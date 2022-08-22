人民网北京8月22日电 （记者郝孟佳）近日，“安全、健康与青少年的美好生活——青少年心理成长与心理健康教育论坛”在京举行，本次论坛是“第八届‘互联网+教育’创新周”及“2022中关村创新创业季”系列精彩活动之一。

国家教育咨询委员会委员、中国教育学会名誉会长、北京师范大学资深教授顾明远在致辞中表示，儿童和青少年学习中的竞争因素导致了心理压力的上升。封闭的“比较心态”不仅不利于孩子的学习，更不利于与他人的沟通协作。长远来看，将影响他们事业的发展以及对世界的认知。顾明远呼吁教育界重视学生心理健康教育，让孩子能够主动学习、愉快学习，培养兴趣爱好和创新能力。

国家心理健康和精神卫生防治中心党委副书记姜雯表示，希望通过此次活动，共同帮助青少年掌握心理健康相关知识、提升心理调节能力、帮助家长树立科学的教育观、帮助孩子正确认识处理情绪问题。同时，也能够对青少年进行生命教育和挫折教育等。

中关村互联网教育创新中心主任杨丹强调，心理健康是青少年完成教育的必要条件和有力保障。心理健康水平关乎民族的未来发展，心理健康服务的提供者，更应思考如何在上游“治未病”。一方面要联动学校与家庭，为青少年构建理解、包容、支持的成长环境；另一方面为他们提供认知情绪的机会，引导他们理解情绪、接纳自己，逐渐形成良好的心理韧性。

会上，北京师范大学资深教授、教育部中小学心理健康教育专家指导委员会名誉主任林崇德作了题为“心理健康教育的路一定要走正”的演讲。针对学生出现的心理问题，林崇德向教师提出18条建议：在人际关系方面，学生应了解权利和义务、客观了解他人、关心他人的需要、诚心的赞美和善意的批评、积极沟通、保持人格的完整性；在学习方面，教育学生体现在自己是学习的主体、产生学习的满足感、增强体脑发展，保持与社会环境的接触、克服不必要的忧惧、形成良好的学习习惯；在自我发展方面，教育学生正确评价自己增强自信、通过別人认识自我、正确归因、扩展生活经验、实事求是对待抱负、加强自制力。

在题为“青少年心理健康研究”的演讲中，北京大学心理与认知科学学院院长方方表示，在家庭中，父母的严厉、不可预测性、养育方式不一致，是对青少年心理健康产生负面影响的关键因素。在学校内，教师的不当批评可能造成儿童创伤后应激症状，并降低他们的社会适应能力。青少年激惹易怒与后续抑郁症状的发展高度关联，可作为早期预防、干预的靶点。

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