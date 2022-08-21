原标题：港科大（广州）迎首批学生 现代化校园获学生喜欢

港科大（广州）迎来首批学生到校注册 港科大（广州） 供图

20日是香港科技大学(广州)的新生注册日，该校迎来了首批学生。

1999年出生的肖诗诗是港科大(广州)首位注册成功的新生。她甫一踏进位于广州南沙的港科大(广州)校门，便被映入眼帘的校门石所吸引。校门石上是港科大(广州)的校徽，与香港科技大学(下称“港科大”)校徽一致。

穿过学校大门，沿着笔直的林荫道，肖诗诗就来到了学校的地标广场——红鸟广场，广场中心的“红鸟日晷”雕塑令她印象深刻。该雕塑是港科大及港科大(广州)的标志，远望时像一团熊熊燃烧的烈焰。

“人文加科技是最酷的。”肖诗诗是港科大(广州)“红鸟硕士班”的一名新生，本科毕业于电子科技大学网络工程专业。她硕士学习的意向是信息枢纽，以后想从事关于可视化和人工智能的交叉领域。

“多学科融合对于我来说是走出舒适区，把正交变成交叉的，把不可能变成无限可能，因为我觉得我还年轻，还有野心还想撒野。”对于自己选择港科大(广州)的原因，肖诗诗表示，该校有很强大的师资力量，同时学校的办学理念也深深吸引了她。

港科大(广州)红鸟广场 港科大(广州) 供图

当日，港科大(广州)校园内“大学活动中心”C2大厅人头攒动，秩序井然，从各地赶来报到的新生陆续抵达。肖诗诗通过红鸟广场，来到该厅，正式注册报到成为港科大(广州)的一员。“在现场工作人员的帮助下，经过几步手续，我很快就注册完成了。”

据现场的学生事务办公室工作人员介绍，注册分为线上和线下流程，新生在线上即可完成缴费和宿舍选择，线下流程主要相关信息认证等；验证完毕后的新生就可以领取校园一卡通以及纪念品，然后拎包入住宿舍。

该工作人员告诉记者，目前，该校2号楼学生宿舍已安装完毕，具备入住条件，可供至少576人入住。

港科大(广州)宿舍一景 港科大(广州) 供图

记者了解到，目前具备入住条件的宿舍共有单人间、套间、六人间、七人间和八人间等多种房型。2号宿舍楼共有53套八人间，1套七人间和13套6人间。

“干净，明亮，人性化。”肖诗诗表示，她选择的是一个6人间的宿舍。她很满意自己的“新家”。

令很多新生感到惊喜的是，港科大(广州)的每套多人间都有对应数量的单独卧室、配备了两间独立卫浴，每间卧室配备一张床、一套桌椅和一套衣柜，所以即使住多人宿舍，每位学生也能极大程度地享有独立空间。

记者看到，港科大(广州)的宿舍公共区域十分宽敞明亮，并配有沙发、茶几、桌椅等家具。同时，还有采用了干湿分离设计的厨房，抽油烟机、双门冰箱、电磁炉、微波炉、电热水壶等一应俱全。

“以后想做红烧排骨，与室友一起分享。”看着齐全的设备，肖诗诗的“大厨梦”在心中萌发。

此外，所有学生宿舍楼首层都配备了各式各样的辅助设施用房，例如诊所、药房、商店、食堂、银行、学术交流用房和零售店等。

港科大(广州)宿舍一景 港科大(广州) 供图

“菜品很丰富，比较符合自己的口味，价格也不贵。”收拾完宿舍后，肖诗诗来到学校食堂，吃完了她在港科大(广州)的第一餐。经济实惠又富有营养的美食，让她对食堂甚是喜欢。

据港科大(广州)介绍，该校共有4个食堂，目前学校已开放1个食堂，共有两层，最多可容纳700人同时用餐。除了主供应中餐的食堂，另外三个提供西餐、简餐的食堂即将开放。另外，校园内也会引入快餐店、饮品店。

“我对我的校园生活满怀期待。”午餐后，肖诗诗漫步在港科大(广州)校园里开心地说。记者 王坚

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