原标题：新华全媒+｜记者观察：“产教融合”让职业教育成就更多精彩人生

8月19日上午，世界职业教育产教融合博览会开展。本次博览会以“大力发展适应新技术和产业变革需要的职业教育”为主题，以线上为主、线上线下结合的形式举办。

10年来，我国职业教育深化产教融合，出台并实施一系列政策，开展现代学徒制、产教融合型城市等一系列试点，建立形成了政府主导、行业指导、企业参与的办学格局。目前，全国职业学校共开设超过1300个专业和超过12万个专业点，有力支撑了我国成为全世界唯一拥有全部工业门类的国家和世界第二大经济体。

10年来，中国职业教育人才培养标准和专业建设质量获得国际广泛认同，我国在职业教育方面与70多个国家和国际组织建立了稳定的联系，在海外19个国家建立20个“鲁班工坊”。

目前，中国在40多个国家和地区开设“中文＋职业教育”特色项目，为各国学员提供了职业教育培训和就业发展机会。中国的职业教育正以开放、包容、进取、活力的形象向世界展开怀抱。

记者：杨子春、邓浩然

(责编：郝孟佳、何淼)