人民网北京8月22日电 （记者李依环）新学期临近，北京2022年秋季开学疫情防控、教育教学等工作如何安排？今天下午举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕就相关话题进行了介绍。

李奕表示，北京市中小学校（含中等职业院校）、幼儿园，9月1日如期正常开学。高等学校（含高等职业院校），结合当前疫情形势，在学校全面完成组织学生报到准备工作的前提下，组织学生分期分批、错时错峰返校和新生报到工作。目前，已有35所高校10.4万名学生返校、报到，各项工作平稳有序。

对于中小学、幼儿园返京返校要求，李奕谈到，一是开学前7天，师生员工要做好日常健康监测，如出现发烧、健康异常等情况须及时报告；二是在京外非限制地区的师生员工需提前7日返京，做好健康监测。在中高风险区内的师生员工暂不返京返校。师生员工在京满7天后方可返校；三是返校第一天，学校需查验师生员工48小时内核酸检测阴性证明，方可入校。

在各高校返京返校要求方面，李奕指出，对于在京内的师生员工，京内中高风险区的师生员工暂不返校，京内低风险及无疫情风险区的师生员工持48小时内核酸检测阴性证明、“北京健康宝”绿码返校报到。

此外，对于在京外的高校师生员工，7天内有出现本土疫情所在县（市、区、旗）旅居史人员严格限制进返京。非限制进返京师生员工，持48小时内核酸检测阴性证明、“北京健康宝”绿码，在测温正常且做好个人防护的前提下进京、返校。

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