恰当体现出我国少年儿童阳光向上的形象。二是不严肃规范，个别插图甚至存在错误。插图数量过多，部分插图制作专业水准不高，个别插图存在科学性、规范性问题。三是不细致准确，部分插图容易引人误读。部分插图绘制粗糙，一些线条绘制和元素选择不当，图片比例不协调。同时也发现网上传播的一些问题插图并非人教社小学数学教材插图，有关部门已将其列入全面排查整改。

通报指出，人教社作为教材编制单位，落实中央有关决策部署不全面、不彻底，对教材插图的育人功能认识不到位，插图作者遴选制度不健全不规范，教材三审三校制度落实不严格，内部纠错制度不完善，对读者意见不重视，对插图存在的问题未认真排查、及时整改。教育部教材局在组织专家开展教材审查时，指导不足、监督不够，对教材问题排查整改工作督促不到位。

通报指出，对有关单位及27名失职失责人员进行严肃追责问责，对插图作者、设计人员作出相应处理，不再聘请吴勇、封面设计吕旻、吕敬人及其工作室从事国家教材设计、插图绘制等相关工作。

此外，按照教育部要求，人民教育出版社从5月下旬启动并于日前完成小学数学教材插图重绘工作，将全力确保2022年9月新学期课前到书。

教育部表示，针对人民教育出版社小学数学教材插图问题，教育部举一反三，部署对全国中小学教材教辅和进入校园课外读物的插图及内容进行了全面排查整改，确保体现正确的政治方向和价值导向，弘扬中华优秀文化，符合大众审美习惯。

《 人民日报 》（ 2022年08月23日 06 版）

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