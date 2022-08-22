人民网北京8月22日电 （记者郝孟佳）中国高等教育学会创新创业教育分会（以下简称“分会”）2022年年会暨“科创融合”高峰论坛于8月18日至20日在南京举办。

中国高等教育学会副会长李家俊在致辞中指出，今年7月24日，中国高等教育学会召开第八次会员代表大会，选举产生第八届理事会，这是学会未来事业发展的新起点。创新创业教育分会要以学会换届为契机，在推动高校创新创业教育高质量发展方面作出新的更大贡献。围绕实现创新创业教育高质量发展，李家俊谈了四点意见：第一，必须紧紧围绕党中央决策部署；第二，应该牢固树立“为党育人、为国育才”的初心使命；第三，应该勇做时代发展潮流的排头兵；第四，应该甘坐“冷板凳”勇啃“硬骨头”。

江苏省教育厅副厅长杨树兵在致辞中介绍了江苏创新创业教育改革发展的三个特点：起步较早、体系健全、成效初显。杨树兵指出，此次年会重点围绕科创融合主题，聚焦多个创新创业教育领域的核心问题进行深入研讨交流，对推动高等教育改革创新、提升高校人才培养水平、推进新形势下创新创业教育高质量发展具有重要意义。

南京大学党委常务副书记杨忠在致辞中指出，南京大学坚持专业教育与创新创业教育相融合，探索构建了“五位一体”“四创融合”“三个协同”的创新创业教育体系。他表示，学校将继续坚持以创新引领创业、创业带动就业，不断优化创新创业教育体系，强化创新创业教育育人特色；继续强化科研育人功能，发挥学校学科优势、科研优势，推动创新创业教育与科学研究、科技创新、科技创业融合，探索贯穿人才培养、科学研究、成果转化、科技创新的双创教育模式。

分会理事长、上海财经大学常务副校长徐飞在分会2022年报告中指出，分会秉持“学术立会、服务兴会、规范办会、创新强会”的办会宗旨，全面贯彻落实全国教育大会精神，积极投身创新创业教育改革发展主战场，围绕学术交流、师资培训、教学研究和智库建设等中心工作，卓有成效地推动各项事业创新发展，取得了令人瞩目的优异成绩。2023年，分会要推进五项计划，分别是进一步完善工作机制，推进治理能力提升计划；加强课程教材建设指导，开展教师技能提升计划；推动智库建设，推进学术攀登计划；服务国家需求，加快实施产教融合计划；克服疫情困难，稳步推进国际化计划。

据悉，经分会全体会员代表大会审议通过，2022年新增会员单位12家，理事单位新增山西医科大学，常务理事单位新增西北农林科技大学。本次会议采取线上线下结合的方式召开，来自全国475所高校的500余位领导和专家学者现场参会，6万余人次线上参会。

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