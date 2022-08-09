人民网北京8月9日电 （记者郝孟佳）为教育和引导学生上好与现实相结合的“大思政课”，江南大学生物工程学院“百年接力”博士实践服务团于8月2日至5日赴山西开展社会实践。本次社会实践以“传承红色精神，提升服务质效”为主题，通过沉浸式参观学习与座谈交流等方式，感悟红色精神，汲取奋斗力量，助力青年学子受教育、长才干、做贡献。

博士团走进红色基地。校方供图

山西是著名的革命根据地，红色文化底蕴深厚。实践团先后参观了八路军太行纪念馆，百团大战纪念馆、纪念碑，狮脑山百团大战战斗遗址等。在参观过程中，实践团成员通过“沉浸式”学习，追寻“三晋”大地上的红色记忆，重温光辉历史，汲取奋斗精神，更加坚定了立志科研、服务祖国发展的信心和决心。

为落实“学用结合”人才培养理念，进一步深化与相关企业的产学研合作，让更多的科技成果在一线转化，实践团还走进多家企业，详细了解企业生产状况及技术攻关的情况。

博士团走访调研企业。校方供图

“深入企业进行实地考察，让我们对专业知识有了更深的理解。作为青年一代，我们要增强使命感，静下心来，夯实自身能力，真正做出对国家、对企业有价值的贡献。”实践团成员、酿造微生物学与应用酶学研究室党支部书记杨诗琪说道。

“在今后的学习生活中，我定当进一步提高责任感和使命感，立足专业知识学习，全面提高自身能力，争取为母校的建设发展贡献力量。”实践团成员赵东琳说。

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