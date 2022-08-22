人民网北京8月22日电 （记者孙竞、李依环）按照教育部要求，人民教育出版社已完成小学数学教材插图重绘工作。新教材经国家教材委员会专家委员会审核通过，将于新学期投入使用。日前，人教社有关负责同志就此回答了记者提问。

问：大家都很关心小学数学教材插图重绘工作，为确保完成好这项任务，人教社采取了哪些措施？

答：人教社对小学数学教材插图重绘工作高度重视，成立了由社领导牵头的整改工作专班，统筹协调各项工作，举全社之力，抓好落实；进一步完善相关管理制度，从全国范围内遴选高水平绘制团队；编辑团队与绘制团队高效联动、密切协作，开展多轮审校，反复修改完善，以确保重绘质量。

问：新教材插图是由谁绘制的？绘制团队是如何选出来的？

答：新教材插图由中央美术学院的专业团队绘制。中央美术学院动员全院力量，选拔国画、版画、绘本等专业的优秀人才组成团队，全力投入到插图绘制工作中。

小学数学教材插图绘制团队的遴选，坚持“公开遴选、公正评审、优中选优”的原则，邀请国家级美术专业机构在全国范围内推荐了10家高水平插图创作团队。委托国家有关专业学术机构进行公开公正评审，对资质条件、专业实力、作品风格等进行多维度综合把关，从10家团队中选出3家同时进行绘制。经充分论证，优中选优，最终确定采用中央美术学院绘制的插图。

问：小学数学教材插图重绘工作的总体思路是什么？

答：一是坚持正确政治方向、价值取向和出版导向，确保教材体现党和国家意志；二是弘扬中华优秀文化，坚持中国风格，体现中国特色，展现新时代中国少年儿童阳光、向上、愉悦的精神面貌；三是坚持大众主流审美取向，清新雅正，简洁大方；四是遵循儿童认知与身心发展规律，贴近生活，图文相融。

问：小学数学教材插图重绘追求什么样的风格特点？

答：新绘制的小学数学教材插图在整体风格上力求体现“中国风”“时代感”“精气神”和“数学味”。

在体现中国风方面，采用中国传统绘画的艺术表达方式，凸显中国绘画的艺术追求，人物形象以写实表达为主，追求中国画线条的韵致与节奏。

在体现时代感方面，融入新时代中国特色社会主义建设伟大成就的相关素材，呈现鲜明的时代特色。

在体现精气神方面，形象设计追求阳光向上、充满正能量，又贴近现实生活，注重表现新时代少年儿童的精神面貌。

在体现数学味方面，立足于数学教材的学科特点和功能定位，以简洁的视觉形象辅助学生学习数学，切合小学数学教学的实际。

问：在小学数学教材插图重绘过程中，是否征求了广大师生和家长的意见？

答：在小学数学教材插图重绘过程中，人教社广泛征集了社会各界特别是一线师生和家长的意见。

一是深入一线实地调研，赴北京、浙江、江西、广东、云南等省市开展了较大范围的意见征集。调研对象涵盖学生、教师、家长三个群体，包括上千名小学生，数百名小学数学教师、美术教师和学生家长。二是召开座谈会，征求美术、教育、出版专家和媒体人士的意见建议。三是通过读者意见反馈邮箱、中小学教材意见反馈平台、读者来信等多种渠道收集意见建议。对收集到的意见建议，进行认真研判，合理吸收。

问：对人教版教材有意见建议，通过什么方式反映？

答：提升教材质量是一个千锤百炼、精益求精的过程。本次插图重绘工作由于时间紧、任务重，一定还有进一步提升改进的空间。欢迎大家通过人教社官网“中小学教材意见反馈平台”、电子邮箱（jcfk@pep.com.cn）、信函等渠道，对教材提出宝贵的意见建议。我们将逐一登记，建立台账，及时采纳合理意见建议，不断改进完善教材。

(责编：李依环、熊旭)