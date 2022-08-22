尹建平

作为一所熔铸红色基因、具有光荣革命传统的高校，近年来，中北大学依托“国防特色学科”专业优势，强力推进思政课程与课程思政教学改革，挖掘国防文化、军工文化和红色文化资源，建设了“国防+军工”系列课程思政示范课。通过“专业知识模块化”和“思政内容故事化”的课程设计，将共产党人和军工人身上对军工事业无限热爱的优良传统，与对装备产品精益求精的执着追求搬进课堂。

创新教学模式和教学方法

《大国兵器》课程采用“两院院士领衔主讲、专家学者专业授课、思政教师全程导航”的创新教学模式，以“兵器专业的兴趣点”和“战例案例的关注点”为学生展示现代军事科技和武器装备的发展，同时以红色故事、军工故事为载体将民族精神、时代精神等融入教学环节。《大国安全》课程则通过采用系统化、模块化、案例化的教学方法对国家安全教育内容进行深度解读，从各类型安全的基本内涵、维护的重要意义、面临的威胁与挑战、维护的途径与方法、典型安全案例五个维度，重点讲授政治安全、国土安全等十六个领域安全内容。

聚焦多个主题领域 创新国防教育形式

《大国精神》课程重点讲授由伟大建党精神、红船精神、井冈山精神等组成的共产党人精神谱系。使学生了解伟大精神的形成过程、科学内涵和时代价值，深刻体会一代代共产党人特别是革命烈士、英雄人物、先进模范感人至深的事迹中展现出来的艰苦奋斗、牺牲奉献、开拓进取的伟大品格。《大国脊梁》课程则聚焦共和国奋进路上国防军工战线涌现出来的科学巨匠，通过讲述“中国导弹之父”钱学森、“中国原子能科学之父”钱三强、“中国原子弹之父”邓稼先等十六位科学家个人成长奋斗和攻坚克难的故事，引领学生深刻体会一代代军工人“以身许党报国、勇攀科技高峰”的奋斗风貌和“干惊天动地事、做隐姓埋名人”的奉献精神；《军工文化概论》课程聚焦军工保密文化、军工安全文化、军工质量文化、军工型号文化和军工创新文化内涵的学习，提高学生保密意识、安全意识、质量意识、和创新意识。《军工精神概论》聚焦兵器、核、航天、航空、船舶等领域孕育形成的具有行业特色的军工精神图谱，引导学生学习一代代军工人“为国铸剑、献身国防”的崇高理想。《军工楷模概论》聚焦不同时期军工战线涌现出的时代楷模，通过讲述他们于平凡中见伟大、于细微中见精神的科研故事，学习“兵工泰斗”刘鼎等一代代军工人身上体现出的“对党、对国家、对人民的赤胆忠诚”和“对军工事业无限热爱的优良传统”，传承一代代军工人用鲜血、汗水和不懈奋斗培育形成的人民军工精神，增强学生“军工报国、科技强国”的意识和情怀。

“国防+军工”系列课程思政示范课的建设，是中北大学创新新时代国防教育形式、推进党史学习教育常态化长效化的有益尝试。旨在通过课程教学，更好地激励广大学生发扬优良传统、传承红色基因、赓续红色血脉。同时，让更多的学生了解军工、关心军工、投身军工，强化学生在“推进武器装备现代化”“建设世界一流军队”和“实现中华民族伟大复兴”进程中的使命担当，增强“军工报国、科技强国”的理想信念，激励学生争做堪当民族复兴重任的时代新人，在实现中华民族伟大复兴的时代洪流中踔厉奋发、勇毅前进。

（作者系中北大学机电工程学院院长）

(责编：林露、崔競文)