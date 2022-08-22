2022未来科学大奖获奖人名单于21日揭晓，李文辉获得“生命科学奖”，杨学明获得“物质科学奖”，莫毅明获得“数学与计算机科学奖”，每人奖励675万元人民币。

乙型肝炎是人类健康的大敌，目前全球仍有超过2.5亿人被乙型肝炎病毒感染，感染者会有高风险发展为肝硬化和肝癌。北京生命科学研究所研究员、清华大学生物医学交叉研究院教授李文辉带领其实验室于2012年发现乙型和丁型肝炎病毒感染人的受体为钠离子—牛磺胆酸共转运蛋白（NTCP）。这一发现是乙肝病毒研究领域30年来里程碑式的突破，揭示了乙型和丁型肝炎病毒感染的分子机理，有助于开发更有效的治疗乙型和丁型肝炎的药物。

中国科学院院士、南方科技大学副校长杨学明研发了新一代高分辨率和高灵敏度量子态分辨的交叉分子束科学仪器，揭示了化学反应中的量子共振现象和几何相位效应，并因此获得“物质科学奖”。他在接受科技日报记者采访时强调：“发展实验科学要靠原创的先进科学仪器，没有原创的先进科学仪器支撑，实验科学就很难进入国际前列。”

来自香港大学的莫毅明之所以获得“数学与计算机科学奖”，是因为他创立了极小有理切线簇（VMRT）理论并用以解决代数几何领域的一系列猜想，以及证明志村簇上的Ax-Schanuel猜想。如今，莫毅明与合作者的定理已成为算术几何中的重要工具。（记者代小佩）

(责编：何淼、熊旭)