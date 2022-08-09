人民网北京8月9日电 （记者孙竞）作为第57届中国高等教育博览会的组成部分，以“多体协同 产学融合 绿色发展”为主题的“科创中国”西咸新区新能源及智能网联汽车产学融合会议日前举行。

中国高等教育学会副会长、科技服务专家指导委员会主任委员、中国工程院院士周玉指出，面对未来需求，我国新能源及智能网联汽车仍存在关键核心技术自主创新能力不够强、产业生态尚不完善等问题。为推动汽车产业高质量发展，亟需加快推进产学研深度融合，用好高校基础研究和技术创新积累，发挥企业出题者作用，着力突破制约汽车产业发展的关键核心技术，打通从科技强到企业强、产业强、经济强的通道，助力产业链供应链安全稳定。

西安交通大学教授、陕西省科协主席、中国工程院院士蒋庄德从机械、数学与哲学的角度出发，论述和阐明了工科、理科和人文社会科学三者之间传承延续、创新发展、相互融合的辩证关系。他以西安交大机械学科的发展为例，深入探讨了西迁精神的内涵，阐明了精神传承、自主创新和学科融合对科学技术发展的重要作用。

大会上，还举办“科创中国”科技服务工作站（西咸新区）揭牌仪式。工作站建成后将面向科创中国65个试点城市（园区），打造以科技创新或商业模式创新为支撑的科技主体。

据悉，本次会议由中国科学技术协会主办，中国高等教育学会、中国汽车工程学会、陕西省西咸新区开发建设管理委员会共同承办。

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