人民网北京8月22日电 （记者郝孟佳）8月21日至22日，2022年北京高校暑期工作会举行。此次会议旨在引导北京高校在推进新时代首都发展的进程中，适应发展需求，找准契合点和突破口，更好融入和服务构建首都新发展格局。

会议期间，教育部党组成员、副部长翁铁慧指出，要从认清战略背景、认清一流目标、认清重大需求等方面深刻把握高等教育高质量发展的新形势新要求。翁铁慧强调，首都高等教育地位突出、作用重要，要立足新百年新征程，聚力于“实”，扎实推动高校党建和思政工作守正创新；着眼于“准”，切实提升人才培养服务力和贡献度；致力于“强”，以争创一流为目标加快提升竞争力和带动力；坚守于“稳”，全力维护高校政治安全和校园稳定，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

北京市委常委、北京市委教育工委书记夏林茂表示，下一步，首都高校要准确把握首都高等教育发展的新形势、新要求，更加紧密的围绕新时代首都发展需要，转变观念，抢抓机遇，深化供给侧结构性改革，为建设好伟大社会主义祖国的首都、迈向中华民族伟大复兴的大国首都、国际一流的和谐宜居之都贡献教育力量；要奋力推进首都高等教育高质量发展，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，提高人才培养与经济社会需求的匹配度，推进有组织科研范式转变，提升高校科研创新和社会服务能力，优化资源结构，强化师资队伍建设，积极推动首都高等教育内涵发展、特色发展、差异化发展；要以高质量党建引领高质量发展，加强党对高校工作的全面领导，守正创新抓好思想政治工作，大力加强干部人才队伍建设，着力建设高质量的组织体系，努力营造风清气正政治生态。

首都高校即将迎来秋季开学返校。夏林茂强调，面对疫情防控和维护稳定的新形势、新任务，高校要坚持稳中求进工作总基调，平稳有序做好秋季开学各项工作，坚决筑牢疫情防线，慎终如始抓好常态化疫情防控工作，切实维护校园稳定。

北京市副市长卢彦指出，首都高校要坚决落实中央总体部署，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，统筹发展和安全，统筹疫情防控和事业发展，以更加饱满的精神、更加务实的作风、更加扎实的举措，全力完成好下半年各项工作任务。

据悉，本次会议采取线上线下相结合的方式。教育部、北京市委市政府有关领导，北京市相关部门负责同志，93所在京高校党委书记、校长在主会场参会；全体在京高校其他领导班子成员，北京市教育两委和直属单位有关同志在各分会场参加。

(责编：郝孟佳、熊旭)