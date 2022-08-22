柴逸扉

9月1日，开学典礼，安排升挂国旗及奏唱国歌；9月3日，中国人民抗日战争胜利纪念日，分享抗日电影观后感、默哀悼念抗日战争死难者……近日，香港特区政府教育局向全港中小学公布新学年的“国民教育│活动规划年历”（以下简称规划年历），并建议各学校参照年历所列内容策划国民教育活动。这一措施有助于全港中小学系统开展爱国主义教育、厚植香港青少年的家国情怀。

规划年历包含10月1日国庆节、12月4日国家宪法日等17个重要日子，每个日子都列出了详细的活动建议。例如2022年10月1日国庆节，特区政府教育局建议学校举办庆祝活动，设置展板介绍科技、交通等方面的重大建设成就，安排学生就国家近期发展成果进行资料搜集、专题研习和分享等。此外，规划年历还提出在“九·一八”事变纪念日安排历史课讨论“九·一八”事变的经过和影响、在国家宪法日进行有关宪法与香港基本法的知识问答等活动安排。

曾经，反中乱港分子居心叵测，把国民教育污名化，甚至炮制“毒教材”、推出“毒考题”、用歪理邪说误导蛊惑香港青少年，害人不浅。“黄师”（持反中乱港立场的教师）们利用课堂大肆宣扬“港独”思想、美化暴力行为，散播“违法达意”“公民抗命”“仇警仇中”等极端言论，怂恿学生做“政治祭品”“街头炮灰”。正是受到这类思想的荼毒，一些心智尚未成熟的香港青少年被黑暴势力裹挟而为政治“献祭”，付出一生背负犯罪案底的代价。“修例风波”以来，全港因涉及相关违法行为被捕的人员中，逾四成是学生。这样的数据令人痛心，为教育“排毒”，成为香港的当务之急。

青少年是香港的未来，是“一国两制”事业的接班人，从小培养他们的国家意识和民族认同是香港全社会的责任。今天，随着香港国安法的深入实施和“爱国者治港”根本原则的全面落实，香港由乱转治、由治及兴的发展态势不断巩固，香港教育也正迎来风清气正的时刻。香港特区政府全力推行爱国主义教育，拨乱反正，纠偏改错，积极说好中国故事和香港故事，努力培养学生正确的价值观。

规划年历的制订，正是为了让国情教育内容更加丰富、形式更加多样，也能更好激发学生的爱国主义情怀。正如今年元旦香港理工大学举行升旗仪式、师生们着正装出席，仪式结束后大家纷纷表示“看着国旗升起，一股自豪感油然而生”，富有仪式感的体验式教育，效果非纸上得来可以替代。

除了推出规划年历，特区政府教育局及香港各界还推出了许多针对性强、能够让学生深度参与的国情教育措施。例如特区政府教育局近日向全港中学发出通告，表示将为高中必修的公民与社会发展科（公民科）提供21条内地考察路线；不久前，由香港教育工作者联会成立的爱国教育支援中心正式揭幕；“紫荆文化杯”全港中小学生“庆祝香港回归祖国25周年”知识竞赛总决赛暨颁奖礼日前在港举行……所有这些积极举措，都是为了一个目标，那就是帮助香港青少年从不同侧面、以多元方式了解祖国的文化、历史和现状。

青年兴，则香港兴；青年发展，则香港发展；青年有未来，则香港有未来。相信随着爱国主义教育在香港的全面推行，越来越多香港青少年将增强民族自豪感和主人翁意识，认识到祖国是香港最大依靠，是香港抵御风浪、迈向未来的最大底气。由此，他们将可更好地融入国家发展大局，与时代同向、与祖国同行，用实际行动投身到建设美好香港的行列中来，用火热的青春书写精彩的人生。

(责编：何淼、熊旭)