仲呈祥

我欣喜地看到，由中央美术学院担纲为全国小学数学教材重绘的插图。这套教材插图，在认真听取各界意见、反复调查研究的基础上，增强历史自觉，坚定文化自信，以立德树人、培根铸魂为宗旨，努力做到体现“中国风、时代感、精气神、数学味”，在开国家教材插图的新时代新画风的探索上取得了可喜的成绩，值得称道。

坚持“中国风”，就是坚持插图要具有鲜明的中国风格、中国气派。新中国的国家教材插图，历来注重彰显中国美术绘画的中国风格、中国气派。1949年，人民教育出版社首任社长、著名教育家叶圣陶就力邀中央美术学院著名美术家古元为新中国第一套教材绘制封面及插图，体现中华美学精神和美育传统。改革开放后，国家教材中的许多优秀插图，如《丰碑》《倔強的小红军》《让我们荡起双桨》等，也都体现了浓郁的中国风格、中国气派，受到好评。此次重绘，从封面到内文插图都较好地融入了中国绘画的写实与工笔风格，着意于培育学生的中国心、中国魂，有利于增强历史自觉，坚定文化自信。

坚持“时代感”，就是要充分反映新时代的崭新风貌。数学插图服务于数学教育，不仅将近期我国社会生活的大事件，如2022年冬奥会，2020年第七次人口普查数据等作为背景知识，还把奋斗者号载人潜水器、神威太湖之光超级计算机、神州十三号载人飞船、C919大飞机，等等用于数学情景，尽可能展现新时代取得的历史性成就和发生的历史性变革。

坚持“精气神”，就是要在插图中充分表现新时代人民、尤其是少年儿童生机勃勃的精神、气质和风采。勿庸讳言，人们对原教材插图中有些少年儿童形象不滿意、有责难，以为有悖大众审美情趣。此次重绘，注重在少年儿童形象的眼的传神、眉的舒展、鼻的造型、手之舞、足之蹈上，下功夫展现新时代少年儿童听党话、跟党走，朝气蓬勃、生龙活虎，好好学习、天天向上，立志做共产主义接班人的精神风貌。也可能由于要赶在新学期投入使用，有的少年儿童形象还严肃有余、活泼不足，有待进一步精雕细琢。

坚持“数学味”，就是坚持插图要为数学教学服务。数学教材插图是教材的“第二语言”，是传授数学学科知识的另一种呈现形式，是培养学生数学能力和学科素养的又一载体，因此须有“数学味”。此次重绘对插图进行了适当精简，规避那些不利于培养数学抽象能力的一味“娱乐化”、求热闹的画法，尽可能用日常生活、生产的情景插图形象地表现数学知识中的数量、位置、空间的关系，取得了明显的可喜成果。

总之，此次重绘插图，是学习、领悟、践行习近平总书记关于用心打造培根铸魂、启智增慧的精品教材重要指示的有益尝试，期待投入使用后在教学一线得到检验。

（作者为国家教材委员会委员、中央文史研究馆馆员）

(责编：李依环、熊旭)