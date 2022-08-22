人民网北京8月22日电 （记者郝孟佳）近日，“乡村振兴千万带头人培养计划”第二期启动仪式暨第一课在北京大学举行，并于线上同步直播。据了解，本期培养计划共有近1500名学员参训，学员来自全国1069个区、县、旗，覆盖了全国乡村振兴重点帮扶县和教育部直属高校、部省合建高校定点帮扶县。

教育部发展规划司副司长晁桂明在致辞中指出，做好第二期培养计划可从三方面着手：一是要提高政治站位，统一思想认识；二是要完善教学体系，保障培训质量；三是要总结工作经验，提升培训效果。他期待，“乡村振兴千万带头人培养计划”第二期的启动，从更广的范围继续有效助力乡村振兴人才培养，希望各高校充分发挥科研优势和人才优势，切实提升培训的工作水平，为推动乡村产业振兴贡献新的更大的教育力量。

“乡村振兴，产业发展是基础，人才振兴是关键。”国家乡村振兴局政策法规司副司长阮昌益指出，脱贫攻坚战取得全面胜利后，“三农”工作重心历史性转向全面推进乡村振兴。当前，乡村人才建设取得明显成就，但在乡村振兴中人才数量总体不足、结构不合理等问题仍然存在。本次培养计划很符合乡村振兴领军人才培养的现实需要，相信通过计划的实施，一定能够为脱贫地区培养一批产业发展的“领头雁”“拓荒牛”。

北京大学党委常委、副校长、中国教育发展战略学会教育帮扶专委会理事长、中科院院士张平文表示，当前，北大积极探索在服务教育系统帮扶和全国乡村振兴战略大局方面开展工作，“乡村振兴千万带头人培养计划”就是其中之一。他表示，希望教育部、国家乡村振兴局继续加强指导与支持，各方继续贡献优质资源，打造优质分享平台；希望各高校、广大专家学者、国家重点帮扶县密切配合，做好培训组织，提升培训质量；希望全体学员认真落实完成培训要求，保质保量地完成学习任务，学以致用。

北京大学光华管理学院院长刘俏表示，为高质量完成教学任务，学院将从三大方面着力：一是课程规划紧扣主题，聚焦乡村产业振兴亟待解决的经管理论和实践问题；二是提供多元的师资，为落实产业振兴提供理论支撑和一线经验；三是以数字技术为乡村产业领军人带来更好的学习体验。

据了解，在接下来的3个月中，学员将进行12门专业必修课的学习。通过对“乡村振兴宏观政策解读”、“基层组织治理与创新产业管理”、“引进来”与“走出去”——示范案例研讨，为产业领军人在具体工作中遇到的政策、技术、资金、市场、渠道等核心问题提供理论支持、分析工具和参考案例。此外，北京大学光华管理学院还开放了20门自主学习的数字课程，内容涉及党建引领与新发展理念、经济管理领域基础知识、学科前沿研究、“碳中和”等。

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