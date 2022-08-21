原标题：《天津倡议》：职业教育要适应后疫情时代和数字化变革

20日晚，在世界职业技术教育发展大会的闭幕式上发布了《天津倡议》。 马帅莎 摄

20日晚，在世界职业技术教育发展大会的闭幕式上，《天津倡议》(以下简称“倡议”)发布。倡议强调，职业教育要适应后疫情时代的特点和数字化变革需要，与终身教育相结合。

同时，职业教育还要与产业链条相契合，与经济社会高质量发展相融合。“要进一步扩大高质量的技能人才供给，促进人才培养模式、评价方式、组织形式变革，提高职业教育适应性。秉持公平全纳、有教无类、面向人人、质量优先的理念，为各类群体提供适宜的职业教育和培训”，是倡议提出的观点。

2022年8月19—20日，世界职业技术教育发展大会在中国天津召开。据介绍，来自123个国家(地区)的政府机构、国际组织、行业企业、学校、研究机构代表出席了大会，围绕“后疫情时代职业技术教育发展：新变化、新方式、新技能”的主题进行深入交流、广泛探讨。结合代表的观点、意见和建议，大会形成《天津倡议》。

倡议认为，职业教育是创造价值的教育，可帮助人们获得技术技能，增强创新意识和能力，积极应对环境变化，是以能力为本位、需求为导向、贯穿人一生的教育，是提升产业效能、促进持久包容和可持续经济增长的重要力量，是促进充分和生产性就业、增进人民福祉、创造美好生活的重要途径。

倡议呼吁各国政府加大对职业教育的支持和投入力度，创设国际职教大奖，让职业教育创造的价值得到奖励。各国政府、国际组织、行业组织、企业界和教育界携起手来，组建世界职业技术教育发展联盟，构建全面、紧密、务实、包容的高质量伙伴关系，为实现联合国2030年可持续发展目标、构建人类命运共同体做出更大贡献。(庞喻文 马帅莎)

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